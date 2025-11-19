В следующем году Государственный контроль намерен начать 21 новую ревизию, одновременно продолжив 12 уже начатых ревизий, в том числе планируется провести проверку лесохозяйственной деятельности АО "Latvijas valsts meži" (LVM), сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

Совет Государственного контроля утвердил темы ревизий на 2026 год, определив актуальные сферы, в которых будет оцениваться работа госуправления и использование публичных средств в интересах общества.

Государственный контролер Эдгар Корчагин пояснил, что новые темы ревизий выбраны с учетом оценки актуальных рисков и ключевых вопросов для общества. В 2026 году особое внимание Госконтроль уделит безопасности и обороне государства, здравоохранению, развитию человеческих ресурсов, качеству публичного управления на государственном и муниципальном уровнях, а также процессам народного хозяйства и цифровой трансформации.

"Существенные ресурсы мы вложим в проведение ревизий целесообразности. Эти проверки приносят наибольшую пользу, позволяя убедиться, что деятельность, программы и действия органов соответствуют принципам экономичности, продуктивности и эффективности. Они способствуют качественному управлению, ответственному использованию ресурсов и прозрачности, предоставляя новую информацию, анализ, а также рекомендации по совершенствованию работы", - подчеркнул Корчагин.

В течение 2026 года планируется начать 19 ревизий, включая проверки целесообразности, соответствия и изучение ситуации в различных сферах. В Госконтроле подчеркивают, что выбор и реализация тем ревизий являются непрерывным процессом и при изменении обстоятельств учреждение может уточнять или менять запланированные направления.

В сфере безопасности, обороны и правопорядка Госконтроль планирует шесть ревизий, предметами которых определены резервы боеприпасов НВС, эффективность задач и ресурсов Латгальской 3-й бригады Земессардзе, управление критической инфраструктурой государства, доступность продовольствия в случае кризиса, практика определения информации ограниченного доступа в учреждениях прямого управления, а также возможности улучшения деятельности БПБК.

В сфере человеческих ресурсов и общественного здравоохранения запланированы три ревизии: эффективность контроля легальной миграции, доступность диагностических обследований и обеспечение дошкольного образования для детей. Тема последней ревизии утверждена в 2024 году.

По сокращению бюрократии и расходам на госуправление в 2026 году запланировано пять ревизий: процесс отбора руководства госкомпаний, эффективность Государственного агентства социальной интеграции, инициативы аналитических центров госучреждений, целесообразность использования ресурсов Рижского самоуправления и оценка финансовых выгод работников госкомпаний.

В отрасли развития народного хозяйства и управления публичными ресурсами запланировано три ревизии: будущее ветропарка "Elwind", обеспечение лесохозяйственной деятельности LVM и совместная ревизия проекта "Rail Baltica" с ревизионными учреждениями Эстонии и Литвы.

В сфере цифровой трансформации намечены две ревизии: обоснованность расходов на муниципальные ИКТ и выполнение плана действий по внедрению цифрового кошелька.

В следующем году запланированы две новые финансовые ревизии: правильность подготовки консолидированного отчета Латвийской Республики за 2026 год и отчета штаба многонационального дивизиона "Север" за 2025 год.

Ревизиям Государственного контроля подлежит любое лицо, располагающее финансовыми средствами или имуществом публичного лица, а также лица, осуществляющие государственные или муниципальные закупки, и общества капитала в соответствии с законом об управлении долями и обществами капитала публичного лица. Проверкам Государственного контроля не подлежит Сейм.