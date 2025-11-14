Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Русские» школы исчезли, а русский язык остался – в Сейме придумали, как это поправить 22 10146

Политика
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Янис Домбрава.

Янис Домбрава.

ФОТО: Valsts kanceleja

И после того, как бывшие школы нацменьшинств стали латышскими школами, то есть полностью перешли на госязык, отдельные учителя и в общении между собой и в общении с учениками — страшное дело! - позволяют себе иногда использовать родной язык (в большинстве случаев — русский).

Между собой на русском? Ни за что!

Дабы прекратить подобный языковой беспредел депутаты Сейма от Национального объединения подали поправки к Закону об образовании, запрещающие учителям подобную практику.

В частности, депутат Янис Домбрава внес следующую поправку: «Педагог обязан совершенствовать свое владение языком речи и государственным языком, в образовательном учреждении педагоги в общении между собой и общении с обучаемыми лицами пользуются государственным языком, педагог не должен допускать действий, которые могут вызвать сомнения в значимости латышского языка».

Как вчера с трибуны Сейма сообщила докладчик по законопроекту об образовании Антонина Ненашева («Прогрессивные»), на заседании комиссии данное предложение Домбравы очень долго обсуждалось, но в итоге не было поддержано.

Вместо этого комиссия подготовила альтернативную поправку, которая звучит так: «Педагог обязан совершенствовать свое владение языком речи и государственным языком, не допускать действий, которые могут вызвать сомнения в значимости государственного языка, а также при выполнении должностных обязанностей, в том числе во взаимном общении и общении с обучаемыми лицами пользоваться государственным языком, если только нормативными актами не предусматривается иное».

Вроде эта поправка выглядит более мягко, нежели поправка Домбравы, хотя и она составлена настолько расплывчато, что создает почву для широкого толкования. Например, учитель во время перемены или после уроков, но находясь в стенах школы, все еще выполняет должностные обязанности? Если чиновники решат, что да, то тогда беседа учителя со своим коллегой или с учеником на русском на перемене, в столовой, по дороге из класса в гардероб тоже может считаться нарушением нормы закона - «действиями, которые могут вызвать сомнения в значимости государственного языка».

Депутат А. Ненашева, которая до избрания в Сейм, работала школьным учителям, отметила, что ситуации могут быть разными и следует воздерживаться от принятия таких норм в законе, которые не отвечают реальной жизни и могут быть по-разному интерпретированы.

Идите в школу!

Однако депутаты Национального объединения, Объединенного списка и даже Союза зеленых и крестьян с ней не согласились.

«Если среда не будет латышской, если педагоги не будут общаться между собой на государственном языке, не только проводить уроки, но и в учительской комнате, в коридорах, в перерывах с детьми тоже не будут говорить на госязыке, то им будет намного сложнее освоить в хорошем качестве государственный язык и в повседневной жизни пользоваться им, так как у многих детей, к сожалению, в семьях которых не говорят повседневно по-латышски, очень мало возможностей применить и улучшить эти навыки», – заявила лидер Нацобъединения Илзе Индриксоне. Ей вторил и Янис Домбрава:

«Но «Прогрессивным» ни за что не хочется укреплять государственный язык. Готовы голосовать против запроса по поводу лишения гражданства Авена, и в данном случае тоже, ищут один аргумент, другой придумывают, чтобы только не предусмотреть укрепление государственного языка в образовательных учреждениях, в том числе в общении с детьми. Хотят продолжать навязывать русификацию… Ну, съездите в Бауску, в Сигулду, в Саулкрасты! Ну, сходите в эти образовательные учреждения...

Я был в очень многих учебных заведениях в регионах Латвии, проводил занятия, и в них я вижу, что все в очень хорошем состоянии, кроме этих нескольких рижских, даугавпилсских школ, где длительное время была эта сегрегация».

«Я тоже не владею русским языком»

«Педагоги – те, кто должен показывать в учебном заведении, я скажу так, бескомпромиссный пример использования латышского языка для своих учеников... Кроме того, есть латышские молодые учителя, которые не владеют русским языком. Я тоже не владею русским языком. Они имеют право понимать, что говорят коллеги, которые, возможно, говорят на каком-то другом языке.

