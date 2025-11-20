Россия является и останется крупнейшей угрозой безопасности для альянса и всего трансатлантического пространства, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая в четверг в Брюсселе (Бельгия) встретилась с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД), в ходе встречи стороны обсудили присутствие НАТО в Латвии и укрепление потенциала сдерживания и обороны альянса, включая эффективную реализацию решений, принятых на саммите НАТО в Гааге, дальнейшую поддержку Украины и сдерживание России.

Браже проинформировала о работе, проделанной Латвией в указанных сферах. Она подчеркнула достижения латвийской индустрии в технологиях 5G и 6G, развитии дронов и противодронных систем, а также в области квантовых технологий и призвала НАТО к более активному использованию этих ресурсов.

Министр иностранных дел Латвии также указала на необходимость найти решения, которые позволили бы проводить публичные закупки быстрее и эффективнее, поскольку это является важным условием как для укрепления собственного потенциала, так и для поддержки Украины.

Рютте выразил благодарность за твердую позицию и лидерство Латвии в продвижении к объему оборонных вложений в размере 5% от внутреннего валового продукта (ВВП).

Браже подчеркнула, что цели России не изменились: это подрыв единства союзников по НАТО и сокращение помощи Украине. Министр отметила, что Латвия ответственно относится к своей безопасности и обороне, в том числе к выполнению соглашений, утверждённых на саммите НАТО в Гааге: в этом году прямые расходы на оборону достигнут 4% ВВП, а в 2026 году планируется увеличить их примерно до 5% ВВП.

"Мы призываем всех союзников двигаться к этой цели. Кроме того, мы продолжаем работу по укреплению восточной границы, которая одновременно является восточной границей НАТО и Европейского союза (ЕС), - здесь важна координация действий ЕС и НАТО. С 2022 года Латвия вложила в укрепление границы около одного миллиарда евро", - подчеркнула Браже

Кроме того, она высоко оценила новые миссии НАТО - "Балтийский страж" и "Восточный страж". По мнению министра иностранных дел, это важный вклад в безопасность региона и всего альянса в ответ на субконвенциональные угрозы со стороны России.

Браже подчеркнула, что эти миссии демонстрируют солидарность союзников и способность альянса быстро адаптироваться к геополитической реальности и актуальным вызовам. Она отметила, что союзники едины в стремлении развивать более сильный, современный и дееспособный альянс, чтобы и впредь иметь возможность сдерживать агрессора и защищать каждый сантиметр территории НАТО.

Обсуждая ситуацию в Украине, министр подчеркнула, что страна нуждается в постоянной военной и финансовой поддержке союзников. Для сдерживания российской агрессии Украине крайне важно немедленно получить системы противовоздушной обороны и вооружение дальнего действия.

Браже отметила, что и в 2026 году Латвия продолжит оказывать военную поддержку Украине в объеме не менее 0,25% ВВП. Кроме того, Латвия оказывает финансовую поддержку в размере 7,2 млн евро инициативе НАТО по обеспечению Украины критически необходимой военной экипировкой, а также включилась в возглавляемый НАТО проект "Renovator", чтобы поддержать восстановление медучреждений в Украине.