Госрасходы на IT в Латвии: миллионы уходят, как в черную дыру

Политика
Дата публикации: 17.11.2025
Neatkarīgā
Изображение к статье: Госрасходы на IT в Латвии: миллионы уходят, как в черную дыру
ФОТО: pixabay

По данным nra.lv, латвийские государственные ведомства с каждым годом тратят на IT всё больше - и речь идёт уже не о десятках, а о сотнях миллионов евро. Если в 2020-м сумма расходов составляла чуть больше 53 миллионов, то в нынешних бюджетных планах фигурирует уже более 100 миллионов евро. Рост - почти двукратный.

Но чем глубже журналисты разбирали эти цифры, тем больше открывали неожиданных деталей.

Кто тратит больше всего

Больше половины всех расходов сосредоточено в пяти ведомствах - лидирует Минфин, за ним идут Минобороны, Минюст, Минобразования и МВД.

Например, только для нужд Государственной налоговой службы в прошлом году на IT-обслуживание ушло более 17 миллионов евро. У Минюста расходы выросли с 8,6 млн до почти 12,2 млн - в их ведомстве содержатся крупные реестры и информсистемы. МВД за шесть лет удвоило траты - до 11,4 млн.

Министерство образования вообще показывает скачок почти в два раза: с 5,1 млн до 11,5 млн евро. Причём часть расходов - это централизованные закупки для техникумов и профшкол.

Самые удивительные строки расходов

Но именно детали вызывают больше всего вопросов.

Журналисты нашли платежи, которые вызывают недоумение даже у IT-специалистов. Например:

один техникум заплатил 270 евро за приложение WALK 15 - то самое, которое бесплатно доступно каждому владельцу смартфона; а Рижская профессиональная школа металлообработки перечислила 11 948 евро фирме «LK Holding» за создание Instagram-аккаунта и рекламного ролика. Результат? У аккаунта - всего 145 подписчиков, а видео появляются редко и с огромными паузами.

На фоне таких историй разговоры о «рациональном использовании средств» звучат всё более иронично.

Куда уходят большие суммы

Есть и вполне понятные статьи расходов: закупка лицензий, обслуживание серверов, поддержка реестров, домены, консультации. Министерство образования, например, платит почти 2 миллиона евро голландской компании Elsevier за доступ к международной научной базе SCOPUS, а почти столько же - компании Tet за IT-услуги.

Тем не менее общая картина всё равно тревожит: цифры растут быстрее, чем чиновники успевают объяснять, куда именно уходят деньги. Особенно неохотно, как отмечает «Kas notiek Latvijā?», комментирует ситуацию Минобороны, у которого расходы подскочили до 15 миллионов евро, и большая часть - в последние месяцы.

#образование #Латвия #бюджет #министерства #расходы #IT
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го ноября

    Хуторское ворьё научилось на "клаве" нужные клавиши тискать?

    6
    1
  • NB
    Nose Bose
    17-го ноября

    2 миллиона евро голландской компании Elsevier за доступ к международной научной базе SCOPUS - Multidisciplinary abstract & citation database

    2 миллиона евро за доступ к базе цитат?

    22
    1

