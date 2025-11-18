Если говорить в общем и немного популистски — у нас 100 депутатов Сейма и 31 миллион евро на зарплаты всех, кто работает в Сейме. Много это или мало, как это оценивать — такой вопрос в передаче TV24 «Ziņu Top» задали депутату Сейма (не принадлежащей фракциям), эксперту по конкурентному праву Скайдрите Абраме, пишет LA.LV.

«До того как я пришла в политику, мне казалось, что 100 депутатов — это слишком много. Сравнивая с другими странами и численностью их населения, вероятно, можно было бы обойтись и меньшим числом. Но наша Сатверсме такова, какова она есть — это основной закон нашей страны», — отметила Абрама.

Она пояснила, что в бюджете Сейма на зарплаты учтены не только оклады депутатов, но также зарплаты их помощников, членов президиума и вспомогательного персонала — всего около 400 человек.

Существует мнение, что Сейму необходимо выделять средства на представительские нужды, ведь это парламент, однако, по опыту Абрамы, в этих расходах можно было бы многое сократить. Например, зачем члену президиума и руководитель бюро, и помощник — неужели одного недостаточно?

«Безусловно, есть, на что обратить внимание и где можно что-то сделать», — говорит Абрама о возможной экономии, однако добавляет, что по ряду вопросов администрация не имеет права высказываться.

К таким вопросам относится и новый пост, учреждённый в этом году — представитель по укреплению дипломатических связей с США, на который было предусмотрено 200 000 евро. По словам Абрамы, у Министерства иностранных дел запрошено разъяснение — разве до сих пор не было возможности выстраивать связи с США? Но это было решение президиума.

LA.LV