Во всех государственных министерствах и Государственной канцелярии вакантно 10% рабочих мест, что отражает "среднюю температуру" в государственном управлении и, возможно, в самоуправлениях, поскольку система копирует себя сверху, пишут общественные СМИ.

Сокращение на 10% 18-миллиардной расходной части бюджета 2026 года составляет ровно 1,8 миллиарда евро. Понятно, что не все расходы можно отнести к заработной плате, но значительную часть дефицита можно было бы покрыть за счёт ликвидации вакансий.

Министерства и Государственная канцелярия являются центральным аппаратом государственного управления, и давно известно, что штат в 4000 государственных служащих нецелесообразен. В то же время наличие вакансий свидетельствуют о том, что министерства неплохо справляются и с имеющимся количеством сотрудников. То есть минимизировать расходы можно было бы, "увольняя" пустующие должности. Те, кто выполняет свою работу, должны оставаться и работать, а пустующие кресла просто изымаются из бюджета.

Известно, что если деньги даны, они будут потрачены, и эти средства не вернутся в бюджет. Фактически, эта система сохраняется с момента обретения независимости, и с 1991 года бюджетирование учреждений всегда основывалось на должностном принципе.

Возьмём простейшую структуру - музей. Основу бюджета составляет количество должностей, а не потребности в хранении коллекций или другие факторы. Определяющим фактором являются должности, и с уменьшением их количества пропорционально уменьшается и бюджет музея. Понятно, что это предположение основано на рассказах и частных свидетельствах и может быть неточным, но дыма без огня не бывает, особенно если фонд оплаты труда всегда составляет большую часть расходов.