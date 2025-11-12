Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Будем продолжать давление на торговцев...» 2 825

Политика
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Будем продолжать давление на торговцев...»

Министр экономики недоволен... ростом цен на продукты.

Как известно, в этом месяце исполнится полгода с момента подписания между министерством экономики и представителями торговых сетей меморандума по снижению цен на продукты питания. Увы, эксперты оказались правы - меморандум не смог существенно повлиять на ситуацию, инфляция продолжила расти и достигла 4,3%, а на продукты питания и того больше - 5,8%!

"Конечно, я недоволен результатом! Хотя надо отметить, что именно в сегменте низких цен повышения стоимости не произошло - напротив, цены в этом сегменте с мая снизились на 0,8%. Но надо продолжать использовать контрольные инструменты - мы знаем, что на днях Совет по конкуренции оштрафовал торговую сеть на 2 миллиона. Надо продолжать оказывать давление на торговцев", - заявил министр экономики сегодня вечером в эфире Латвийского ТВ.

Читайте нас также:
#инфляция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    13-го ноября

    Будешь выпендриваться, супермаркеты проведут трехдневную забастовку, и это будут не учителки с песнями. Народ с голодухи порвет тебя как Тузик грелку. А организоваться владельцы магазинов это могут на раз, тем более, что цены согласовывают между собой.

    6
    0
  • БТ
    Бесс Толковый
    13-го ноября

    Давить можно чирий на заднице, а с торговцами нужно вести диалог согласованного сотрудничества.

    8
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео