После инцидента, вызвавшего общественный резонанс в соцсетях, когда водитель троллейбуса из Беларуси отказался говорить по-литовски с диспетчером Вильнюсского общественного транспорта, с заявлением выступил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Как сообщило национальное СМИ Литвы LRT, белорусский активист Андрей Паук, проживающий в Литве уже пять лет и работающий водителем троллейбуса в Вильнюсе, отказался говорить по-литовски с диспетчером троллейбусного парка, а запись инцидента опубликовал в соцсетях.

Он заявил, что обязанность диспетчера помогать водителям водить троллейбусы, а не обучать их литовскому языку.

«Признаю свою вину — я виноват, что не говорю по-литовски. Но диспетчер должна помогать водителям, ведь там почти все говорят по-русски. Ее задача — не учить меня литовскому языку, а помогать мне как водителю», — заявил Паук.

Позже в Facebook блогер написал, что «конфликт с диспетчером был внутренним, возник из-за недопонимания и не имел никаких политических, а тем более радикальных целей».

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас назвал поступок белоруса «абсолютно неприемлемым» и подчеркнул, что таким образом приезжий проявил неуважение к литовскому языку и сотрудникам троллейбусного парка.

Мэр отметил, что этот случай показал: «государство предпочитает закрывать глаза» на проблемы интеграции иностранцев в Литве. По его словам, до сих пор нет чёткой модели, как приезжие должны обучаться литовскому языку и проходить экзамен, хотя с начала следующего года все работники сферы услуг будут обязаны говорить по-литовски».

Напомним, что пару дней мэр Бенкунскас потребовал, чтобы преследуемого в России певца Моргенштерна внесли в «черный список».

Добавим, что Сейм Литвы в октябре прошлого года принял поправки к Закону о государственном языке, согласно которым с 2026 года производители, продавцы и поставщики услуг будут обязаны предоставлять потребителям основную информацию о товарах и услугах на литовском языке. Как в Латвии.