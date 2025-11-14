Baltijas balss logotype
«Наша ориентация!» Жители Латвии готовы защищать западные ценности?

Политика
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Наша ориентация!» Жители Латвии готовы защищать западные ценности?
ФОТО: LETA

"Мы не боимся и готовы защищать западные ценности", - заявила на открытии Балтийской ассамблеи председатель Сейма Дайга Миериня.

Как сообщили в пресс-службе парламента, Миериня в своем выступлении подчеркнула, что на протяжении веков государства Балтии были рядом друг с другом как братские народы. "Мы всегда были вместе в самые трудные времена как прочный стержень. С момента восстановления независимости мы совершили невероятный прорыв и достигли позитивной трансформации в экономике, развитии и ориентации на западные ценности", - отметила спикер.

Она подчеркнула, что сегодня именно государства Балтии стоят в Европейском союзе и НАТО на страже, подавая пример другим. "Мы отстаиваем идеи и ценности Запада, которые агрессор всеми силами пытается вытравить своей варварской войной в Украине", - заявила Миериня.

Председатель Сейма напомнила о саммите НАТО в Гааге, на котором была принята договоренность о выделении на нужды безопасности и обороны 5% от валового внутреннего продукта. "Вместе с Польшей государства Балтии станут первыми, кто выполнит эти цели", - сказала Миериня. Она подчеркнула, что потенциал трехстороннего сотрудничества стран Балтии далеко не исчерпан. Их общие задачи в ближайшие годы связаны с развитием крупных инфраструктурных объектов, привлечением дополнительного финансирования, а также с дальнейшей внутренней интеграцией Балтии.

#НАТО #Латвия #безопасность #интеграция #оборона #экономика #политика
Оставить комментарий

(7)

(7)
  • Е
    Ехидный
    15-го ноября

    эстонцы и литовцы братские народы ??? если что , то кинут - Миериня даже пернуть не успеет !!!

    15
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го ноября

    Если вокруг одни идиоты, вполне возможно, вы, наконец пришли к своим.

    21
    1
  • 14-го ноября

    не собираюсь я поддерживать ваши извращенские ценности, я за правельную семью где отец это отец и мать это мать.

    69
    4
  • З
    Злой
    14-го ноября

    Ага, щас, спотыкаюсь даже

    42
    3
  • A
    Aleks
    14-го ноября

    Приходят в аптеку латыш Витенберг и украинец Цукерман. -Два гон..дона пожалуйста. Аптекарь:Вижу ,что два. Презервативов сколько?

    37
    3
  • A
    Aleks
    14-го ноября

    Армянское ра́дио спросили: Какая разница между латышскими жи. д...пидорасами и украинскими жи..д..обандеровцами? Никакой ,ответило армянское радио. Все пассивные.

    35
    3
  • VA
    Vairis Arlauskas
    14-го ноября

    Paldies!

    1
    28
Читать все комментарии

