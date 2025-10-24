Министр обороны Андрис Спрудс сегодня посетит с региональным визитом Зилупе и Лудзу, где расскажет жителям о законе об инфраструктуре контрмобильности, сообщили в Министерстве обороны.

Этот визит является продолжением региональных встреч министра с жителями приграничных самоуправлений.

Визит министра начнется в Лудзе, где он встретится с председателем Лудзенской краевой думы Эдгаром Мекшсом.

После встречи Спрудс посетит Зилупе, где проведет встречу с жителями в местном доме культуры.

Визит продолжится в 17 часов в доме культуры в Лудзе, где Спрудс встретится с местными жителями.

Министр финансов Арвилс Ашераденс сегодня посетит подразделения Государственной пограничной охраны (ГПО) и государственную границу - Лудзенское управление ГПО в Терехово и Пасиене, а также участок латвийско-российской границы, за который отвечает Лудзенское управление.

Цель визита - ознакомиться с развитием пограничной инфраструктуры и реализованными мерами безопасности.

В ходе визита министр финансов вместе с представителями ГПО, Национальных вооруженных сил (НВС) и других вовлеченных учреждений посетит пограничный пункт в Терехово, где ознакомится с его работой.

Министр также посетит Силенский отдел Даугавпилсского управления ГПО.