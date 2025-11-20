"Чтобы обеспечить дополнительное финансирование на развитие обороноспособности страны и укрепление устойчивости общества, бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма в четверг, 20 ноября, поддержала в окончательном чтении проект закона о Государственном фонде обороны и безопасности", - сообщила пресс-служба Сейма. Предполагается, что фонд послужит инструментом привлечения дополнительных финансовых средств и целенаправленного их использования для укрепления безопасности страны.

"Фонд дополнит уже сейчас установленную систему долгосрочного финансирования, обеспечив гибкость при реализации краткосрочных и среднесрочных проектов. Создание этого фонда станет стратегическим шагом в укреплении безопасности нашей страны, и это позволит нам быстро реагировать на новые ситуации с угрозой и даст возможность целенаправленно вкладывать средства в безопасность и устойчивость нашего общества", - подчеркнула председатель комиссии Анда Чакша во время рассмотрения проекта закона в ответственной Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии.

Планируется, что финансирование фонда составят средства госбюджета, пожертвования физических и юридических лиц, иностранная финансовая помощь и другие поступления.

Средства Фонда обороны и безопасности страны можно будет использовать для развития Национальных вооруженных сил в соответствии с целями развития НАТО, а также для укрепления оборонной промышленности и поддержки проектов оборонной сферы военного значения и двойного применения, развития гражданской обороны, системы кризисного управления, укрепления внутренней и внешней безопасности страны, кибербезопасности и безопасности государственной границы.

Кроме того, средства фонда будут предназначены для реализации проектов военной мобильности и инфраструктуры двойного назначения, обеспечения военной поддержки Украине, улучшения систем безопасности дипломатических представительств Латвии, мер по гражданской обороне и управлению катастрофами.