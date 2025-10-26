Baltijas balss logotype
Заброшенный Политех в Старой Риге: реконструировать дорого. Тогда снести?

Политика
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Мощный стиль прошлой эпохи. Фото автора.

Мощный стиль прошлой эпохи. Фото автора.

В пустом широком коридоре с распахнутыми настежь дверьми я издалека слышу музыку. Подхожу поближе — и в просторной аудитории явственней слышатся голоса и звуки, свидетельствующие о физическом труде. И пахнет свежей краской! Что за чудеса?

Оказывается, в покинутом здании РТУ ведется нано-ремонт для съемок иностранного фильма. На них за год государственное ООО Rīgas nami зарабатывает 35 000 евро, а 47 000 тратит на отопление и охрану дома по улице Калькю 1, выходящего одним крылом на набережную 11 ноября.

Запрещено к эксплуатации

Вот как раз «речной» фасад здания, являющийся с 1959 года одной из неотъемлемых частей образа Старой Риги, и привел к тому, что дом общей площадью 10 669 кв. м на участке в 3111 кв. м признан не подлежащим эксплуатации. Деформации, проседание грунта, трещины в стенах…

Поврежденные несущие конструкции определяются границей внутри здания Рижского технического университета — через коридор натянуты запрещающие ленты. Ваш автор за этим поворотом когда-то учился на Инженерно-экономическом факультете, там же, с видом на Даугаву, был и ректорат. Здание признано «иконическим и характерным строением стиля «социалистический реализм» сталинского времени», хотя построено во времена «оттепели».

Как рассказал депутатам Комитета Рижской Думы по городскому имуществу руководитель профильного департамента Владимир Озолиньш, после того, как бывшее здание Политехнического института потеряло последний функционал в качестве центра приема украинских беженцев — тут теперь из полезного есть 3 антенны мобильных операторов.

В свое время на этом месте располагались средневековые домики — диктатор Улманис повелел снести приметы немецкой Риги, дабы освободить пространство под комплекс административных объектов. С той поры, однако, осталась раздробленность земельных участков — всего экс-РТУ находится на 7 кадастровых номерах, 2 из коих принадлежат частным лицам. Департамент городского имущества начал процесс концентрации — предполагается, что для создания функционального участка земли потребуется 1,5 года и 306 000 евро. Но это в ценах 2022 года, сейчас, может и подороже. Стоимость же самого здания определена в 5 586 000 евро.

По словам В.Озолиньша, стоимость реконструкции оценивается из расчета 3000 евро за квадратный метр.

– Нужен архитектурный комплекс, документ планирования. О гостинице сразу мечтать не стоит.

С 1 января 2026 года появляется возможность сдать здание в аренду до 70 лет. Самоуправлению Риги необходимы офисные помещения на 2200 человек, здесь можно разместить 500, и решить вопрос о подземной автостоянке. Мэрия станет «якорным арендатором». Примером подобной реконструкции в рамках публично-приватного партнерства называется Агенскалнский рынок, «нам нравится результат».

politeh-DSC_7189.JPG

Когда хозяева ушли

Вместе с делегацией думского Комитета прохожу в здание, которое открыли специально для гостей. Депутатов сопровождают представители бизнеса, в т.ч. знаменитый бизнес-консультант Гиртс Рунгайнис. Вкратце переговорили — он за реконструкцию для нужд мэрии.

В бывшем здании, собственно, ничто уже не свидетельствует о былом учебном предназначении. Только сиротливо валяется табличка профкома РТУ. Шикарная лестница, тут 7 этажей (больше всего в башенке), чердак и подземный этаж. В последнем — одно из наиболее сохранившихся бомбоубежищ в Вецриге. Также в подвале — рабочий бойлер. Неподалеку валяется наглядная агитация с украинского центра — надписи типа «Вхiд»...

Бывшая студенческая столовая с квадратными колоннами. Пафосный актовый зал с классическими окнами, вид на площадь Стрелков. Тут в конце 1980-х годов проходили всяческие массовые собрания, помнится, и московские литераторы из клуба «Апрель» бывали. Нынче местами вскрыт паркет. А вот стильные люстры — во всем великолепии.

Цена вопроса — 45 млн евро

Такую цифру реконструкции озвучил председатель правления Латвийской ассоциации сделок недвижимого имущества (LANĪDA) Айгарс Шмитс. У него имеется «двоякое впечатление об этом здании». Стоимость за 1 кв. м, названная г-ном Озолиньшем, выглядит «слишком оптимистической». Скорее, стоит говорить о 4500 евро, так примерно обошлась налогоплательщикам реконструкция бывшего техникума легкой промышленности по ул. Бриана 13, где открыли творческое пространство Riga Marketspace.

Кстати, еще 10 лет назад, с участием тогдашнего министра культуры Даце Мелбарде, всерьез велись разговоры о том, что здание РТУ будет преобразовано в Музей современного искусства. Тогда член правления общества бездомных художников Катрина Лейшкалне оценивала возможную стоимость работ в 20-30 миллионов евро.

– Допускаю, что будем сохранять часть фасада, а внутри будут современные функциональные решения, – продолжал А.Шмитс. – Но не будем наивны, частники тщательно анализируют свои расходы. Чтобы отработать вложения, аренда должна быть 300 евро за кв. м.

«Надо подумать, действительно ли так нам нужны эти 1950-е годы?, – задался риторическим вопросом А.Шмитс. – Нет вообще никакого математического основания, чтобы строить гостиницу. Безумный риск — вести бизнес в здании, которое нельзя использовать. Нужно будет обеспечить фантастический «зеленый коридор» тому дураку, который будет делать».

По мнению эксперта, «даже не надо тратить времени», чтобы понять — такой бизнес-план нереален. К тому же, учитывая заполняемость отелей в Риге. Потому, как выразился представитель риэлтерского сословия, «место без здания — лучше, чем с ним»…

Кто это построил

Здание представляет собой своеобразную перекличку советского большого стиля — и довоенного латвийского функционализма, благодаря своему автору Освалдсу Тилманису (1900-1980). Участник войны за независимость Латвии, ученик знаменитого архитектора Эйженса Лаубе, он уже в неполные 30 лет спроектировал один из первых блочных домов довоенной Риги на ул. Яня Асара 15.

О.Тилманис также спроектировал Рижский крематорий, построенный в 1938 году, но вступивший в эксплуатацию только в 1995. После войны с нацистами архитектор создал ансамбль на нынешней Ратушной площади, восстановил центр Елгавы и выступил как соавтор высотного здания Академии наук (1950-1957).

#недвижимость
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
6
1
3
5
1
0

Оставить комментарий

(7)
  • Е
    Ехидный
    26-го октября

    ломать не строить !!!

    48
    1
  • A
    Anim
    26-го октября

    "Стоимость же самого здания определена в 5 586 000 евро."

    А "реконструкция" - 45 миллионов?

    И почему я не удивлён...

    85
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го октября

    Снести? Вместе с памятником?

    33
    1
  • A
    Aleks
    Mr.FGJCNJK
    26-го октября

    Памятник латышским стрелкам не снесут .При Клейнбергсе точно,ведь комиссаром у стрелков был Сема Натансонс😀😛

    22
    7
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Mr.FGJCNJK
    27-го октября

    Cнести памятник смелости не хватит? Так звёзды же срубили! И рука поднялась и смелости хватило, наверное время другое было?

    1
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го октября

    Заброшенная Латвия на отшибе ЕС. Реконструировать дорого и бессмысленно...

    72
    2
  • 010725
    010725
    Алексей Зиновьев
    26-го октября

    ожидаемо, фасад СССР превратился в задницу ЕС.

    54
    2
Читать все комментарии

Видео