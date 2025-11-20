Baltijas balss logotype
В Латвии новый генеральный прокурор 6 710

Политика
Дата публикации: 20.11.2025
LETA
Изображение к статье: В Латвии новый генеральный прокурор
ФОТО: LETA

Сейм в четверг назначил на должность генерального прокурора старшего прокурора прокуратуры Рижского судебного округа Арминса Мейстерса.

За назначение Мейстерса проголосовали 88 депутатов Сейма, против не было ни одного голоса.

Большинство фракций, представленных в Сейме, а также юридическая комиссия Сейма ранее выразили свою поддержку Мейстерсу.

Согласно закону, генеральный прокурор назначается Сеймом на пятилетний срок по предложению Совета юстиции. Одно и то же лицо может занимать должность генерального прокурора не более двух сроков подряд.

Мейстерс занимает должность старшего прокурора прокуратуры Рижского судебного округа с 2018 года. В различных подразделениях прокуратуры он работал с 2000 года, в том числе занимал должности старшего прокурора прокуратуры Центрального района Риги и старшего прокурора прокуратуры по расследованию финансовых и экономических преступлений.

Как сообщалось, на повторный конкурс на должность генерального прокурора заявки, помимо Мейстерса, подали действующий генеральный прокурор Юрис Стуканс, судья Конституционного суда, бывший прокурор Юрис Юрисс и бывший прокурор специализированной прокуратуры по организованной преступности и другим отраслям Янис Илстерис.

Срок полномочий Стуканса истек 11 июля, однако по итогам первого конкурса весной этого года выбрать нового генерального прокурора не удалось, поскольку ни один из трех кандидатов не получил поддержки Совета юстиции и не был выдвинут для утверждения в Сейме.

Читайте нас также:
#Сейм #Латвия #прокуратура #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • A
    Aleks
    20-го ноября

    Ну если весь Сейм проголосовал,то вряд ли в ближайшие годы мы услышим о крупных коррупционных делах,ведь прокурор обязан проходимцам своей должностью.... Вообще странновато,что главные коррупционеры (ещё и правительство)выбирают ручного прокурора...Прокурор должен быть независим от любых партий.. А как выбирают судей КС? Коалиция...И 4 из 6 ручные,поэтому плевать на Конституцию с Эйфелевой башни...Как коалиция решит,так 4 судьи и проголосуют....

    4
    2
  • П
    Процион
    Aleks
    20-го ноября

    В советские времена, насколько помню, состав судебных органов формировался всенародным голосованием, т.е. в результате выборов. В т.ч. прокуратуры. Кроме военного трибунала — тот назначался.

    2
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го ноября

    Сегодня 20-го ноября, 80 лет назад начал работу Нюрнбергский трибунал над фашизмом и гитлеровским нацизмом. Всех людей мира поздравляю с этой годовщиной.

    8
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го ноября

    Сегодня 20-го ноября, 80 лет назад начал работу Нюрнбергский трибунал над фашизмом и гитлеровским нацизмом. Всех людей мира поздравляю с этой годовщиной.

    4
    1
  • П
    Процион
    20-го ноября

    Будем надеяться, что теперь в Латвии будет нормальный генпрокурор, а не такое недоразумение как Майзитис, царствие тому небесное.

    8
    3
  • Д
    Дед
    Процион
    20-го ноября

    Главные преступники назначили своего прокурора, с чего он будет другим.

    11
    1
Читать все комментарии

