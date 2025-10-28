Горячей темой для нашего публичного пространства остается кадровый ресурс чиновничества. В этом ключе цифры называются самые разные, в т.ч. фантастические.

О масштабных увольнениях экономное Министерство финансов сообщило в презентации на Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам).

Минфин предлагает следующий расклад: всего в его ведении на 2024 год было 4487 служащих, в 2025 году стало – 4523, но на 2026 год планируется резкое сокращение до 3849. То есть за два года работа потеряют 638 тружеников Министерства финансов.

Кстати, Минфин скорей всего покинет и сам министр Ашераденс – по прогнозам политологов правительство Силини доживает последние месяцы, а в новом Кабинете министров для бывшего коммерческого директора газеты Diena может не найтись места.

Как бы то ни было, самое радикальное уменьшение намереваются осуществить в Службе государственных доходов: штаты снизят на 850 единиц, причем 468 просто уволят или ликвидируют вакантные ставки (в 2025 году таковых насчитывалось – 225!), а 382 сотрудника Налоговой и таможенной полиции переведут в МВД.

Подавляющее большинство сокращений в СГД относится к категории «осуществляющие функции поддержки». Т.е., вероятней всего, ведомству более не нужно будет содержать, к примеру, уборщиц, выплачивая им кроме зарплаты еще и соцналог – по оптимизации, закажут услуги клининга на стороне.

Зато штат Государственной кассы ждет в будущем году увеличение на 175 сотрудников, ибо в это ведомство перейдет функционал прочих министерств, занятый бухгалтерским учетом. В 2026 году централизованно будет выполняться бухучет уже 67% прочих ведомств. Минфин в лице Госкассы берет на себя работы, причем общий штат бухгалтеров по итогу сокращается на 27%.

К сокращаемым статьям расходов, как отмечалось, относятся и рабочие помещения. Здесь, надо отметить, Минфин живет весьма широко – на 1 работника приходится 10,6 квадратных метров, т.е. полноценный кабинет! Поэтому в 2026 году площади урежут сразу на 11 413 квадратных метров. Это два футбольных поля, заполненных ныне разнокалиберными служащими.

В любом случае, в ведении Министерства финансов остаются классическое здание конца 1930-х на улице Смилшу 1 (площадь 16 029 кв. метров) и возведенное в XXI веке здание Службы госдоходов по улице Талеяс 1 (19 752 кв. метров).

Относительно будущего фискального ведомства Минфин также делает намеки – ему предписывается «оптимизация организационной структуры и консолидация функций»; «целенаправленный надзор и аналитика данных – фокус на крупнейшие риски и активность высокой отдачи». Следовательно, вылавливать неплательщиков прежде всего станут в сфере большого бизнеса.

Но и маленькому человеку расслабляться не следует – ведь всем нам придется обслуживать государственный долг!

