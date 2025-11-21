Если регионы не получат поддержки, это может означать конец правительства, заявил агентству ЛЕТА председатель правления Союза зеленых и крестьян (СЗК) Арманд Краузе, отметив, что в понедельник, 24 ноября, вопрос о региональном транспорте будет обсуждаться на совещании по сотрудничеству коалиционных партий.

В пятницу СЗК созвал внеочередное заседание правления по политической ситуации.

По словам Краузе, в понедельник на встрече коалиционных партий предусмотрен разговор с премьер-министром Эвикой Силиней, главным вопросом которого будет региональные перевозки. Этот транспорт необходим для того, чтобы люди могли добираться до работы, больниц и школ.

По словам Краузе, хотя министр транспорта Атис Швинка ("Прогрессивные") остался на своем посту благодаря голосам СЗК, он подал предложения по региональным перевозкам без реального финансирования. Однако было найдено финансирование для проекта "Rail Baltica", "чтобы построить новые столбы на Даугаве". Краузе считает, что совершенно неприемлемо сокращать региональный транспорт, в то время как деньги на такие проекты находятся.

По мнению Краузе, такая политика, а также действия "Прогрессивных", которые фактически представляют интересы Риги, дестабилизируют правительство. СЗК никогда не смирится с тем, что жители регионов останутся без общественного транспорта, подчеркнул Краузе.

По его мнению, "Прогрессивные" сейчас торпедируют правительство подобными предложениями и не поддерживают регионы. Если такой подход сохранится и регионы не получат поддержки, это может означать конец правительства, предупредил политик.