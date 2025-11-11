Baltijas balss logotype
Гром без молний: жителей Латгалии просят потерпеть из-за полётов истребителей НАТО

Политика
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Гром без молний: жителей Латгалии просят потерпеть из-за полётов истребителей НАТО
ФОТО: LETA

Во вторник в Латгалии запланированы низкие пролёты истребителей союзников на сверхзвуковой скорости, сообщили LETA в Национальных вооружённых силах.

Это плановый полёт, и НВС призывают жителей не беспокоиться. Шум может быть слышен, однако никакой опасности для населения нет.

Ранее сообщалось, что в прошлые годы жители выражали обеспокоенность из-за шума, создаваемого самолётами НАТО.

Национальные вооружённые силы уже неоднократно подчёркивали, что полёты военных воздушных судов в воздушном пространстве Латвии проходят на установленных нормативными актами высоте и скорости, поэтому создаваемый шум кратковременный и не наносит вреда людям или имуществу.

#Латвия
