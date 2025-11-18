Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

31 миллион евро на зарплаты работающим в Сейме — это много? Отвечает политик 5 1579

Политика
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: 31 миллион евро на зарплаты работающим в Сейме — это много? Отвечает политик
ФОТО: LETA

Если говорить в общем и немного популистски — у нас 100 депутатов Сейма и 31 миллион евро на зарплаты всех, кто работает в Сейме. Много это или мало, как это оценивать — такой вопрос в передаче TV24 «Ziņu Top» задали депутату Сейма (не принадлежащей фракциям), эксперту по конкурентному праву Скайдрите Абраме, пишет LA.LV.

«До того как я пришла в политику, мне казалось, что 100 депутатов — это слишком много. Сравнивая с другими странами и численностью их населения, вероятно, можно было бы обойтись и меньшим числом. Но наша Сатверсме такова, какова она есть — это основной закон нашей страны», — отметила Абрама.

Она пояснила, что в бюджете Сейма на зарплаты учтены не только оклады депутатов, но также зарплаты их помощников, членов президиума и вспомогательного персонала — всего около 400 человек.

Существует мнение, что Сейму необходимо выделять средства на представительские нужды, ведь это парламент, однако, по опыту Абрамы, в этих расходах можно было бы многое сократить. Например, зачем члену президиума и руководитель бюро, и помощник — неужели одного недостаточно?

«Безусловно, есть, на что обратить внимание и где можно что-то сделать», — говорит Абрама о возможной экономии, однако добавляет, что по ряду вопросов администрация не имеет права высказываться.

К таким вопросам относится и новый пост, учреждённый в этом году — представитель по укреплению дипломатических связей с США, на который было предусмотрено 200 000 евро. По словам Абрамы, у Министерства иностранных дел запрошено разъяснение — разве до сих пор не было возможности выстраивать связи с США? Но это было решение президиума.

LA.LV

Читайте нас также:
#Сейм #финансы #зарплаты #депутаты #бюджет #парламент #дипломатия #экономия #расходы #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
5
0
10

Оставить комментарий

(5)
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го ноября

    Всё просто: народу чётко дают понять, что его слуги живут в какой-то другой Латвии. Той, где все получают по 5000 евро зарплаты, и которой руководят радужные пони, которые какают розовыми лепестками и писают радугой...

    29
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    18-го ноября

    "Но наша Сатверсме такова, какова она есть — это основной закон нашей страны" , — отметила Абрама. И потупила глазки в пол с плутоватой улыбочкой. Ах ты мандавошечка моя... когда надо шкурно-так сатверсме оказывается основной закон страны. Краеугольный камень незыблемый. Как про наличие цензуры-да пошло оно нафуй! Какая сатверсме?! Геополитическая ситуация какая!!! 🤬

    38
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го ноября

    Безусловно, есть, на что обратить внимание -- Если 31 лимон разделить на 400 кусков и каждый будет стоить 77 500 евро, то смотри - не смотри, но в один рот запихать будет трудновато!

    50
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Mr.FGJCNJK
    18-го ноября

    77 500 надо ещё разделить на 12 мес. Что на рыло в месяц около 6458 (точно лень калькулятор тыкать). Что тоже дохренища на латвийские реалии. 🙄

    23
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Mr.FGJCNJK
    18-го ноября

    Никак простая посудомойка в столовой СЭЙМа получает 6 500 евро в месяц?

    8
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео