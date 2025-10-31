Сейм Латвии в четверг принял решение выйти из Стамбульской конвенции — международного договора, направленного на предотвращение насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Это решение вызвало широкую реакцию как в зарубежных СМИ, так и в международных правозащитных организациях, сообщает tv3.lv.

Французское издание France 24 пишет, что выход Латвии из конвенции может повлечь за собой «серьёзные последствия для защиты женщин и предотвращения насилия в стране». В публикации подчёркивается, что решение было принято несмотря на позицию премьер-министра и президента, и противоречит международным обязательствам Латвии.

Агентство Reuters отмечает, что голосование прошло на фоне разногласий внутри правящей коалиции — Консервативная партия СЗК поддержала выход, в то время как другие правящие партии выступили против. Главным аргументом в пользу выхода называлось то, что конвенция «продвигает идею социального пола», а существующие латвийские законы уже обеспечивают необходимую защиту от насилия.

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что считает это решение «ужасным и опасным» и призвала президента Латвии принять меры для остановки выхода. СМИ также отмечают, что данный шаг может повлиять на репутацию Латвии в Европе и вызвать напряжённость в обществе, где уже прошли протесты против выхода. В протестной акции в Риге приняли участие около 5000 человек.

«Это решение угрожает не только женщинам и девушкам в Латвии, но и вдохновляет противников прав человека по всей Европе и Центральной Азии, а также поддерживает стремления авторитарных правительств, отходящих от верховенства закона, международного правосудия и демократических ценностей», — заявила после голосования представитель международной женской правозащитной организации Equality Now Тамара Деканосидзе.

По её словам, законопроект пытается представить инициативы по гендерному равенству как продвижение «ЛГБТ-программы», используя риторику в стиле Кремля, которая позволяет политикам перед выборами позиционировать себя как защитников «национальных ценностей».

«Мы призываем президента Латвии поступить правильно и воспользоваться правом вето, чтобы остановить выход Латвии из Стамбульской конвенции, а также способствовать реализации мер по обеспечению защиты женщин и девушек от гендерного и домашнего насилия», — говорится в заявлении Amnesty International.

Аналитики указывают, что выход из Стамбульской конвенции делает Латвию второй страной в Европе, покинувшей этот международный договор. Это создаёт риск не только внутриполитической напряжённости, но и ставит под вопрос дальнейшее участие страны в международных институтах, занимающихся вопросами насилия в отношении женщин.

Аналогичные инициативы по выходу ранее предпринимались в Польше (в 2020 году) и Чехии (в 2024 году), однако политические перемены в этих странах приостановили или остановили процессы.

Поскольку решение ещё должно быть формально утверждено, у президента Латвии остаётся возможность направить закон на повторное рассмотрение в парламент. Международные эксперты предупреждают, что такой выход может послать «опасный сигнал» в области прав человека и повлиять на международную репутацию Латвии.

