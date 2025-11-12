Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Процесс пошел: создано общество «Без партий». Но скоро все равно это общество... присоединится к партии! 1 201

Политика
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Процесс пошел: создано общество «Без партий». Но скоро все равно это общество... присоединится к партии!
ФОТО: LETA

"Реформаторы" начали свой путь к власти, точнее - к прохождению в следующий Сейм.

Итак, это случилось - несколько общественных активистов, выступающих за радикальную реформу избирательной системы, а именно - за отказ от выборов по партийным спискам, - официально учредили общественную организацию с символичным названием "Без партий".

"Согласно уставу, первичная цель общества - добиться изменений в порядке выборов, создав более справедливую, прозрачную и ответственную для человека политическую систему. Латвии нужен план, который работает. И это возможно только в том случае, если в это вовлечено много людей - а не закрытые партийные списки. Для обеспечения широкого участия и профессионального результата общество создает тематические рабочие группы, которые охватят основные направления развития страны - экономику, образование, здравоохранение, госуправление, безопасность, энергетику, социальную политику и другие. Задачей рабочих групп будет определение проблем, предложение решений, разработка конкретных предложений по изменению политики и формирование общего плана развития общества.В общество могут вступить все желающие по достижении 18 лет", - говорится в распространенном сегодня пресс-релизе. Общество «Без партий» создали: предприниматель Армандс Брокс, священник Петерис Спрогис, режиссер Алвис Херманис, экономист Гунтарс Витолс, депутат Сейма Дидзис Шмитс и публицист Язепс Башко.

Хотя активисты этой общественной организации намерены "покончить" с партийной системой, тем не менее для участия в грядущих сеймовских выборах им без партий не обойтись, ведь пока еще действует система выборов по партийным спискам. По неофициальной информации, активисты "Без партий" могут воспользоваться маленькой партией под названием "Платформа 21", которую в свое время создал эмигрировавший из Латвии экс-политик Алдис Гобземс. Косвенно на это указывает и недавний призыв партии вступать в ее ряды тем, кто поддерживает реформу избирательной системы.

С созданием собственной партии активисты "Без партий" уже опоздали - для участия в парламентских выборах новая партия должна быть зарегистрирована не позднее, чем за год до выборов.

Читайте нас также:
#политические партии
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
2
0
1
0
1
0

Оставить комментарий

(1)
  • 12-го ноября

    очень много партий для такой маленькой страны

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео