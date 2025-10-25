Балвская краевая дума получит 38 300 евро от продажи нескольких объектов недвижимости, свидетельствуют решения, принятые на заседании думы на этой неделе, пишет ЛЕТА.

На заседании были утверждены результаты аукциона по продаже недвижимости на улице Абренес, 19, в Виляке. Земельный участок площадью 3136 квадратных метров, баня площадью 147,6 м² и сарай площадью 39,5 м² были проданы за 8500 евро.

Однокомнатная квартира площадью 28,8 м² на улице Даугавпилс, 41, в Балви продана за 6300 евро.

Квартира площадью 39,9 м² на улице Пансионата в Целмене, в Кубулской волости, ушла с молотка за 5100 евро.

Также были утверждены результаты аукциона по продаже недвижимости «Чагу лаукс» в Виксненской волости. За земельный участок площадью 4,49 гектара самоуправление получит 11 400 евро.

Кроме того, земельный участок площадью 3,56 гектара, входящий в состав недвижимости «Настрас» в Сусайской волости, был продан за 7000 евро.