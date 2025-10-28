Baltijas balss logotype
Названа возможная причина гибели в Иманте двух девушек

Политика
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Названа возможная причина гибели в Иманте двух девушек
ФОТО: LETA

После трагедии в Иманте должностные лица Риги потребовали и правила движения поменять, и запретить таким агрегатам ездить по тротуарам.

Но вот причина ли в правилах движении и тротуарах? Арендные электровелосипеды тому, кто взял их в поездку, обходятся в 24 цента в минуту. Поэтому стоит ли удивляться, что ездоки, стремясь сэкономить, нарушают правила. Ведь, чем дольше стоишь на красном свете, тем больше денег платишь для передвижения из пункта А в пункт Б.

Еще полгода тому назад на заседании Комитета Рижской думы по вопросам транспорта автор этих строк предлагал арендаторам перейти с поминутного на покилометровый тариф. В таком случае никто не станет носиться сломя голову, чтобы сэкономить.

Увы, тогда арендные фирмы отказались от подобного нововведения. Они компьютерно вводят зоны пониженной скорости движения согласно распоряжениям Рижской думы. Но и для них, и для их клиентов: время – деньги. Поэтому от пониженной скорости сборы фирм не снижаются, а наоборот.

Не исключено, что погибшие девушки просто решили сэкономить отнюдь не лишние для них центы, и рванули наперерез поезду. И случилось то, что случилось…

В ближайшее время Рига совместно с Общественной транспортной палатой, Латвийской железной дорогой и законодателями разработает новые стандарты безопасности для электросамокатов и городской инфраструктуры. "Рига обязана обеспечить безопасность города. И если для кого-то это означает неудобства в бизнесе, это всё равно цена человеческих жизней", - считает бургомистр.

Тем временем оператора красных электровелосипедов Ride оштрафовали на 10 тысяч евро.

#чп #рижская дума #электросамокат
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
(6)
  • Мп
    Мимо проходил
    29-го октября

    По сути, Фальков - единственный человек в этой думе, реально разбирающийся в транспортных вопросах (остальные заняты "освоением" денег на велодорожках и столбиках). Печально, что вовремя к нему не прислушались - теперь всё равно введут километраж, но девчонок уже не вернуть...

    2
    1
  • kl
    kristina labrence
    29-го октября

    Давно известно, что гоняют, так как время-деньги. Что это за государство такое, которое не может установить правила движения и оплату за километры. Деньги решают все, это утопия.

    10
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    kristina labrence
    29-го октября

    Добро пожаловать в дикий латвийский капитализм!

    0
    0
  • aa
    aa aa
    28-го октября

    Полностью согласен с Дэги - понимание того, что используешь арендуемый предмет с поминутной оплатой влияет на то, как его используют - тут спорить бесполезно. В то же время дтп на переезде не требует никакого анализа - здесь на лицо разгильняйство к пдд со стороны потерпевших - результат закономерен. Нично не могло и не должно было препятсвовать этому дтп - свежая кровь лучше всего пробуждает от пренебрежения вдумчего смотреть по сторонам.

    41
    5
  • З
    Злой
    28-го октября

    Всякие эти Дэги Караевы, и его коллеги, которые рассосались по местной сми срани, достали уже!

    16
    22
  • З
    Злой
    28-го октября

    Полный бред, просто не увидели встречный поезд, какая там экономия, у молодёжи карманные деньги гораздо больше чем у тебя зарплата, козёл ббешный, достали уже нищеброды из газетёнки Дигитал Таймес, которые возомнили себя какими-то спецами.

    26
    27
