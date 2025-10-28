После трагедии в Иманте должностные лица Риги потребовали и правила движения поменять, и запретить таким агрегатам ездить по тротуарам.

Но вот причина ли в правилах движении и тротуарах? Арендные электровелосипеды тому, кто взял их в поездку, обходятся в 24 цента в минуту. Поэтому стоит ли удивляться, что ездоки, стремясь сэкономить, нарушают правила. Ведь, чем дольше стоишь на красном свете, тем больше денег платишь для передвижения из пункта А в пункт Б.

Еще полгода тому назад на заседании Комитета Рижской думы по вопросам транспорта автор этих строк предлагал арендаторам перейти с поминутного на покилометровый тариф. В таком случае никто не станет носиться сломя голову, чтобы сэкономить.

Увы, тогда арендные фирмы отказались от подобного нововведения. Они компьютерно вводят зоны пониженной скорости движения согласно распоряжениям Рижской думы. Но и для них, и для их клиентов: время – деньги. Поэтому от пониженной скорости сборы фирм не снижаются, а наоборот.

Не исключено, что погибшие девушки просто решили сэкономить отнюдь не лишние для них центы, и рванули наперерез поезду. И случилось то, что случилось…

В ближайшее время Рига совместно с Общественной транспортной палатой, Латвийской железной дорогой и законодателями разработает новые стандарты безопасности для электросамокатов и городской инфраструктуры. "Рига обязана обеспечить безопасность города. И если для кого-то это означает неудобства в бизнесе, это всё равно цена человеческих жизней", - считает бургомистр.

Тем временем оператора красных электровелосипедов Ride оштрафовали на 10 тысяч евро.