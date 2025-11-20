Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Будет создан фонд обороны и безопасности 1 216

Политика
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Будет создан фонд обороны и безопасности

Фонд будет принимать и частные пожертвования.

"Чтобы обеспечить дополнительное финансирование на развитие обороноспособности страны и укрепление устойчивости общества, бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма в четверг, 20 ноября, поддержала в окончательном чтении проект закона о Государственном фонде обороны и безопасности", - сообщила пресс-служба Сейма. Предполагается, что фонд послужит инструментом привлечения дополнительных финансовых средств и целенаправленного их использования для укрепления безопасности страны.

"Фонд дополнит уже сейчас установленную систему долгосрочного финансирования, обеспечив гибкость при реализации краткосрочных и среднесрочных проектов. Создание этого фонда станет стратегическим шагом в укреплении безопасности нашей страны, и это позволит нам быстро реагировать на новые ситуации с угрозой и даст возможность целенаправленно вкладывать средства в безопасность и устойчивость нашего общества", - подчеркнула председатель комиссии Анда Чакша во время рассмотрения проекта закона в ответственной Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии.

Планируется, что финансирование фонда составят средства госбюджета, пожертвования физических и юридических лиц, иностранная финансовая помощь и другие поступления.

Средства Фонда обороны и безопасности страны можно будет использовать для развития Национальных вооруженных сил в соответствии с целями развития НАТО, а также для укрепления оборонной промышленности и поддержки проектов оборонной сферы военного значения и двойного применения, развития гражданской обороны, системы кризисного управления, укрепления внутренней и внешней безопасности страны, кибербезопасности и безопасности государственной границы.

Кроме того, средства фонда будут предназначены для реализации проектов военной мобильности и инфраструктуры двойного назначения, обеспечения военной поддержки Украине, улучшения систем безопасности дипломатических представительств Латвии, мер по гражданской обороне и управлению катастрофами.

Читайте нас также:
#НАТО #граница #финансы #безопасность #парламент #кибербезопасность #оборона #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
5
0
0
0
1
1

Оставить комментарий

(1)
  • А
    Андрей
    20-го ноября

    Мало бюджет пилили, пилят и будут пилить, так ещё и доверчивых граждан хотят раскошелить? Потрясите депутатов! Вон у гражданина Домбравы тыщи инвестиций в зарубежные активы согласно декларации на портале CVK. И у Кариньше тоже много чего завалялось. С депутата по нитке - бедному рубаха! Ну или ещё кому по мерседесу!

    12
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео