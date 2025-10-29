Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро и министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис подписали план действий на 2026–2028 годы, целью которого является укрепление сотрудничества в пресечении трансграничной наркоторговли и организованной преступности.

План действий основан на решении правительств обеих стран от 27 августа, которым министерствам внутренних дел было поручено разработать совместный план действий по пресечению наркоторговли и организованной преступности.

«Наша цель – чтобы меньше людей погибало из-за наркотиков и чтобы у организованной преступности не было здесь опоры. Для того чтобы парализовать преступную сеть и воспрепятствовать поступлению наркотических веществ на рынок, крайне важно быстрое и эффективное международное сотрудничество. Латвия – наш важный партнер, и совместная работа дает нам больше сил и лучшие возможности для достижения этой цели», – сказал министр внутренних дел Игорь Таро.

Цель плана действий – предотвратить и сократить распространение нелегальных наркотиков, уменьшить число смертей, вызванных их употреблением, ограничить экономическое влияние преступных сетей, а также укрепить трансграничное сотрудничество и ситуационную осведомленность.

Согласно договоренности, Департамент полиции и погранохраны Эстонии и Государственная полиция Латвии к началу 2026 года создадут совместную рабочую группу. В ее задачи войдет составление сводного обзора ситуации в обеих странах, определение общих приоритетов и целей, а также планирование и проведение совместных операций и следственных действий. Рабочая группа будет представлять ежегодные отчеты министерствам внутренних дел обеих стран, отражающие достигнутые результаты, выявленные проблемы и дальнейшие шаги.

В 2023 году в Эстонии было зарегистрировано 113, а в Латвии – 154 случая смерти, связанных с наркотиками, более половины из которых были вызваны опасными синтетическими опиоидами, в первую очередь нитазенами. В 2023 году 86 процентов изъятий нитазенов, зарегистрированных в Европейском союзе, произошли в Эстонии и Латвии, что свидетельствует о центральной роли стран Балтии в распространении этого опасного вещества.

План действий будет реализован в 2026–2028 годах. По его завершении совместная рабочая группа представит предложение по плану действий на следующий период, чтобы обеспечить непрерывное и эффективное трансграничное сотрудничество в борьбе с наркоторговлей и организованной преступностью.