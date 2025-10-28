Многие депутаты Сейма, видимо, решили, что "языковой вопрос" будет подниматься не просто часто, а буквально на каждом пленарном заседании Сейма. Напомним, что на минувшей неделе политике в области госязыка было посвящены специальные парламентские дебаты, которые продолжались более 4 часов.

Без языка не обойдется и грядушее пленарное заседание, которое пройдет в этот четверг. В повестка дня аж три языковых вопроса. Сперва депутаты рассмотрят в нулевом чтении, то есть передачу в профильную комиссию, предложения депутатов от "Нового Единства" о резком увеличении штрафов за языковые нарушения - в частности, за неуважение к госязыку и за неиспользование латышского в необходимом объеме во время исполнения своих должностных обязанностей.

Затем депутаты обсудят во втором чтении поправки в Закон об образовании. Среди этих поправок есть и два предложения депутата Яниса Домбравы из Национального объединения. Так парламентарий предлагает дополнить закон следующей статьей: «Все работники учреждения образования, находясь в учреждении образования и на его территории, обязаны во друг с дургом и в общении с обучаемыми лицами пользоваться государственным языком..."

Профильная комиссия эти инициативы Домбравы не поддержала, однако сама комиссия предложила такой вариант, который наверняка будет принят и в четверг на пленарном заседании: "педагог должен совершенствовать свое владение языком речи и государственным языком, не допускать действий, которые могут вызвать сомнения в значимости государственного языка, а также, если только нормативными актами не предусматривается иное, при исполнении должностных обязанностей (в том числе во взаимосвязи и общении с обучаемыми лицами) использовать государственный язык».

Также депутаты на пленарном заседании рассмотрят проект постановления Нацобъединения с поручением премьеру добиться, чтобы в государственных и муниципальных учреждениях работники с посетителями-жителями Латвии и в общении между собой использовали исключительно госязык.