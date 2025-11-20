Как уже сообщалось, в ходе работы над проектом бюджета-2026 внезапно удалось "наскрести" еще 22 миллиона, что позволило поддержать предложения отдельные предложения... исключительно представителей трех коалиционных сил. Так в частности, еще 1 миллион пойдет на сохранение сакрального наследия.

"А почему вдруг именно на эти цели?" - поинтересовался журналист ТВ-24 у председателя парламентской фракции "Новое Единство" Эдмунда Юревица.

"Не буду отрицать - те или иные предложения партнеров одобрены, чтобы был поддержан бюджет и общие цели бюджета", - заявил политик и добавил: "Это своего рода пошлина, чтобы принять бюджет".