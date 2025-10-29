Baltijas balss logotype
Министр отказался продвигать списание долгов Вентспилсского порта 1 457

Политика
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Министр отказался продвигать списание долгов Вентспилсского порта

Министр сообщения Атис Швинка (Прогрессивные) решил не продвигать списание долгов управления Вентспилсского порта перед Государственной кассой на сумму 14,8 миллиона евро, следует из записи министра на платформе X, пишет ЛЕТА.

Он подчёркивает, что в ухудшении инфраструктуры Вентспилсского порта, где требуются инвестиции до 100 миллионов евро, виновата не только агрессия России и последствия санкций.

"Более 35 лет практиковавшееся 'хозяйствование', в ходе которого за счёт средств порта, европейских фондов и государственной поддержки поддерживалась инфраструктура города Вентспилс, способствовало отставанию самого порта в конкуренции с балтийскими портами", – пишет министр.

На этой неделе министр планирует собрать информацию, а на следующей встретиться с фракцией Союза зелёных и крестьян (СЗК) в Сейме и депутатами от партии "Латвии и Вентспилсу", чтобы проинформировать о возможных решениях.

В Министерстве сообщения агентству LETA указали, что более подробная информация о решениях последует в ближайшее время.

Ранее передача TV3 "Nekā personīga" сообщала, что СЗК призывает списать долги управления Вентспилсского свободного порта, которые превышают 19,9 миллиона евро, большая часть которых — займы от Государственной кассы.

По словам СЗК, долги возникли в то время, когда порт управлялся исключительно государством, и до возвращения самоуправления к руководству портом они должны быть списаны.

"Nekā personīga" сообщала, что Министерство финансов и Государственная касса относятся к этой идее с осторожностью, указывая на возможную недопустимую государственную помощь и необходимость специального закона для списания части долгов.

Поправки к закону о портах, предусматривающие возвращение представителей самоуправлений в советы портов, в настоящее время застряли в комиссии Сейма. Председатель Комиссии по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике Сейма Каспар Бришкенс (П) критиковал СЗК за политическое давление и шантаж, в то время как СЗК отрицает наличие политических мотивов, подчёркивая экономический характер проблемы, пояснила передача.

Ранее сообщалось, что в терминалах Вентспилсского порта в 2024 году было перегружено в общей сложности 8,234 миллиона тонн грузов, что на 21% меньше, чем в 2023 году.

По объёму перегруженных грузов Вентспилсский порт занимает второе место среди портов Латвии.

