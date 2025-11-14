Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Людей просто одурачили!» 7 7544

Политика
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.

Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.

Депутат Европарламента Вилис Криштопанс об акциях протеста и о борьбе ценностей.

«Абсолютно убежден, что и для разумных латвийцев, и для европейцев в целом ценности очень важны! Для большинства нормальных людей важны традиционные ценности — семья, как союз мужчины и женщины, дети, как продолжатели рода. Это все очень важно и сейчас мы, сторонники этих христианских ценностей, должны отбивать атаку от либерастов, от сторонников ЛГБТ-сообщества», - говорит депутат Европарламента от группы «Патриоты Европы» Вилис Криштопанс.

— Итак, как известно, по инициативе президента Латвии рассмотрение законопроекта о выходе из Стамбульской конвенции отложено на год. Значит ли это, что тема закрыта?

— Хотел бы напомним, что к конвенции не присоединились 6 стран, входящих в Совет Европы, включая Литву. Так что, Латвия, если бы она вышла из конвенции, отнюдь не была бы в гордом одиночестве, как нас пытались уверить сторонники данной конвенции. Я лично уверен, что наша страна рано или поздно, но все равно выйдет из этой конвенции. Во-первых потому, что защищать женщин и в Латвии, и в Европе в целом можно без всякой Стамбульской конвенции — для этого есть соответствующие нормы национального законодательства. Во-вторых, конвенция не столько направлена на защиту женщин, сколько на поддержку ЛГБТ-сообщества. Не случайно именно активисты этих организаций сексуальных меньшинств первыми бросились протестовать против законопроекта — понятно, что их акции никоим образом не связаны с заботой о женщинах или с противодействием насилию. Все очень просто: Стамбульская конвенция открыла для них путь к грантам, это все связано с финансовым вопросом!

Еврокомиссия выделила неправительственным организациям ЕС, поддерживающим или представляющим интересы ЛГБТ-сообщества порядка 3,6 миллиардов евро! Как вы понимаете, есть за что этим организациям бороться! Вот почему они так истерично отреагировали на законопроект о выходе из конвенции!

Конечно, среди протестующих были и те, которых просто одурачили, ведь на «пропаганду» конвенции и очернение тех, кто поддерживал законопроект о выходе из конвенции, бросили огромные средства, были задействованы все основные медийные ресурсы!

Я уже неоднократно говорил, в том числе и на страницах вашего издания, что в Евросоюзе идет очень жесткая борьба ценностей. Если мы, сторонники консервативных, традиционных ценностей, проиграем, то к власти придут те, кто поддерживают весь этот бред со множеством полов, с «социально конструированным полом»!

Вот почему так важно добиться внесения в Конституцию отдельной поправки, в которой бы говорилось, что государство признает только два пола — мужской и женский и брак — это союз мужчины и женщины.

— Как известно, против выхода из конвенции выступили и иностранные инвесторы, работающие в Латвии

— Не вижу связи между выходом из конвенции и привлечением инвестиций. Хотел бы напомнить, что Трамп прямо после инаугурации очистил армию от активистов ЛГБТ-сообщества, но это никоим образом не помешало притоку инвестиций в страну. Инвесторы за последние месяцы вложили в американскую экономику миллиарды долларов — к примеру, германские автопроизводители готовятся перевести свои производства в США, полагая, что в Америке производить авто более выгодно!

Те, кто активно боролись против законопроекта, лучше бы свои силы и энергию направили бы на развитие экономики. Посмотрите: в Эстонии внешний долг в два раза меньше, чем в Латвии, зато зарплаты у учителей там в два раза больше! Эстония выделили на оборону и безопасность дополнительно 800 миллионов, а мы — только 300 миллионов! У нас в экономике катастрофа, стремительно растет внешний долг и мы уже в день платим в счет погашения этого долга 1 миллион евро, а скоро будем платить по 2 миллиона в сутки! Но вместо того, чтобы эти проблемы решать, либералы и леваки вот уже которую неделю пугают народ «страшными последствиями» от выхода Латвии из Стамбульской конвенции.

— Еще одна актуальная международная новость — в Нью-йорке на выборах мэра победил коммунист Зохран Мамдани. Какие, на Ваш взгляд, будут последствия для этого мегаполиса и для США в целом?

— Кто-то, не разбираясь в ситуации, уже поспешил заявить, что это чуть ли не поражение Трампа, хотя это всего лишь локальные выборы. Вообще меня поражают отдельные комментаторы, которые никогда не были в Америке, не знают эту страну, но делают какие-то глубокие выводы. Я говорил в эти дни со своими знакомыми в Нью-йорке и выяснилось, что организаторы кампании Мамдани перечисляли каждому жителю города по 200 долларов, плюс кормили бездомных и, по случайному совпадению, именно бездомные активно голосовали за этого кандидата в мэры. Конечно, посмотрим, как он будет управлять Нью-йорком, но, похоже, что этот город уже потерян…

patriot.jpg

Публикацию финансирует политическая группа Европейского парламента Patriots for Europe.

Европейский парламент за содержание данной публикации ответственности не несет.

Читайте нас также:
#политические партии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
29
6
2
1
2
0

Оставить комментарий

(7)
  • полосатый конь
    полосатый конь
    14-го ноября

    Заслуженный профессор латвийской спиздингологии с погремухой Штопаный уверенно рвётся к Великому Корыту !

    10
    7
  • С
    Сарказм
    13-го ноября

    Оказалось, что у Вилиса дочурка пострадала от абьюзивных отношений, активно поддерживает конвенцию и считает. что только с ее помощью она смогла все закончить, и что если бы механизмов защиты и признания эмоционального насилия в законодательстве не пришлось ждать до 2024 года, возможно, уйти из отношений удалось бы гораздо раньше. И она активно участвовала в протестах против выхода из конвенции. Но, видимо, жадному Вилису столько бабла отмуслили за "ценности", что на переживания дочурки можно забить большой болт и продолжать нести чушь.

    9
    32
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Сарказм
    13-го ноября

    Помните это выражение: -- " И тут вдруг появился он, как чёрт из табакерки"! Помните про кого это?

    5
    7
  • VU
    Vards Uzvards
    13-го ноября

    "Если мы, сторонники консервативных, традиционных ценностей, проиграем, то к власти придут те, кто поддерживают весь этот бред со множеством полов" - и что? Счета, цены в магазинах вырастут\уменьшатся, разрешат\запретят русский язык, на улицах станет чище\грязнее, опаснее\безопаснее? Какая простому человеку, не получающему зарплату евродепутата или миллиарды от Еврокомиссии разница? Спасибо ББ за рекламную статью про скунгса Криштопанса. Рад что у него всё хорошо.

    27
    42
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го ноября

    Пусть исчезнут войны и теракты. Я за мир, любовь и половые акты.

    53
    4
  • VU
    Vards Uzvards
    Mr.FGJCNJK
    13-го ноября

    Не все половые акты одобряемы, законны и полезны.

    29
    5
  • A
    Aleks
    13-го ноября

    Сначала ЛГБТ,потом 60 разных полов,а потом и узаконенная педофилия.Не зря ж на Западе уже выходят книги,оправдывающие педофилов.Мол они так любят детей👽😈 И все,кто поддерживает эту конвенцию -это предатели Латвии и редкостные сволочи,а часть просто идиоты ,которые готовы отдать своих детей. Руки педофилам.👽😈🔯

    100
    10
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео