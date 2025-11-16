Baltijas balss logotype
На поддержку населения Украины в Латвии в 2026 году запланированы 40 млн евро 5 1784

Политика
Дата публикации: 16.11.2025
LETA
Изображение к статье: На поддержку населения Украины в Латвии в 2026 году запланированы 40 млн евро

На меры поддержки для жителей Украины в Латвии в 2026 году запланировано 39,7 млн евро, следует из подготовленного Министерством внутренних дел (МВД) плана мер поддержки.

В аннотации к плану отмечается, что поддержка продолжается в соответствии с законом о поддержке населения Украины и принятыми на его основе нормативными актами.

Система поддержки реализуется в соответствии с директивой Совета Европейского союза и решением Совета ЕС, продлившим период временной защиты до 4 марта 2026 года.

В МВД отмечают, что боевые действия в Украине продолжаются, атаки на население и инфраструктуру происходят по всей территории страны, а риск эскалации вооруженного конфликта остается высоким. Поэтому для большинства получателей временной защиты безопасное возвращение в Украину в 2025 году невозможно.

Совет министров юстиции и внутренних дел Европейского союза в июне 2025 года договорился продлить режим временной защиты до 4 марта 2027 года.

По состоянию на 1 ноября 2025 года в реестре физических лиц числился 31 281 человек с действительным статусом временной защиты. Поток украинских беженцев в 2025 году остается умеренным - в месяц регистрируются в среднем от 500 до 600 человек. За счет средств государственного бюджета в 2025 году были размещены 3 240 жителей Украины.

Поскольку действующий план действует до 31 декабря 2025 года, в аннотации подчеркивается, что новый документ необходим для обеспечения непрерывности поддержки.

План определяет мероприятия, которые должны реализовываться государственными учреждениями, самоуправлениями, негосударственными организациями и коммерсантами по десяти направлениям: выдача документов, подтверждающих пребывание и занятость; предоставление информации; первичная поддержка; социальная помощь; финансовая поддержка; доступ к образованию и здравоохранению; меры по содействию занятости; обучение языку; мероприятия по культурной ориентации и интеграции; а также обеспечение прав и интересов несовершеннолетних, въехавших без сопровождения родителей.

#здравоохранение #образование #Украина #Латвия #беженцы #МВД
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • SS
    Skad Skad
    16-го ноября

    Жена инвалид 2 группы 270.евро пенсия, за ребенка 25 евро получаю...Кто млять за них голосует вообще? Как это работает?

    66
    1
  • lo gos
    lo gos
    16-го ноября

    классическая схема распила

    66
    1
  • A
    Aleks
    16-го ноября

    На поддержку какого населения Украины,?!потому как для всей Украины -это мизер Какая похожая сумма,которую Левит в Латвии выделил своему населению ,да и то не факт,что ее кто то не оприходовать в карман.Мои знакомые евреи как то оказались не причастны к этим 40 млн.евро,выделенным на 10 лет,по моему ,якобы на какие то там программы для евреев Латвии .Похоже и тут обули одни 😋других. Так же будет и на Украине...🔯😀

    33
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го ноября

    А ведь как бы эти 40 лимонов старикам - пенсионерам пригодились, как рады были бы инвалиды компенсациям на лекарства. Ведь это именно они строили, образовывали и воспитывали тех, кто сейчас их, прикрываясь непонятно какими соображениями грабит, отправляя эти самые 40 лимонов, неизвестно куда и самое главное неизвестно кому.

    64
    1
  • Е
    Ехидный
    16-го ноября

    сорок лямов для украинцев нашли , а собстенные врачи, учителя и прочие дармоеды обойдутся !!! ни на что не намекаю . но очень похоже , что ,совсем по Ленину, назревает революция !!!

    54
    1
Читать все комментарии

