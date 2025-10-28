Baltijas balss logotype
«В общении используют государственный язык...» - Сейм Латвии готовит новые поправки к законодательству

Политика
28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «В общении используют государственный язык...» - Сейм Латвии готовит новые поправки к законодательству

В Сейме обсудят очередные языковые инициативы.

Многие депутаты Сейма, видимо, решили, что "языковой вопрос" будет подниматься не просто часто, а буквально на каждом пленарном заседании Сейма. Напомним, что на минувшей неделе политике в области госязыка было посвящены специальные парламентские дебаты, которые продолжались более 4 часов.

Без языка не обойдется и грядушее пленарное заседание, которое пройдет в этот четверг. В повестка дня аж три языковых вопроса. Сперва депутаты рассмотрят в нулевом чтении, то есть передачу в профильную комиссию, предложения депутатов от "Нового Единства" о резком увеличении штрафов за языковые нарушения - в частности, за неуважение к госязыку и за неиспользование латышского в необходимом объеме во время исполнения своих должностных обязанностей.

Затем депутаты обсудят во втором чтении поправки в Закон об образовании. Среди этих поправок есть и два предложения депутата Яниса Домбравы из Национального объединения. Так парламентарий предлагает дополнить закон следующей статьей: «Все работники учреждения образования, находясь в учреждении образования и на его территории, обязаны во друг с дургом и в общении с обучаемыми лицами пользоваться государственным языком..."

Профильная комиссия эти инициативы Домбравы не поддержала, однако сама комиссия предложила такой вариант, который наверняка будет принят и в четверг на пленарном заседании: "педагог должен совершенствовать свое владение языком речи и государственным языком, не допускать действий, которые могут вызвать сомнения в значимости государственного языка, а также, если только нормативными актами не предусматривается иное, при исполнении должностных обязанностей (в том числе во взаимосвязи и общении с обучаемыми лицами) использовать государственный язык».

Также депутаты на пленарном заседании рассмотрят проект постановления Нацобъединения с поручением премьеру добиться, чтобы в государственных и муниципальных учреждениях работники с посетителями-жителями Латвии и в общении между собой использовали исключительно госязык.

#латышский язык
Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(9)
  • A
    Aleks
    28-го октября

    Ничего не осталось у липовых латышей,проепавших страну и неимоверно обогатившихся,кроме языка,который ,со временем,засунут им их лгбтэшносионистский зад сами же латыши. Видно же,что происходит в разных странах,включая США..🔯😈👽

    70
    4
  • пк
    полосатый конь
    28-го октября

    Проблема не в русском языке, как таковом. Проблема в том, что их язык слишком примитивен. Как и они сами.

    51
    16
  • VA
    Vairis Arlauskas
    28-го октября

    Поговарят,и ничево не примут,как всегда.Потом удивляетесь,почему язык не уважают,сейм не уважают и все говарят на криевском.

    12
    41
  • З
    Злой
    28-го октября

    Из- за наци я перестал покупать латвийский товар, из-за наци я не хожу в латвийские музеи и на мероприятия, из-за наци я не покупаю технику в латвийских магазинах, для тех кто следит на данный момент моё не вложение в латвийскую экономику уже составило 7000 евро и я намерен ускорить этот процесс, я уже придумал как и всё из-за нация!

    57
    4
  • З
    Злой
    28-го октября

    А вообще, если бы наци дзинтарсов не было в латвии, эта страна процветала! Надеюсь кара придёт к вам!

    78
    4
  • З
    Злой
    28-го октября

    А я буду работать без налогов на халтурах, у меня огромный круг знакомств и опыта.

    46
    4
  • З
    Злой
    28-го октября

    Если мне запретят говорить на русском с коллегами, я тут же уволюсь, у нас страшный недобор кадров,никто не идёт на техническую профессию, мы 2-3 года не можем найти электриков, я, старший инженер, должен работать и за электрика, наци, будете работать сами

    83
    3
  • Вк
    Виардо кузнецова
    Злой
    28-го октября

    злому, сын электротехник,закончил колледж.Сейчас работает на нелюбимой работе,но хорошо оплачиваемой. Значит электрикам платят мало

    12
    6
  • З
    Злой
    Злой
    28-го октября

    Зарпла электрика у нас на руки 1300 сраных евро, если Вашего сына устроит напишите мне, есть 2 места- в Вецмилгрависе и в Иманте

    11
    4
Читать все комментарии

