Как известно, в этом месяце исполнится полгода с момента подписания между министерством экономики и представителями торговых сетей меморандума по снижению цен на продукты питания. Увы, эксперты оказались правы - меморандум не смог существенно повлиять на ситуацию, инфляция продолжила расти и достигла 4,3%, а на продукты питания и того больше - 5,8%!

"Конечно, я недоволен результатом! Хотя надо отметить, что именно в сегменте низких цен повышения стоимости не произошло - напротив, цены в этом сегменте с мая снизились на 0,8%. Но надо продолжать использовать контрольные инструменты - мы знаем, что на днях Совет по конкуренции оштрафовал торговую сеть на 2 миллиона. Надо продолжать оказывать давление на торговцев", - заявил министр экономики сегодня вечером в эфире Латвийского ТВ.