Экономика должна быть экономной: минфин Латвии готовит массовые увольнения и закрытие офисов 6 3709

Политика
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Министр финансов Ашераднес досиживает в своем кресле последние месяцы.

Министр финансов Ашераднес досиживает в своем кресле последние месяцы.

ФОТО: LETA

Горячей темой для нашего публичного пространства остается кадровый ресурс чиновничества. В этом ключе цифры называются самые разные, в т.ч. фантастические.

О масштабных увольнениях экономное Министерство финансов сообщило в презентации на Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам).

Минфин предлагает следующий расклад: всего в его ведении на 2024 год было 4487 служащих, в 2025 году стало – 4523, но на 2026 год планируется резкое сокращение до 3849. То есть за два года работа потеряют 638 тружеников Министерства финансов.

Кстати, Минфин скорей всего покинет и сам министр Ашераденс – по прогнозам политологов правительство Силини доживает последние месяцы, а в новом Кабинете министров для бывшего коммерческого директора газеты Diena может не найтись места.

Как бы то ни было, самое радикальное уменьшение намереваются осуществить в Службе государственных доходов: штаты снизят на 850 единиц, причем 468 просто уволят или ликвидируют вакантные ставки (в 2025 году таковых насчитывалось – 225!), а 382 сотрудника Налоговой и таможенной полиции переведут в МВД.

Подавляющее большинство сокращений в СГД относится к категории «осуществляющие функции поддержки». Т.е., вероятней всего, ведомству более не нужно будет содержать, к примеру, уборщиц, выплачивая им кроме зарплаты еще и соцналог – по оптимизации, закажут услуги клининга на стороне.

Зато штат Государственной кассы ждет в будущем году увеличение на 175 сотрудников, ибо в это ведомство перейдет функционал прочих министерств, занятый бухгалтерским учетом. В 2026 году централизованно будет выполняться бухучет уже 67% прочих ведомств. Минфин в лице Госкассы берет на себя работы, причем общий штат бухгалтеров по итогу сокращается на 27%.

К сокращаемым статьям расходов, как отмечалось, относятся и рабочие помещения. Здесь, надо отметить, Минфин живет весьма широко – на 1 работника приходится 10,6 квадратных метров, т.е. полноценный кабинет! Поэтому в 2026 году площади урежут сразу на 11 413 квадратных метров. Это два футбольных поля, заполненных ныне разнокалиберными служащими.

В любом случае, в ведении Министерства финансов остаются классическое здание конца 1930-х на улице Смилшу 1 (площадь 16 029 кв. метров) и возведенное в XXI веке здание Службы госдоходов по улице Талеяс 1 (19 752 кв. метров).

Относительно будущего фискального ведомства Минфин также делает намеки – ему предписывается «оптимизация организационной структуры и консолидация функций»; «целенаправленный надзор и аналитика данных – фокус на крупнейшие риски и активность высокой отдачи». Следовательно, вылавливать неплательщиков прежде всего станут в сфере большого бизнеса.

Но и маленькому человеку расслабляться не следует – ведь всем нам придется обслуживать государственный долг!

Также по теме - Латвия кормит Европу: власти ЛР отправят в Брюссель намного больше денег, чем получат из ЕС

Оставить комментарий

(6)
  • A
    Anim
    28-го октября

    И никто не обратил внимания, что увольняют не чинушей, а уборщиц - и на "клининг" потратят ещё больше денег из бюджета (наших налогов)?

    24
    2
  • 28-го октября

    больше 30-ти лет понадобилось чтоб понять это? ну вы даже хуже чем я думал

    27
    2
  • A
    Aleks
    28-го октября

    Бывший коммунист и коммерческий директор газеты ,,Диена,,нацист и антисемит ,троцкист Ашераден не пропадет .Денег валом,но деньги могут и не помочь... Чего желаю и всем его подельникам,уничтожающим страну с 1991 года...

    39
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    28-го октября

    Так значит он был и октябрёнком и пионером и комсомольцем, ведь без этого коммунистом стать было невозможно!

    20
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го октября

    Обычно, когда идёт предвыборная компания, мы часто слышим заявления типа: - Я положу конец взлёту цен на коммуналку, наркомании, безработице, повышению налогов, невыплате зарплаты. Но не стоит обольщаться, обычно верны только первые три слова.

    67
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    28-го октября

    "Экономика должна быть экономной"! Чего это вдруг, вспомнили слова коммуниста Леонида Брежнева, а декоммунисты?

    49
    2
Читать все комментарии

