70% частных инвесторов в Латвии поддерживают частичную котировку стратегических государственных предприятий на бирже, а почти 60% готовы инвестировать в акции или облигации государственных или муниципальных компаний, свидетельствуют данные исследования. Но никто не говорит, а выгодно ли это обычным людям, живущим в Латвии?

Большинство опрошенных инвесторов готовы вкладывать средства в государственные и муниципальные предприятия при условии прозрачной стратегии и четкой бизнес-перспективы. Среди компаний с наибольшим инвестиционным потенциалом инвесторы чаще всего называют "Latvijas valsts meži" (65%), "Latvijas mobilais telefons" (60%) и "Latvenergo" (55%). Как это может отразиться на счетах за услуги для обычных жителей Латвии, а также для латвийского бюджета - не уточняется.

Также исследование показало, что большинство латвийских частных инвесторов вкладывают в акции (87%). На втором месте - третий пенсионный уровень (62%), на третьем и четвертом - биржевые фонды (ETF) (48%) и облигации (38%).

Главные мотивы для инвестирования скупщиков акций - обеспечение себе пассивного дохода (68%), увеличение стоимости инвестиций в долгосрочной перспективе (62%) и сохранение покупательной способности средств в условиях инфляции (51%).

По уровню риска большинство латвийских инвесторов относят себя к инвесторам со средним уровнем риска: они готовы к умеренным рыночным колебаниям, но избегают слишком агрессивных стратегий. Это подтверждают ответы на вопрос о желаемой минимальной доходности - почти половина респондентов (49%) готова рассмотреть инвестиции при ожидаемой доходности в размере 6-10% в год.

53% респондентов предпочитают инвестировать в местные компании, демонстрируя желание поддержать латвийскую экономику и доверие к знакомому рынку и предприятиям с местным капиталом.

При принятии решения о вложениях в акции 82% респондентов главным фактором считают потенциал роста компании, далее следуют оценка акций, дивиденды, репутация и финансовые результаты. Для облигаций ключевыми факторами являются предлагаемый уровень доходности (85%), перспективы развития компании (71%) и кредитоспособность (59%).

В исследовании участвовал 1041 человек. Целевая группа включала респондентов, инвестирующих в ценные бумаги и владеющих финансовыми инструментами (акциями, облигациями, фондами, ETF и т.п.). Сбор данных проходил в августе-сентябре 2025 года.