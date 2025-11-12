Подписанный меморандум о снижении цен на продукты толком не работает, заявил в среду в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» министр финансов Арвил Ашераденс (Новое время), пишет ЛЕТА.

На вопрос о том, действует ли подписанный меморандум, министр ответил: «Пожалуй, всё-таки нет».

В то же время Ашераденс добавил, что рост цен на продукты — это проблема не только Латвии, но всей Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

«Продовольственная инфляция — это очень, очень неприятная проблема», — сказал министр финансов, отметив, что рост цен на продукты ощущают все жители, но больше всего он затрагивает людей с низкими доходами.

Как уже сообщала ЛЕТА, 27 мая 2025 года министр экономики Виктор Валайнис (СЗК), исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Янис Эндзиньш, а также председатель правления Латвийского центрального союза молочников Янис Шолкс подписали меморандум о снижении цен на продукты питания.

Меморандум предусматривает введение продуктовой корзины с низкими ценами, создание инструмента для сравнения цен, а также увеличение доли местной продукции в магазинах.

В частности, корзина с низкими ценами предполагает, что в десяти товарных категориях должна быть обеспечена хотя бы одна позиция с наименьшей ценой, а также с определённой регулярностью такие товары должны заменяться на другие из той же категории. Крупнейшие торговцы ввели такие корзины в июне этого года.

Кроме того, 12 августа этого года правительство решило, что отдельные розничные торговцы должны будут передавать Центральному статистическому управлению (ЦСУ) информацию для сравнения потребительских цен и мониторинга цен на продукты питания.

Регламент предусматривает обязанность по запросу ЦСУ в порядке, установленном Кабинетом министров, предоставлять соответствующие данные. Эта обязанность распространяется на тех розничных торговцев продуктами, чей чистый оборот за последний финансовый год превысил 400 миллионов евро. Остальные торговцы вправе передавать данные ЦСУ, но для них это не обязательно.

Крупнейшие торговцы должны будут передавать ЦСУ данные по товарам, включённым в утверждённый Кабинетом министров список основных продуктов, начиная с 1 декабря этого года.

Согласно данным Firmas.lv, в прошлом финансовом году чистый оборот выше 400 миллионов евро был у ООО «Rimi Latvia» — 1,126 млрд евро, ООО «Maxima Latvija» — 1,102 млрд евро и ООО «Lidl Latvija» — 460,87 млн евро.

Также сообщалось, что в Латвии потребительские цены в октябре этого года по сравнению с сентябрём выросли на 0,4%, а в годовом исчислении — по сравнению с октябрём 2024 года — на 4,3%.

При этом цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц выросли на 0,5%, а за год — на 5,6%.