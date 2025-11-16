На меры поддержки для жителей Украины в Латвии в 2026 году запланировано 39,7 млн евро, следует из подготовленного Министерством внутренних дел (МВД) плана мер поддержки.

В аннотации к плану отмечается, что поддержка продолжается в соответствии с законом о поддержке населения Украины и принятыми на его основе нормативными актами.

Система поддержки реализуется в соответствии с директивой Совета Европейского союза и решением Совета ЕС, продлившим период временной защиты до 4 марта 2026 года.

В МВД отмечают, что боевые действия в Украине продолжаются, атаки на население и инфраструктуру происходят по всей территории страны, а риск эскалации вооруженного конфликта остается высоким. Поэтому для большинства получателей временной защиты безопасное возвращение в Украину в 2025 году невозможно.

Совет министров юстиции и внутренних дел Европейского союза в июне 2025 года договорился продлить режим временной защиты до 4 марта 2027 года.

По состоянию на 1 ноября 2025 года в реестре физических лиц числился 31 281 человек с действительным статусом временной защиты. Поток украинских беженцев в 2025 году остается умеренным - в месяц регистрируются в среднем от 500 до 600 человек. За счет средств государственного бюджета в 2025 году были размещены 3 240 жителей Украины.

Поскольку действующий план действует до 31 декабря 2025 года, в аннотации подчеркивается, что новый документ необходим для обеспечения непрерывности поддержки.

План определяет мероприятия, которые должны реализовываться государственными учреждениями, самоуправлениями, негосударственными организациями и коммерсантами по десяти направлениям: выдача документов, подтверждающих пребывание и занятость; предоставление информации; первичная поддержка; социальная помощь; финансовая поддержка; доступ к образованию и здравоохранению; меры по содействию занятости; обучение языку; мероприятия по культурной ориентации и интеграции; а также обеспечение прав и интересов несовершеннолетних, въехавших без сопровождения родителей.