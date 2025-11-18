Baltijas balss logotype
Наша ответственность — не застревать в прошлом, - премьер 4 499

Политика
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Наша ответственность — не застревать в прошлом, - премьер
ФОТО: LETA

Наша ответственность — не застревать в прошлом, а смело и твёрдо смотреть в будущее с латышским самосознанием, чтобы наши дети могли гордиться нами, подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») в обращении по случаю 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики, пишет LETA.

«Сегодня мы сами можем определять свою судьбу, и за это мы должны быть благодарны нашим предкам — за то, что можем говорить на латышском языке, беречь нашу культуру и традиции, с гордостью и ответственностью защищать своё государство. История Латвии — это история стойкости и веры. Мы — народ, который не сдался, не потерял себя ни в годы оккупации, ни в годы молчания, но верил в своё государство», — заявила премьер-министр.

Она подчеркнула, что теперь у нас есть своё государство — и это и благословение, и ответственность для каждого.

По словам главы правительства, сила Латвии — в людях: в предпринимателях, которые мечтают и двигают страну вперёд, в семьях — отцах и матерях, которые ведут своих детей в школу и вдохновляют их на большие цели, в учителях, которые пробуждают в детях любознательность, в руках врачей, в смелости солдат и в настойчивости крестьян.

«Мы — народ, который никогда не выбирал лёгкий путь — мы сами построили своё государство шаг за шагом. Наши традиции, язык, латышские ценности — наш позвоночник. Ведь государство — это каждый из нас, насколько патриотично мы живём и насколько берём на себя ответственность за нашу Латвию как часть Европы, демократического мира», — отметила Силиня.

В своём обращении премьер-министр задаёт вопрос — по-настоящему ли мы гордимся тем, кто мы есть и какими мы стали, и способны ли мы сегодня увидеть то, что будет важно завтра.

«Наша ответственность — не оставаться в прошлом, а смело и решительно смотреть в будущее с латышским самосознанием, чтобы наши дети могли гордиться нами», — призвала глава правительства.

Премьер выразила уверенность, что Латвия — это состоявшееся и жизнеспособное государство. «Наша задача — идти в ногу со временем, опережать события, быть конкурентоспособными и гибкими, одновременно не теряя своих корней», — заявила Силиня.

Она пожелала каждому смелости, сочувствия и сил, чтобы каждый день укреплять Латвию.

Оставить комментарий

(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го ноября

    "Наша ответственность — не застревать в прошлом, а смело и твёрдо смотреть в будущее с латышским самосознанием" - народ, отрекающийся от своего прошлого, вымирает втрое быстрее любого другого. И никакое "латышское" самосознание не поможет. А глядя на эту... м-м-м, дамочку, понимаешь, что там в голове не то что самосознанием, но и просто сознанием даже не пахнет. Анналена Бербок латышского разлива, мля...

    22
    1
  • полосатый конь
    полосатый конь
    Мимо проходил
    18-го ноября

    Может быть она имеет в виду своё собственное дикое прошлое ? Петьку Вудмана, клоповских в бане и т.д. ?

    15
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    18-го ноября

    Не исключаю, не исключаю... В интернете уже все фрагменты неудавшихся "кинопроб" успели подтереть или еще осталось где-то? Поговаривают, там "девушка, похожая на премьера", смотрится куда как лучше, чем на трибуне. :)

    6
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го ноября

    Ну реальная же дура.

    24
    0
Читать все комментарии