Это предложение, на мой взгляд, может быть и не понадобилось бы, если бы у нас все шло хорошо с переходом на государственный язык. В единой системе школ с государственным языком — латышским.

Именно это предложение нужно, чтобы еще больше закрепить то, что латышский язык является единственным языком коммуникации в учебных заведениях», – заявил депутат Нацобъединения Юргис Клотиньш.

В итоге большинство депутатов поддержали эту «альтернативную» поправку во втором чтении. К третьему чтению депутаты обещают сделать поправку более точной с юридической точки зрения.

«Против» фактического запрета использовать учителями в общении между собой и с учениками родной язык выступили депутаты фракции «Стабильности!», несколько независимых депутатов и часть депутатов «Латвия на первом месте», а также два депутата от фракции «Прогрессивные». Еще часть депутатов «Латвия на первом месте» и фракции «Прогрессивные» воздержались при голосовании…

Штрафы — на защиту госязыка!

На этом языковая эпопея в Сейме не закончилась. Депутаты согласились поддержать в нулевом чтении предложения «Нового Единства» о резком увеличении штрафов за нарушения в сфере языковой политики.

Необходимость такого ужесточения обосновала депутат Илзе Вергина: Латышский язык является основой национальной идентичности и безопасности Латвии, и защита его использования является общей ответственностью государства. Особенно в сегодняшних геополитических условиях, когда существуют различные риски внешних попыток повлиять и деградировать роль, ценность и значимость государственного языка, особенно необходимо принимать позитивные меры и усиленно защищать использование государственного языка.

Центр госязыка за последние годы выявил более четырех тысяч нарушений, в том числе и связанных с сознательными действиями — отказом от использования латышского языка в профессиональной деятельности или публичном пространстве. Действующие сейчас штрафы за подобные нарушения устарели, они утратили превентивное воздействие...

Но и это еще не все — большинством голосов Сейм передал в комиссию парламента проект Национального объединения с поручением премьеру запретить в государственных и муниципальных учреждениях использовать, в том числе и в общении между работниками, иной язык, кроме латышского.

Читайте нас также:
#образование #Сейм #штрафы #язык #депутаты #школы #государственный язык #латышский язык #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
8
1
2
43
3
15

Оставить комментарий

(22)
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го ноября

    Латвия, учись у молдаван! "Депутат парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Михай Друцэ связал появление людей нетрадиционных сек.суальных взглядов в Бессарабии с визитом в страну русского поэта Александра Пушкина. «Геи в Бессарабии появились вместе с Российской империей — и лично с приездом Пушкина», — отметил парламентарий.

    Он сделал это заявление во время обсуждения в парламенте Молдавии законопроекта о закрытии Российского центра науки и культуры.

    1
    2
  • 010725
    010725
    15-го ноября

    сколько младенцев родится в 2026-том году. так думаю 7500.

    9
    1
  • З
    Злой
    14-го ноября

    Такая поганая рожа, никому не желал, но этому пожелаю сгинуть в страшных муках!

    63
    1
  • 14-го ноября

    русский язык входит в официальный язык ООН так что имею полное право общаться на нём, те кто против те подвергают сомнению официальную позицию стран ООН, тем самым подрывают авторитет этой организации

    81
    2
  • VA
    Vairis Arlauskas
    14-го ноября

    Домбрава!Эта все полумеры.Нада,как в России ни брат в школу без знания гос. языка!Это единственый шанс на преадаление раскола обчества.

    4
    59
  • AK
    Aleks Koff
    Vairis Arlauskas
    14-го ноября

    Точно. И тех, кого не взяли в школу, сразу в кандалы и на рудники.

    7
    26
  • VA
    Vairis Arlauskas
    Vairis Arlauskas
    14-го ноября

    Нет,как в России не берут без знания русскаго в школу.Пуст для натчала подутчат,для коммуникации.

