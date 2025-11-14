«Абсолютно убежден, что и для разумных латвийцев, и для европейцев в целом ценности очень важны! Для большинства нормальных людей важны традиционные ценности — семья, как союз мужчины и женщины, дети, как продолжатели рода. Это все очень важно и сейчас мы, сторонники этих христианских ценностей, должны отбивать атаку от либерастов, от сторонников ЛГБТ-сообщества», - говорит депутат Европарламента от группы «Патриоты Европы» Вилис Криштопанс.

— Итак, как известно, по инициативе президента Латвии рассмотрение законопроекта о выходе из Стамбульской конвенции отложено на год. Значит ли это, что тема закрыта?

— Хотел бы напомним, что к конвенции не присоединились 6 стран, входящих в Совет Европы, включая Литву. Так что, Латвия, если бы она вышла из конвенции, отнюдь не была бы в гордом одиночестве, как нас пытались уверить сторонники данной конвенции. Я лично уверен, что наша страна рано или поздно, но все равно выйдет из этой конвенции. Во-первых потому, что защищать женщин и в Латвии, и в Европе в целом можно без всякой Стамбульской конвенции — для этого есть соответствующие нормы национального законодательства. Во-вторых, конвенция не столько направлена на защиту женщин, сколько на поддержку ЛГБТ-сообщества. Не случайно именно активисты этих организаций сексуальных меньшинств первыми бросились протестовать против законопроекта — понятно, что их акции никоим образом не связаны с заботой о женщинах или с противодействием насилию. Все очень просто: Стамбульская конвенция открыла для них путь к грантам, это все связано с финансовым вопросом!

Еврокомиссия выделила неправительственным организациям ЕС, поддерживающим или представляющим интересы ЛГБТ-сообщества порядка 3,6 миллиардов евро! Как вы понимаете, есть за что этим организациям бороться! Вот почему они так истерично отреагировали на законопроект о выходе из конвенции!

Конечно, среди протестующих были и те, которых просто одурачили, ведь на «пропаганду» конвенции и очернение тех, кто поддерживал законопроект о выходе из конвенции, бросили огромные средства, были задействованы все основные медийные ресурсы!

Я уже неоднократно говорил, в том числе и на страницах вашего издания, что в Евросоюзе идет очень жесткая борьба ценностей. Если мы, сторонники консервативных, традиционных ценностей, проиграем, то к власти придут те, кто поддерживают весь этот бред со множеством полов, с «социально конструированным полом»!

Вот почему так важно добиться внесения в Конституцию отдельной поправки, в которой бы говорилось, что государство признает только два пола — мужской и женский и брак — это союз мужчины и женщины.

— Как известно, против выхода из конвенции выступили и иностранные инвесторы, работающие в Латвии

— Не вижу связи между выходом из конвенции и привлечением инвестиций. Хотел бы напомнить, что Трамп прямо после инаугурации очистил армию от активистов ЛГБТ-сообщества, но это никоим образом не помешало притоку инвестиций в страну. Инвесторы за последние месяцы вложили в американскую экономику миллиарды долларов — к примеру, германские автопроизводители готовятся перевести свои производства в США, полагая, что в Америке производить авто более выгодно!

Те, кто активно боролись против законопроекта, лучше бы свои силы и энергию направили бы на развитие экономики. Посмотрите: в Эстонии внешний долг в два раза меньше, чем в Латвии, зато зарплаты у учителей там в два раза больше! Эстония выделили на оборону и безопасность дополнительно 800 миллионов, а мы — только 300 миллионов! У нас в экономике катастрофа, стремительно растет внешний долг и мы уже в день платим в счет погашения этого долга 1 миллион евро, а скоро будем платить по 2 миллиона в сутки! Но вместо того, чтобы эти проблемы решать, либералы и леваки вот уже которую неделю пугают народ «страшными последствиями» от выхода Латвии из Стамбульской конвенции.

— Еще одна актуальная международная новость — в Нью-йорке на выборах мэра победил коммунист Зохран Мамдани. Какие, на Ваш взгляд, будут последствия для этого мегаполиса и для США в целом?

— Кто-то, не разбираясь в ситуации, уже поспешил заявить, что это чуть ли не поражение Трампа, хотя это всего лишь локальные выборы. Вообще меня поражают отдельные комментаторы, которые никогда не были в Америке, не знают эту страну, но делают какие-то глубокие выводы. Я говорил в эти дни со своими знакомыми в Нью-йорке и выяснилось, что организаторы кампании Мамдани перечисляли каждому жителю города по 200 долларов, плюс кормили бездомных и, по случайному совпадению, именно бездомные активно голосовали за этого кандидата в мэры. Конечно, посмотрим, как он будет управлять Нью-йорком, но, похоже, что этот город уже потерян…

Публикацию финансирует политическая группа Европейского парламента Patriots for Europe.

Европейский парламент за содержание данной публикации ответственности не несет.