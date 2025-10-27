Латвийский союз свободных профсоюзов (ЛССП) на этой неделе встретится с представителями парламентских фракций, чтобы обсудить рассматриваемые в Сейме поправки к закону о труде, сообщили агентству ЛЕТА в ЛССП.

Встречи с фракциями "Прогрессивных" и Союза зеленых и крестьян состоятся сегодня, а с "Новым Единством" - во вторник, 28 октября. Оппозиционные фракции приглашены на встречу 3 ноября.

Председатель ЛССП Эгил Балдзенс призывает депутатов Сейма "не поддаваться давлению со стороны работодателей и Министерства экономики, разрушающему свободу профсоюзов".

ЛССП выступает против инициативы организаций работодателей и Минэкономики по отмене 110-й статьи закона о труде, в которой содержится своего рода "досудебная процедура", предусматривающая оценку правомерности увольнения. По словам представителей профсоюза, именно благодаря этой норме во многих случаях члены профсоюзов были защищены от увольнения. Данная статья защищает более слабую сторону трудового договора - работника, у которого нет финансовых средств, чтобы оплачивать судебные процессы.

Эта статья закона предусматривает, что работодателю запрещено расторгать трудовой договор с работником - членом профсоюза - без предварительного согласия соответствующего профсоюза, если работник состоит в нем более шести месяцев. Если профсоюз не соглашается с увольнением, работодатель может обратиться в суд с иском о расторжении трудового договора.

Как сообщалось, представители профсоюзов также решительно выступают за сохранение в законе о труде нормы о 100-процентной надбавке за сверхурочную работу.

ЛССП считает, что только в переговорах с профсоюзом или представителями работников, если профсоюза нет, можно договориться о снижении размера надбавки, если для этого есть объективные причины, взаимные уступки и соблюден баланс интересов работодателей и работников при заключении коллективных договоров.

Поддержав предложенную Латвийской конфедерацией работодателей (ЛКРД) редакцию, работники, особенно те, кто обеспечивает функционирование критической инфраструктуры, окажутся в неприемлемой ситуации: количество сверхурочных часов может увеличиться, а общая оплата за устранение неполадок сократится. Это приведет к перегрузке, недовольству и выгоранию работников, а также повысит риск нарушений правил охраны труда и несчастных случаев по невнимательности, отмечает ЛССП.

ЛССП считает, что снижение оплаты за сверхурочную работу замедлит экономический рост и не решит ключевых проблем - нехватки персонала, неэффективной организации труда и недостатка инвестиций в технологии и развитие навыков. Профсоюз подчеркивает, что поправки работодателей игнорируют более широкие причины слабой конкурентоспособности, включая высокие налоги, административные барьеры и социальное неравенство.

ЛССП также напоминает, что профсоюзы - независимые и равноправные партнеры в переговорах, способные защищать интересы работников через коллективные договоры. Государство, по их мнению, не должно вмешиваться в уже заключенные соглашения.

Латвийская торгово-промышленная палата и ЛКРД, напротив, предлагают сократить срок действия коллективных договоров после их истечения до года, снизить оплату сверхурочных до 50% и отменить норму, запрещающую увольнять членов профсоюза без согласия организации. Работодатели считают, что такие меры уравняют условия, активизируют социальный диалог и мотивируют стороны заключать новые договоры.