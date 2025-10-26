Общая концепция правительства такова: с 2027-го года из круга получателей пенсий по выслуге могут быть исключены все профессии, не связанные с регулярной угрозой здоровью и жизни.

Но правительство Латвии на минувшей неделе поддержало важные поправки в связи с пенсиями по выслуге лет: появились "специальные" пенсии для судей и прокуроров; "выслужников" в сфере культуры слегка подрезали, работникам "скорой" увеличили необходимый стаж.

Новые правила пенсий для работников "скорой": профсоюз против

Для работников Службы скорой медицинской помощи (СНМП, NMPD) стаж, необходимый для назначения пенсии по выслуге, планируется постепенно увеличивать на пять лет - с прежних 20 до 25 лет.

Есть также такое требование "последние 10 лет перед выходом на пенсию должны быть отработаны в "скорой" - говорится в поправках в закон "О пенсиях по возрасту работникам, занятым при оказании экстренной медицинской помощи", подготовленных Министерством здравоохранения (МЗ) и поддержанных правительством.

Глава Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального обеспечения (LVSADA) Валдис Керис уже выступил категорически против этого нововведения.

По его словам, не было "разумного диалога" об изменениях и не все предложения профсоюза были приняты во внимание. Эти изменения отпугнут людей от работы на "скорой".

"Мы не можем поддержать такой законопроект", - подвел итог профсоюзный лидер.

"Уже сейчас из-за нехватки работников пожилые люди умирают, не дождавшись помощи, а "скорая" пытается обвинить в этом посторонних людей, которые находятся рядом и не оказывают неотложную помощь, - сказал Керис на слушаниях, - и если представители Кабмина не готовы оказывать друг другу реанимационные мероприятия, то мы настоятельно предлагаем не заниматься такой ерундой", – сказал председатель LVSADA.

В ответ на его замечания премьер-министр Эвика Силиня отметила, что "у работников СНМП не отбирают пенсии по выслуге, поэтому эти обвинения недостаточно обоснованы. И директор СНМП Лиене Ципуле согласилась с этим предложением".

В сфере культуры: пенсии по выслуге пока сохранили

Поправки для пенсий по выслуге лет, которое подготовило Министерство культуры, также предусматривают постепенное повышение пенсионного возраста и стажа работы. При этом анонсировано уменьшение размера пенсий по выслуге.

На кого сейчас эти "особенные" пенсии распространяются:

на сотрудников государственных и муниципальных профессиональных оркестров, хоров, концертных организаций, артистов театра и цирка, и артистов балета.

В связи с этим премьер-министр Эвика Силиня выразила недовольство и напомнила министру культуры: пенсии по выслуге должны относится к сотрудникам на оперативной работе, военным, силовым структурам: "А к вопросу пенсий работников культуры нужно подходить иначе!". И выразила надежду, что ко второму чтению закона в Сейме будет найдено другое решение. По ее словам "общественности сложно понять, почему эти пенсии сохраняются".

Пока предложение такое: для работников культуры с 1 января 2027 года минимальный пенсионный возраст и необходимый трудовой стаж будут постепенно повышаться на 5 лет - на шесть месяцев каждый год. При этом изменится порядок начисления и выплаты пенсий.

При расчете пенсии будет учитываться 10-летний трудовой стаж, который заканчивается за два месяца до увольнения с должности, а минимальный размер пенсии установлен на уровне 45% от средней заработной платы - это на десять процентов меньше, чем раньше.

Сейчас в сфере культуры "пенсию по выслуге" получают 208 человек, или менее 2% от общего числа "выслужников", а средний размер пенсии составляет 761 евро. Общие государственные расходы на пенсии по старости работников культуры составляют около 1,8 млн евро в год или 1,5% от общей суммы расходов на пенсию по выслуге в Латвии.

О "спецпенсии" судьям и прокурорам

Правительство приняло поправки, которые предусматривают в 2027-м году выплату "спецпенсий" судьям и прокурорам после 65 лет. И эти "спецпенсии" будут гораздо больше, чем в среднем по Латвии, поскольку считаются по более льготной формуле.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере пояснила: эти изменения следует рассматривать как справедливое предложение: "Мы в министерстве разработали такое предложение для судей и для прокуроров, и Кабинет министров его поддержал". По словам министра, для прокуроров этот скачок в пенсионном возрасте получается весьма значительным, потому что прокуроры сейчас могут уходить на заслуженный отдых уже в 50 лет.

"Да, работа судей и прокуроров очень важна, и в то же время она не представляет опасности для жизни и здоровья. Поэтому единые требования предусматривают, что и судьи, и прокуроры могут получать специальную пенсию с 65 лет", - подчеркнула Либиня-Эгнере.

О размерах "спецпенсий" для судей и прокуроров:

судьям и омбудсмену будет назначаться спецпенсия в размере 55% от среднемесячной заработной платы, и за каждый год выслуги, превышающей 25 лет, она будет увеличивается на 2% от заработной платы;

прокурорам будет назначаться спецпенсия в размере 45% от среднемесячной зарплаты, а за каждый год выслуги лет спецпенсии, превышающей 25 лет, она будет увеличена на 2% от зарплаты;

максимальный размер спецпенсии не должен превышать 70% от зарплаты. Расчет пенсии будет осуществляться на основе среднемесячной зарплаты за последние 120 месяцев, то есть за 10 лет.

Кому эти спецпенсии будут положены:

лицам, имеющим 25 лет стажа работы, из которых последние 10 лет занимало должности судьи, прокурора или омбудсмена и достигшее возраста, указанного в Законе о государственных пенсиях для назначения пенсии по старости, будет иметь право на спецпенсию, если лицо было уволено с должности судьи или омбудсмена по собственному желанию или по возрасту;

лицо, которое, независимо от возраста, было освобождено от должности судьи, омбудсмена или прокурора по состоянию здоровья, но стаж которого составляет не менее 25 лет, из которых последние 3 года человек проработал судьей или прокурором, или омбудсменом.

МВД и БПБК: тоже изменения

Пенсионный возраст для сотрудников органов внутренних дел будет увеличен на 5 лет с 2027 года. Однако реформа пенсионного обеспечения не коснется тех, кто уже получил право на пенсию по выслуге лет.

Если человек до 1 января 2027 года имеет стаж работы от 10 до 15 лет, то пенсионный возраст будет постепенно увеличен на 5 лет – на 6 месяцев в году. И при этом пока идет оценка, на каких должностях сохранится пенсионный возраст в 50 лет.

Также поправки предусматривают, что стаж работы должностных лиц Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией будет увеличиваться на 6 месяцев каждый год до тех пор, пока не увеличится на 5 лет. Минимальный пенсионный возраст также будет постепенно повышаться на 6 месяцев в году, пока не повысится на 5 лет.