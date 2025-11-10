Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

А жителям это выгодно? Инвесторы готовы скупать акции латвийских государственных предприятий 0 625

Политика
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: А жителям это выгодно? Инвесторы готовы скупать акции латвийских государственных предприятий
ФОТО: LETA

70% частных инвесторов в Латвии поддерживают частичную котировку стратегических государственных предприятий на бирже, а почти 60% готовы инвестировать в акции или облигации государственных или муниципальных компаний, свидетельствуют данные исследования. Но никто не говорит, а выгодно ли это обычным людям, живущим в Латвии?

Большинство опрошенных инвесторов готовы вкладывать средства в государственные и муниципальные предприятия при условии прозрачной стратегии и четкой бизнес-перспективы. Среди компаний с наибольшим инвестиционным потенциалом инвесторы чаще всего называют "Latvijas valsts meži" (65%), "Latvijas mobilais telefons" (60%) и "Latvenergo" (55%). Как это может отразиться на счетах за услуги для обычных жителей Латвии, а также для латвийского бюджета - не уточняется.

Также исследование показало, что большинство латвийских частных инвесторов вкладывают в акции (87%). На втором месте - третий пенсионный уровень (62%), на третьем и четвертом - биржевые фонды (ETF) (48%) и облигации (38%).

Главные мотивы для инвестирования скупщиков акций - обеспечение себе пассивного дохода (68%), увеличение стоимости инвестиций в долгосрочной перспективе (62%) и сохранение покупательной способности средств в условиях инфляции (51%).

По уровню риска большинство латвийских инвесторов относят себя к инвесторам со средним уровнем риска: они готовы к умеренным рыночным колебаниям, но избегают слишком агрессивных стратегий. Это подтверждают ответы на вопрос о желаемой минимальной доходности - почти половина респондентов (49%) готова рассмотреть инвестиции при ожидаемой доходности в размере 6-10% в год.

53% респондентов предпочитают инвестировать в местные компании, демонстрируя желание поддержать латвийскую экономику и доверие к знакомому рынку и предприятиям с местным капиталом.

При принятии решения о вложениях в акции 82% респондентов главным фактором считают потенциал роста компании, далее следуют оценка акций, дивиденды, репутация и финансовые результаты. Для облигаций ключевыми факторами являются предлагаемый уровень доходности (85%), перспективы развития компании (71%) и кредитоспособность (59%).

В исследовании участвовал 1041 человек. Целевая группа включала респондентов, инвестирующих в ценные бумаги и владеющих финансовыми инструментами (акциями, облигациями, фондами, ETF и т.п.). Сбор данных проходил в августе-сентябре 2025 года.

Читайте нас также:
#Латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео