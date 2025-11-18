Наша ответственность — не застревать в прошлом, а смело и твёрдо смотреть в будущее с латышским самосознанием, чтобы наши дети могли гордиться нами, подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») в обращении по случаю 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики, пишет LETA.

«Сегодня мы сами можем определять свою судьбу, и за это мы должны быть благодарны нашим предкам — за то, что можем говорить на латышском языке, беречь нашу культуру и традиции, с гордостью и ответственностью защищать своё государство. История Латвии — это история стойкости и веры. Мы — народ, который не сдался, не потерял себя ни в годы оккупации, ни в годы молчания, но верил в своё государство», — заявила премьер-министр.

Она подчеркнула, что теперь у нас есть своё государство — и это и благословение, и ответственность для каждого.

По словам главы правительства, сила Латвии — в людях: в предпринимателях, которые мечтают и двигают страну вперёд, в семьях — отцах и матерях, которые ведут своих детей в школу и вдохновляют их на большие цели, в учителях, которые пробуждают в детях любознательность, в руках врачей, в смелости солдат и в настойчивости крестьян.

«Мы — народ, который никогда не выбирал лёгкий путь — мы сами построили своё государство шаг за шагом. Наши традиции, язык, латышские ценности — наш позвоночник. Ведь государство — это каждый из нас, насколько патриотично мы живём и насколько берём на себя ответственность за нашу Латвию как часть Европы, демократического мира», — отметила Силиня.

В своём обращении премьер-министр задаёт вопрос — по-настоящему ли мы гордимся тем, кто мы есть и какими мы стали, и способны ли мы сегодня увидеть то, что будет важно завтра.

«Наша ответственность — не оставаться в прошлом, а смело и решительно смотреть в будущее с латышским самосознанием, чтобы наши дети могли гордиться нами», — призвала глава правительства.

Премьер выразила уверенность, что Латвия — это состоявшееся и жизнеспособное государство. «Наша задача — идти в ногу со временем, опережать события, быть конкурентоспособными и гибкими, одновременно не теряя своих корней», — заявила Силиня.

Она пожелала каждому смелости, сочувствия и сил, чтобы каждый день укреплять Латвию.