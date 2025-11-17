Baltijas balss logotype
Бюджетный пирог, списание долгов и медуслуги «для своих»: чем займутся власти Латвии 0 4543

Политика
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото - Valsts kanceleja

Фото - Valsts kanceleja

Правящие обсудят, какие поправки к бюджету поддерживать и как правительство будет работать уже после принятия бюджета.

Из-за государственного праздника и длительных выходных заседание коалиционного совета состоится в среду, перед заседанием правительства. Правящие еще раз обсудят поступившие к бюджету поправки и окончательно определяться, какие из них поддерживать. По слухам, на сей раз предложения от оппозиции поддержаны не будут. "Лишних" денег нет.

Как можно прогнозировать, партнеры обменяются мнениями о том, как они будут взаимодействовать после принятия бюджета. Ведь несмотря на то, что в последние пару недель накал страстей, вызванный эпопеей со Стамбульской конвенцией, спал, тем не менее отношения прежде всего между "прогрессивными" и "зелеными крестьянами" все еще остаются напряженными. Теперь представители этих двух политических сил скандалят между собой из-за портов.

"Зеленые крестьяне" категорически против реформы портов и настаивают на списании долгов Вентспилсского порта. Однако министр сообщений Атис Швинка («Прогрессивные») уже заявил, что не намерен поддерживать инициативу минэкономики о списании долгов. Ожидается, что в среду на коалиционном совете пройдут горячие дискуссии на сей счет.

И на коалиции, и на заседании правительства политики обсудят проект поправок минздрава в закон о финансировании медицинских услуг. Минздрав предлагает записать в закон, что правом на оплачиваемые государством медуслуги имеют те, кто платя соцналог, и те, кто задекларирован в Латвии, то есть находится в Регистре физических лиц.

Вполне возможно, что партнеры на коалиции вернутся к вопросу о выкупе государством долей капитала в tet и lmt с последующем привлечением стратегического инвестора.

#медицина #Минздрав #инвестиции #долги #бюджет #коалиция #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
