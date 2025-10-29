Baltijas balss logotype
Общий фронт против наркотиков: Латвия и Эстония запускают совместный план действий 4 168

Политика
Дата публикации: 29.10.2025
LETA
Изображение к статье: Общий фронт против наркотиков: Латвия и Эстония запускают совместный план действий
ФОТО: dreamstime

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро и министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис подписали план действий на 2026–2028 годы, целью которого является укрепление сотрудничества в пресечении трансграничной наркоторговли и организованной преступности.

План действий основан на решении правительств обеих стран от 27 августа, которым министерствам внутренних дел было поручено разработать совместный план действий по пресечению наркоторговли и организованной преступности.

«Наша цель – чтобы меньше людей погибало из-за наркотиков и чтобы у организованной преступности не было здесь опоры. Для того чтобы парализовать преступную сеть и воспрепятствовать поступлению наркотических веществ на рынок, крайне важно быстрое и эффективное международное сотрудничество. Латвия – наш важный партнер, и совместная работа дает нам больше сил и лучшие возможности для достижения этой цели», – сказал министр внутренних дел Игорь Таро.

Цель плана действий – предотвратить и сократить распространение нелегальных наркотиков, уменьшить число смертей, вызванных их употреблением, ограничить экономическое влияние преступных сетей, а также укрепить трансграничное сотрудничество и ситуационную осведомленность.

Согласно договоренности, Департамент полиции и погранохраны Эстонии и Государственная полиция Латвии к началу 2026 года создадут совместную рабочую группу. В ее задачи войдет составление сводного обзора ситуации в обеих странах, определение общих приоритетов и целей, а также планирование и проведение совместных операций и следственных действий. Рабочая группа будет представлять ежегодные отчеты министерствам внутренних дел обеих стран, отражающие достигнутые результаты, выявленные проблемы и дальнейшие шаги.

В 2023 году в Эстонии было зарегистрировано 113, а в Латвии – 154 случая смерти, связанных с наркотиками, более половины из которых были вызваны опасными синтетическими опиоидами, в первую очередь нитазенами. В 2023 году 86 процентов изъятий нитазенов, зарегистрированных в Европейском союзе, произошли в Эстонии и Латвии, что свидетельствует о центральной роли стран Балтии в распространении этого опасного вещества.

План действий будет реализован в 2026–2028 годах. По его завершении совместная рабочая группа представит предложение по плану действий на следующий период, чтобы обеспечить непрерывное и эффективное трансграничное сотрудничество в борьбе с наркоторговлей и организованной преступностью.

#эстония #наркотики
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    29-го октября

    Наркотики,думаю,один денежных каналов ,дополняющих и партийную кассу,и карманы кого то и контролирующийся какими то компетентными органами. На Украине,например,наркотики контролируют раввины,возглавляющие области и им подчиняются все силовые структуры на местах и остальной контингент ,занимающийся этим делом... Как у нас-не знаю,могу только догадываться,видя украинские флаг за одним столом с латвийским в Сейме.

    0
    0
  • А
    Антимонетарист
    29-го октября

    Да, конечно! Будут они там что-то делать! Крышевать будут ещё более усиленно! Встряхнув посёлки около крупных городов вы найдёте много торговых точек крышуемых из высоких кабинетов!

    2
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го октября

    «Я заметил, что если не есть хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой – морда становится меньше, но грустнее».

    4
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    29-го октября

    "В ее задачи войдет составление сводного обзора ситуации в обеих странах, определение общих приоритетов и целей, а также планирование и проведение совместных операций и следственных действий" - иными словами, дайте нам денег, мы попьем кофе и за вашт деньги расскажем вам, как все плохо.

    3
    1
Читать все комментарии

