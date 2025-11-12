Рижское самоуправление в рамках программы публично-частного партнерства "Арендное жилье для латвийских специалистов" будет участвовать в одном, первом лоте, в рамках которого планируется построить 732 квартиры, постановила в среду Рижская дума.

Как ранее пояснил мэр столицы Виестурс Клейнбергс, если вначале самоуправление планировало участвовать в первом лоте, предусмотрев строительство 174 квартир, то после расчетов ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" в первый лот можно включить также проекты, запланированные в рамках второго и третьего лотов. Это позволит быстрее реализовать эти проекты, построив в целом 732 квартиры.

Для строительства арендного жилья будут зарезервированы земельные участки на ул. Озолциема, 62, между улицами Тинужу, Андрея Сахарова и Праулиенас и на улице Межрозишу 39, 41 и 45.

Как ранее сообщил председатель правления "Valsts nekustamie īpašumi" Ренарс Гришкевич, в программе "Арендное жилье для латвийских специалистов" решили участвовать семь самоуправлений.

В Гулбене в рамках программы планируется построить 48 квартир, в Тукумсе - 150, в Екабпилсе - 140, в Лиепае - 192, в Даугавпилсе - 120, в Цесисе - 100. В Риге первоначально планировалось построить 174 квартиры.

В целом в рамках программы до 2030 года предусмотрено строительство не менее 924 арендных квартир для специалистов, работающих в важных для государства и самоуправлений отраслях.