Что пишут мировые СМИ о голосовании Латвии против Стамбульской конвенции

Политика
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что пишут мировые СМИ о голосовании Латвии против Стамбульской конвенции
ФОТО: dreamstime

Сейм Латвии в четверг принял решение выйти из Стамбульской конвенции — международного договора, направленного на предотвращение насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Это решение вызвало широкую реакцию как в зарубежных СМИ, так и в международных правозащитных организациях, сообщает tv3.lv.

Французское издание France 24 пишет, что выход Латвии из конвенции может повлечь за собой «серьёзные последствия для защиты женщин и предотвращения насилия в стране». В публикации подчёркивается, что решение было принято несмотря на позицию премьер-министра и президента, и противоречит международным обязательствам Латвии.

Агентство Reuters отмечает, что голосование прошло на фоне разногласий внутри правящей коалиции — Консервативная партия СЗК поддержала выход, в то время как другие правящие партии выступили против. Главным аргументом в пользу выхода называлось то, что конвенция «продвигает идею социального пола», а существующие латвийские законы уже обеспечивают необходимую защиту от насилия.

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что считает это решение «ужасным и опасным» и призвала президента Латвии принять меры для остановки выхода. СМИ также отмечают, что данный шаг может повлиять на репутацию Латвии в Европе и вызвать напряжённость в обществе, где уже прошли протесты против выхода. В протестной акции в Риге приняли участие около 5000 человек.

«Это решение угрожает не только женщинам и девушкам в Латвии, но и вдохновляет противников прав человека по всей Европе и Центральной Азии, а также поддерживает стремления авторитарных правительств, отходящих от верховенства закона, международного правосудия и демократических ценностей», — заявила после голосования представитель международной женской правозащитной организации Equality Now Тамара Деканосидзе.

По её словам, законопроект пытается представить инициативы по гендерному равенству как продвижение «ЛГБТ-программы», используя риторику в стиле Кремля, которая позволяет политикам перед выборами позиционировать себя как защитников «национальных ценностей».

«Мы призываем президента Латвии поступить правильно и воспользоваться правом вето, чтобы остановить выход Латвии из Стамбульской конвенции, а также способствовать реализации мер по обеспечению защиты женщин и девушек от гендерного и домашнего насилия», — говорится в заявлении Amnesty International.

Аналитики указывают, что выход из Стамбульской конвенции делает Латвию второй страной в Европе, покинувшей этот международный договор. Это создаёт риск не только внутриполитической напряжённости, но и ставит под вопрос дальнейшее участие страны в международных институтах, занимающихся вопросами насилия в отношении женщин.

Аналогичные инициативы по выходу ранее предпринимались в Польше (в 2020 году) и Чехии (в 2024 году), однако политические перемены в этих странах приостановили или остановили процессы.

Поскольку решение ещё должно быть формально утверждено, у президента Латвии остаётся возможность направить закон на повторное рассмотрение в парламент. Международные эксперты предупреждают, что такой выход может послать «опасный сигнал» в области прав человека и повлиять на международную репутацию Латвии.

tv3.lv

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
17
0
0
0
0
2

(8)
  • Д
    Дед
    31-го октября

    Ой, да примут они ту конвенцию. Толку от нее... Сейчас попрыгают, у народа пар спустят. расскажут на выборах, как были за народ и правое дело, тем все и закончится.

    3
    1
  • lo gos
    lo gos
    31-го октября

    Для предотвращения насилия есть полиция и Уголовный кодекс, а Стамбульская конвенция - это чисто пидорская телега, это когда пидоры женятся, развращают детей, когда старые мужики, ощущающие себя маленькими девочками, заходят в раздевалку к девочкам и ходят голые по женским туалетам.

    38
    3
  • пк
    полосатый конь
    lo gos
    31-го октября

    А для оправдания нихрена-неделания отлично подойдёт переливание из пустого в порожнее. Например, можно долго мусолить какую-нибудь конвенцию.

    8
    1
  • A
    Aleks
    31-го октября

    Так многие мировые СМИ контролируют ортодоксы как и было много лет назад в Германии,и в других странах. Вот только фюрер во Времена Великой депрессии чухнул и прикрыл все эти газетенки,включающие в себя ещё и порнографию.Придушил ростовщиков и Германия стала ведущей страной невзирая на кризис... Поэтому эти мировым СМИ верить нельзя и пока нет возможности в разных странах их прикрыть,то Латвии надо эти статьи игнорировать.За независимость надо побороться,а не получить ее задаром как в 1991 и потом больше чем четверть века изображать из себя ,,борца на баррикадах,,как-тот же Иванс и ещё куча продажных коммуняк.😈

    17
    6
  • VO
    Viktor Ozols
    31-го октября

    Скрепы Путина одержали тактическую победу в латвийском Сейме. Пока безумные рашисты дохнут под Покровском в Украине, латвийские полезные идиоты сами того не понимая катятся бешенному медведью в кровавые лапы!

    7
    52
  • Мп
    Мимо проходил
    Viktor Ozols
    31-го октября

    На Вашем примере видно, как умирают настоящие патриоты Латвии: стоит им 100 раз подряд сказать "путин-русский, путин-русский", как мозг несчастного нациоАнала разрывает в клочья... Но это у тех, у кого есть мозг. Вы-то до сих пор живы...

    24
    1
  • lo gos
    lo gos
    31-го октября

    Для предотвращения насилия есть полиция и Уголовный кодекс, а Стамбульская конвенция - это чисто пидорская телега, это когда пидоры женятся, развращают детей, когда старые мужики, ощущающие себя маленькими девочками, заходят в раздевалку к девочкам и ходят голые по женским туалетам.

    76
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    31-го октября

    "Бэрримор, что это за вой на болотах?" - "П.е.д.о.р.а.с.ы, сэ-э-эр!"

    57
    3
Видео