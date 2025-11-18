Baltijas balss logotype
Угроза раскола общества в Латвии: Миериня выступила с предупреждением 5 3477

Политика
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Угроза раскола общества в Латвии: Миериня выступила с предупреждением
ФОТО: LETA

Сегодня свобода Латвии воспринимается как нечто само собой разумеющееся, однако она по-прежнему остается ценностью, которую необходимо беречь - как от внешних угроз, так и от внутреннего раскола в обществе, заявила председатель Сейма Дайга Миериня на торжественном заседании парламента, посвященном 107-й годовщине провозглашения Латвийской Республики.

Она отметила, что латыши - сильный и сердечный народ. "Латыши об этом громко не говорят, но в них живет непоколебимая любовь к своей земле. И когда приходит время вместе поднять флаг, каждый со своей историей и со своим опытом становится частью единого целого", - сказала Миериня.

Председатель Сейма подчеркнула, что свобода - это не просто слово, а подлинная ценность, которую необходимо беречь, развивать и передавать будущим поколениям. По ее словам, свобода всегда была центральным стержнем существования латышского народа. "Быть свободными на своей земле, в своих мыслях и вере. Быть хозяевами своей земли и действовать самим. Осознание свободы - это ценность, которая укоренялась в нас из поколения в поколение", - сказала спикер, добавив, что сегодня, когда в мире и в латвийском обществе ощущается напряжение, важно говорить и о том, что объединяет, и о том, что разобщает.

Миериня напомнила, что 35 лет независимости были для жителей Латвии временем непрерывного роста и развития. "Мы жили, словно опьяненные свободой и демократией, но сегодня очнулись на краю обрыва, потому что оказалось, что свобода - это не только ее осознание, но и смелость и действия, требующие твердой позиции и определенных усилий", - сказала председатель Сейма.

По словам Миерини, война в Украине напоминает о том, что существующие вызовы намного масштабнее внутренних разногласий. Народ Украины своим мужеством и самоотверженностью показывает, что свобода одновременно и драгоценна, и хрупка. "Эта война - тревожный сигнал о том, что все наши усилия должны быть направлены на укрепление безопасности - внешней, внутренней и в каждом из нас", - подчеркнула спикер.

Она напомнила, что Латвийское государство было основано благодаря общей убежденности различных политических сил и представителей разных идеологий в том, что латышам необходимо свое свободное государство, что они могут жить под одним флагом и говорить на одном языке.

Это, по словам спикера, доказывает, что разные мнения могут сосуществовать и им необязательно конкурировать, поэтому настало время стать зрелой демократией, где люди умеют уважительно дискутировать и осознают свою ответственность за будущее государства.

Миериня подчеркнула, что в этом году исполняется 90 лет памятнику Свободы. "Это важная веха в истории и напоминание нам - Латвия была, есть и будет, сквозь времена и столетия", - подчеркнула глава парламента.

#история #мнения #Украина #Латвия #свобода #безопасность #общество #демократия #политика
Оставить комментарий

(5)
  • I
    Igors
    18-го ноября

    "Она напомнила, что Латвийское государство было основано благодаря общей убежденности различных политических сил и представителей разных идеологий в том, что латышам необходимо свое свободное государство" Государство говорит только об одной национальности - Латыши. А ведь есть понятие Латвийцы и оно уже само по себе объединяет живущих здесь. Но власть так и не научится понятиям объединения, так и будем жить с паспортами "чужих", так и будем намеренно забывать и умалчивать, что строили государство не только титульные. И если Вы ощущаете свое величие, так чего же боитесь меньшинства? Одарите оставшихся стариков гражданством (кто не желает сам откажется), но на такие шаги - паралич.

    60
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го ноября

    Хочу напомнить что в основании современного Латвийского государства заложены обман, предательство и ложь. Все это прекрасно знают и продолжают лгать.

    94
    7
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Алексей Зиновьев
    19-го ноября

    А если перестать лгать, что абсолютно нереально, то весь этот "карточный домик" развалится к едрене - фене!

    11
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Алексей Зиновьев
    19-го ноября

    Латвийское общество расколото уже 30 лет. Если же речь идёт о расколе латышского общества, то это совершенно другой разговор!

    12
    0
  • A
    Aleks
    18-го ноября

    Какой раскол в обществе может быть,если обьединитель русских и латышей Шлессерс объединился с Национальным объединением.😂Что сейчас,интересно,скажет Шафранек своим русскоязычным избирателям и остальные ,топившие за друга Шкеле,провернувшего с ним 3 млн.аферу?😀

    47
    4
Читать все комментарии