    3
    34
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го ноября

    И опять - ну это не искоючение! - здесь днём с огнём не найдешь комментариев всяких "Добрых Сарказмов" и "бори тсичей". То есть либо их полностью устраивают фашистские штучки местных нациоАналов, либо просто боятся огрести от нормальных читателей, АНАЛитики диванные...

    46
    5
  • ЯО
    Яшка Одесский
    14-го ноября

    Судя по морде дауна, сколько раз Домбрава падал головой об асфальт?

    100
    5
  • А
    Антимонетарист
    14-го ноября

    Тут LSM написал, что с начала года из страны уехало 32000 человек! То есть по 100 человек в день! Хорошо! Венспилс уже ни на каком языке не говорит! через пол года Валмиера с Цесисом! И мало того что не будут говорить, но и налоги этим бездарям платить не будут! Всё рушится по плану!

    115
    2
  • З
    Злой
    14-го ноября

    Скоро будет как в фильме Бегущий человек с Арнольдом в главной роли- ошейник с взрывчаткой на шее, только там он взрывался при попытке побега, а здесь будет приведён в действие при попытке сказать слово на русском языке.

    72
    4
  • A
    Aleks
    14-го ноября

    Хочу поздравить нацистов,капо и юденкнехтов с их праздником, пока они на коне,но у мира всегда есть шанс и ,надеюсь,что следующую именно независимость,пусть и не сразу,Латвия будет праздновать без них,а они будут там же,где и оказались почти 100 лет обратно,хотя были уверены на 100% в лучшем для себя раскладе.. Живите,пока живётся и радуйтесь..На чьих то костях долго не попляшешь.Увы...Когда то все заканчивается...😈👽

    78
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го ноября

    Пишите подробней о "деятельности" этих мерзавцев. Лишнее документальное доказательство: когда в Сатверсме введут статью за антигосударственную деятельность, направленную на уничтожение страны, это пригодится для назначения пожизненного срока.

    103
    2
  • полосатый конь
    полосатый конь
    14-го ноября

    А я не могу на нём говорить по чисто медицинским причинам. После всего, у меня на него стойкий рвотный позыв ! Ни чего не могу с собой поделать. Да и не хочу !

    96
    8
  • IP
    Ivans Pupkins
    14-го ноября

    Осеннее обострение, магнитные бури, "сложная" наследственность ... и вот результат.

    96
    4
  • Е
    Ехидный
    14-го ноября

    к сожалению в семьях не гвоворят повседневно на госязыке ??? совсем охренели - осталось только в постель залесть и контолировать чтобы перед актом гимн пели !!!!

    144
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го ноября

    ... конфронтация...

    34
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го ноября

    Мне одному кажется что г+но Домбрава агент Кремля и всеми способами хочет толкнуть Латвию под "российские танки"? Развитие не надо, демография пофиг, образование к черту --- только конференция и желание "встречать российские танки с цветами в Риге".

    122
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го ноября

    Лично я его не бойкотирую, хотя прекрасно пишу и читаю. А вот думаю и общаюсь только на русском и когда меня спрашивают почему я на нём не общаюсь, я в ответ отвечаю. "С меня вполне достаточно что я вас понимаю и при необходимости пишу и читаю на латышском". Ответ вполне нейтральный, но вызывает вполне определённые эмоции противоположной стороны. Хотя это меня не волнует, от слова - СОВСЕМ.

    91
    2
  • NB
    Nose Bose
    14-го ноября

    а дустом пробовали? (с) Апартеид вам аукнется однажды со стороны, которой не ждете :)

    124
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    14-го ноября

    Вот реально от этого языка уже блевать начинает хотеться . Похоже я начну его бойкотировать.

    134
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Тото Кутунио
    14-го ноября

    С лингвистической точки зрения латышский язык имеет определенную ценность и интерес как в науке, так и истории. И очень непонятно почему современные латышские политики настойчиво и очень упрямо его ведут к уничтожению и замену английским языком.

    94
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео