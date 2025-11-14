Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бюджет может быть и без дефицита, нужно лишь сократить тех, кого и так нет 7 6955

Политика
Дата публикации: 14.11.2025
LETA
Изображение к статье: Бюджет может быть и без дефицита, нужно лишь сократить тех, кого и так нет
ФОТО: Valsts kanceleja

Во всех государственных министерствах и Государственной канцелярии вакантно 10% рабочих мест, что отражает "среднюю температуру" в государственном управлении и, возможно, в самоуправлениях, поскольку система копирует себя сверху, пишут общественные СМИ.

Сокращение на 10% 18-миллиардной расходной части бюджета 2026 года составляет ровно 1,8 миллиарда евро. Понятно, что не все расходы можно отнести к заработной плате, но значительную часть дефицита можно было бы покрыть за счёт ликвидации вакансий.

Министерства и Государственная канцелярия являются центральным аппаратом государственного управления, и давно известно, что штат в 4000 государственных служащих нецелесообразен. В то же время наличие вакансий свидетельствуют о том, что министерства неплохо справляются и с имеющимся количеством сотрудников. То есть минимизировать расходы можно было бы, "увольняя" пустующие должности. Те, кто выполняет свою работу, должны оставаться и работать, а пустующие кресла просто изымаются из бюджета.

Известно, что если деньги даны, они будут потрачены, и эти средства не вернутся в бюджет. Фактически, эта система сохраняется с момента обретения независимости, и с 1991 года бюджетирование учреждений всегда основывалось на должностном принципе.

Возьмём простейшую структуру - музей. Основу бюджета составляет количество должностей, а не потребности в хранении коллекций или другие факторы. Определяющим фактором являются должности, и с уменьшением их количества пропорционально уменьшается и бюджет музея. Понятно, что это предположение основано на рассказах и частных свидетельствах и может быть неточным, но дыма без огня не бывает, особенно если фонд оплаты труда всегда составляет большую часть расходов.

Читайте нас также:
#бюджет #вакансии #экономия #министерства #расходы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
16
2
2
0
1
5

Оставить комментарий

(7)
  • ES
    Ella Stroika
    15-го ноября

    Все давно об этом знают. И говорится в отарытую. Воровство продолжается. Скольпо можно ждать наказания дармоедов?

    12
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го ноября

    Я этим "экономам" больше скажу: если всю их звиздобратию отправить копать канавы и убирать улицы за минималку, экономия бюджета станет просто невероятной!

    48
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го ноября

    Я этим "экономам" больше скажу: если всю их звиздобратию отправить копать канавы и убирать улицы за минималку, экономия бюджета станет просто невероятной!

    50
    1
  • A
    Anim
    14-го ноября

    Да-да, "вакантно 10% рабочих мест"... уборщиц. За минималку.

    22
    1
  • A
    Aleks
    14-го ноября

    Куча народа работает на государство,а государство все равно в жопе Европы. И тут не поймёшь,или нравится находиться там где находятся,ведь место довольно теплое или мозгов не хватает,или страна не их.Каждый читающий может выбрать свою версию

    30
    2
  • Д
    Дед
    14-го ноября

    То есть все знают, что 10% зряплаты чиновников, тупо воруется из бюджета. Не принимая на работу сотрудников, фонд зряплаты остается неизменным и в последствии выплачивается в виде премий, то есть каждый руководитель гос., муниципального предприятия кровно заинтересован, чтобы были оплаченные свободные места. Люди работают за других, а начальники получают премии. Это называется мошенничество, прокуратура Ау! Ситуация решается на раз, приняв решение, что зряплата отсутствующих работников возвращается в бюджет.

    50
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    14-го ноября

    А если разогнать всяких дармоедов управленцев в министерствах и т/д ,то может и на медицину наскребёте.

    64
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео