Итак, это случилось - несколько общественных активистов, выступающих за радикальную реформу избирательной системы, а именно - за отказ от выборов по партийным спискам, - официально учредили общественную организацию с символичным названием "Без партий".

"Согласно уставу, первичная цель общества - добиться изменений в порядке выборов, создав более справедливую, прозрачную и ответственную для человека политическую систему. Латвии нужен план, который работает. И это возможно только в том случае, если в это вовлечено много людей - а не закрытые партийные списки. Для обеспечения широкого участия и профессионального результата общество создает тематические рабочие группы, которые охватят основные направления развития страны - экономику, образование, здравоохранение, госуправление, безопасность, энергетику, социальную политику и другие. Задачей рабочих групп будет определение проблем, предложение решений, разработка конкретных предложений по изменению политики и формирование общего плана развития общества.В общество могут вступить все желающие по достижении 18 лет", - говорится в распространенном сегодня пресс-релизе. Общество «Без партий» создали: предприниматель Армандс Брокс, священник Петерис Спрогис, режиссер Алвис Херманис, экономист Гунтарс Витолс, депутат Сейма Дидзис Шмитс и публицист Язепс Башко.

Хотя активисты этой общественной организации намерены "покончить" с партийной системой, тем не менее для участия в грядущих сеймовских выборах им без партий не обойтись, ведь пока еще действует система выборов по партийным спискам. По неофициальной информации, активисты "Без партий" могут воспользоваться маленькой партией под названием "Платформа 21", которую в свое время создал эмигрировавший из Латвии экс-политик Алдис Гобземс. Косвенно на это указывает и недавний призыв партии вступать в ее ряды тем, кто поддерживает реформу избирательной системы.

С созданием собственной партии активисты "Без партий" уже опоздали - для участия в парламентских выборах новая партия должна быть зарегистрирована не позднее, чем за год до выборов.