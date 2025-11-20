Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Россия останется крупнейшей угрозой безопасности для всего трансатлантического пространства - Браже 7 684

Политика
Дата публикации: 20.11.2025
LETA
Изображение к статье: Россия останется крупнейшей угрозой безопасности для всего трансатлантического пространства - Браже
ФОТО: LETA

Россия является и останется крупнейшей угрозой безопасности для альянса и всего трансатлантического пространства, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая в четверг в Брюсселе (Бельгия) встретилась с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД), в ходе встречи стороны обсудили присутствие НАТО в Латвии и укрепление потенциала сдерживания и обороны альянса, включая эффективную реализацию решений, принятых на саммите НАТО в Гааге, дальнейшую поддержку Украины и сдерживание России.

Браже проинформировала о работе, проделанной Латвией в указанных сферах. Она подчеркнула достижения латвийской индустрии в технологиях 5G и 6G, развитии дронов и противодронных систем, а также в области квантовых технологий и призвала НАТО к более активному использованию этих ресурсов.

Министр иностранных дел Латвии также указала на необходимость найти решения, которые позволили бы проводить публичные закупки быстрее и эффективнее, поскольку это является важным условием как для укрепления собственного потенциала, так и для поддержки Украины.

Рютте выразил благодарность за твердую позицию и лидерство Латвии в продвижении к объему оборонных вложений в размере 5% от внутреннего валового продукта (ВВП).

Браже подчеркнула, что цели России не изменились: это подрыв единства союзников по НАТО и сокращение помощи Украине. Министр отметила, что Латвия ответственно относится к своей безопасности и обороне, в том числе к выполнению соглашений, утверждённых на саммите НАТО в Гааге: в этом году прямые расходы на оборону достигнут 4% ВВП, а в 2026 году планируется увеличить их примерно до 5% ВВП.

"Мы призываем всех союзников двигаться к этой цели. Кроме того, мы продолжаем работу по укреплению восточной границы, которая одновременно является восточной границей НАТО и Европейского союза (ЕС), - здесь важна координация действий ЕС и НАТО. С 2022 года Латвия вложила в укрепление границы около одного миллиарда евро", - подчеркнула Браже

Кроме того, она высоко оценила новые миссии НАТО - "Балтийский страж" и "Восточный страж". По мнению министра иностранных дел, это важный вклад в безопасность региона и всего альянса в ответ на субконвенциональные угрозы со стороны России.

Браже подчеркнула, что эти миссии демонстрируют солидарность союзников и способность альянса быстро адаптироваться к геополитической реальности и актуальным вызовам. Она отметила, что союзники едины в стремлении развивать более сильный, современный и дееспособный альянс, чтобы и впредь иметь возможность сдерживать агрессора и защищать каждый сантиметр территории НАТО.

Обсуждая ситуацию в Украине, министр подчеркнула, что страна нуждается в постоянной военной и финансовой поддержке союзников. Для сдерживания российской агрессии Украине крайне важно немедленно получить системы противовоздушной обороны и вооружение дальнего действия.

Браже отметила, что и в 2026 году Латвия продолжит оказывать военную поддержку Украине в объеме не менее 0,25% ВВП. Кроме того, Латвия оказывает финансовую поддержку в размере 7,2 млн евро инициативе НАТО по обеспечению Украины критически необходимой военной экипировкой, а также включилась в возглавляемый НАТО проект "Renovator", чтобы поддержать восстановление медучреждений в Украине.

Читайте нас также:
#НАТО #Украина #Латвия #безопасность #геополитика #оборона #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
2
0
5

Оставить комментарий

(7)
  • AE
    Alex Evi
    21-го ноября

    Параноидальная ересь !!!

    10
    1
  • Д
    Добрый
    Alex Evi
    21-го ноября

    Тогда вам к доктору

    2
    10
  • E
    Enigma
    20-го ноября

    Почему на латышских ресурсах нет информации по Миндичгейту на Украине? Лошью, посылающему средства и так обнищавших налогоплательщиков в самую коррумпированную страну на континенте, не интересно как разворовывались эти самые средства бандой потужного Янелоха?

    21
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    20-го ноября

    Большая угроза для тебя это ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ!

    25
    2
  • Д
    Добрый
    Яшка Одесский
    21-го ноября

    По себе судишь

    3
    11
  • VA
    Vairis Arlauskas
    Яшка Одесский
    21-го ноября

    Она не выпевает,.Она прикрасна!

    0
    0
  • 20-го ноября

    уже 100500 членов в альянс собрали ( нато ) и всё боятся одной страны, как защищать страну собрались? страхом? или может уже пора перешагнуть через свои детские страхи?

    23
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео