Новый законопроект, регулирующий вопросы въезда в страну иностранных граждан и лиц без подданства, был подготовлен министерством внутренних дел еще в 2022-м году.

Необходимость нового законопроекта возникла давно, поскольку и ныне действующий закон, был принят в далеком уже 2003-м году, и очень устарел — в том числе и в силу геополитических изменений. Более того, в этот «старый» закон уже было внесено столько поправок, что, зачастую, даже опытным юристам сложно разобраться в тех или иных положениях закона.

Законопроект, который застрял между созывами

Однако новый законопроект поступил в прошлый Сейм аккурат в момент начала предвыборной кампании, к тому же депутатам потребовалось срочно ограничить права граждан РФ и РБ, поэтому пришлось вносить многочисленные поправки в действующий закон. В итоге документ успели принять лишь в первом чтении, то есть за основу. Новый законопроект, регулирующий вопросы выдачи виз и видов на жительство, по наследству перенял нынешний Сейм.

Однако и депутаты парламента этого созыва… не торопились его обсуждать. Лишь с началом этой осенней сессии «процесс пошел»: комиссия Сейма по обороне и внутренним делам приступила к рассмотрению поправок, поданных ко второму чтению. Депутаты, министры и неправительственные организации буквально завалили комиссию своими предложениями и инициативами — всего было внесено 170 поправок! На обсуждение всех этих предложений было истрачено пять заседаний комиссии!

И вот, наконец, на минувшей неделе практически все поправки были рассмотрены и на этой неделе Сейм наверняка одобрит новый законопроект во втором чтении, но депутатам дадут довольно много времени (до середины февраля) на внесение предложений к третьему (окончательному) чтению. Можно предположить, что новый закон будет принят в начале марта следующего года.

Политические решения и первые ужесточения

На войне, как на войне — совершенно очевидно, что новые миграционные нормы (требования) будут существенно жестче, чем в ныне действующем законе. Сразу же отметим, что в ходе рассмотрения законопроекта было достигнуто политическое решение «не трогать» в этом законопроекте граждан России и Белоруссии. Для них будет подготовлен отдельный закон — разумеется, с очень жесткими условиями для получения права на въезд в Латвию. МВД уже готов скоро этот документ представить.

Что же касается данного законопроекта, то на этапе второго чтения была ужесточена и «языковая» статья. Если в первоначальной редакции иностранцы могли оформлять документы на въезд в ЛР на трех языках - латышском, английском и русском, то во втором чтении было поддержано предложение министра образования Даце Мелбарде исключить фразу «русский язык». Таким образом, реально иностранцы смогут заполнять въездные документы, включая анкеты, только на английском.

Битва за иностранные инвестиции и спор вокруг недвижимости

Примечательно, что в новом законопроекте сохраняется возможность претендовать на ВНЖ в случае инвестиций в производство, в создание компании с определенным количеством рабочих мест. Однако законопроект вообще больше не предусматривает получение временного вида на жительство в обмен на приобретение недвижимости.

Чтобы спасти ситуацию, свои предложения в законопроект подала Латвийская ассоциация по сделкам с недвижимостью. Ассоциация фактически предлагает вернуться к существующей и сегодня системе выдачи ВНЖ в случае, если общие вложения в недвижимость составляют не менее 250 тысяч евро. При этом ассоциация предлагает поделить Латвию в этом смысле на отдельные регионы.

Например, если гражданин третьей страны хочет для получения ВНЖ приобрести недвижимость в Риге или Юрмале, или в Саукрасты, то он должен приобрести хотя бы один объект недвижимости стоимостью минимум в 250 тысяч евро. Если же, к примеру, речь идет о приобретении недвижимости в Цесисе, Резекне или Елгаве, то тогда требуется приобрести хотя бы два объекта недвижимости общей стоимостью не менее 250 тысяч евро. Латвийская ассоциация по сделкам с недвижимостью хочет таким образом сохранить возможность для страны привлекать состоятельных иностранцев.

Отметим, что после февраля 2022-го года гражданам РФ и РБ в любом случае запрещено выдавать первичные ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость. Комиссия Сейма пока на призыв Ассоциации не откликнулась, однако согласилась с тем, что, возможно, для Латвии было бы выгодно сохранить возможность получения ВНЖ в обмен на инвестиции. Министерство экономики обещало к третьему чтению подготовить соответствующую поправку.