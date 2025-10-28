Baltijas balss logotype
«Я виноват, что говорю по-русски» – языковой скандал в троллейбусе взбудоражил Литву 8 4206

Политика
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Я виноват, что говорю по-русски» – языковой скандал в троллейбусе взбудоражил Литву

После инцидента, вызвавшего общественный резонанс в соцсетях, когда водитель троллейбуса из Беларуси отказался говорить по-литовски с диспетчером Вильнюсского общественного транспорта, с заявлением выступил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Как сообщило национальное СМИ Литвы LRT, белорусский активист Андрей Паук, проживающий в Литве уже пять лет и работающий водителем троллейбуса в Вильнюсе, отказался говорить по-литовски с диспетчером троллейбусного парка, а запись инцидента опубликовал в соцсетях.

Он заявил, что обязанность диспетчера помогать водителям водить троллейбусы, а не обучать их литовскому языку.

«Признаю свою вину — я виноват, что не говорю по-литовски. Но диспетчер должна помогать водителям, ведь там почти все говорят по-русски. Ее задача — не учить меня литовскому языку, а помогать мне как водителю», — заявил Паук.

Позже в Facebook блогер написал, что «конфликт с диспетчером был внутренним, возник из-за недопонимания и не имел никаких политических, а тем более радикальных целей».

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас назвал поступок белоруса «абсолютно неприемлемым» и подчеркнул, что таким образом приезжий проявил неуважение к литовскому языку и сотрудникам троллейбусного парка.

Мэр отметил, что этот случай показал: «государство предпочитает закрывать глаза» на проблемы интеграции иностранцев в Литве. По его словам, до сих пор нет чёткой модели, как приезжие должны обучаться литовскому языку и проходить экзамен, хотя с начала следующего года все работники сферы услуг будут обязаны говорить по-литовски».

Напомним, что пару дней мэр Бенкунскас потребовал, чтобы преследуемого в России певца Моргенштерна внесли в «черный список».

Добавим, что Сейм Литвы в октябре прошлого года принял поправки к Закону о государственном языке, согласно которым с 2026 года производители, продавцы и поставщики услуг будут обязаны предоставлять потребителям основную информацию о товарах и услугах на литовском языке. Как в Латвии.

#литва #русский язык
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(8)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    29-го октября

    Этот Валдас Бенкунскас, мэр, сам может в таком случае идти шоферить баранку как проклятый и я подозреваю, за гроши и пи@деть в волю там на своём литовском. А не в нежных кабинетах хлебалом национально щёлкать.

    4
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    29-го октября

    Работаю по Прибалтике. Использую 90% русский язык, 10% английский язык. Кто не понимает -- это его проблемы.

    9
    4
  • Вк
    Виардо кузнецова
    29-го октября

    Интересно , если я приеду в Литву из Латвии, на каком языке мне разговаривать. Или прежде, чем ехать нужно выучить литовский?Раньше на Гарюнай все литовцы говорили по русски

    49
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Виардо кузнецова
    29-го октября

    Так они и сейчас говорят, если сделка складывается в их пользу. Литовцы народ вельми ушлый, я то знаю , последние почти сорок лет по всей Литве работал.

    9
    2
  • З
    Злой
    28-го октября

    Хорошо что ябольше никогда не поеду в литву, никогда не оставлю свои деньги там и никогда не куплю литовский товар, скорее небо упадёт на землю, чем я вложу хоть 1 Сент в экономику литвы@!

    47
    12
  • Д
    Добрый
    Злой
    29-го октября

    Экономка Литвы может рухнуть без твоего сента.Оставь себе свой сент себе,он пригодится на билет в рашу в один конец.

    3
    31
  • З
    Злой
    28-го октября

    Ты идиот слабый, смени имя, подхалим!

    14
    7
  • Д
    Добрый
    Злой
    29-го октября

    Иди в лес ,сними штаны,сядь на муравейник,Попугай муравьёв. Может они испугаются и разбегутся(в чём я сильно сомневаюсь)

    2
    12
Читать все комментарии

