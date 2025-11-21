Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Министр заявил о сценарии «конца правительства» Латвии 1 734

Политика
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Министр заявил о сценарии «конца правительства» Латвии
ФОТО: LETA

Если регионы не получат поддержки, это может означать конец правительства, заявил агентству ЛЕТА председатель правления Союза зеленых и крестьян (СЗК) Арманд Краузе, отметив, что в понедельник, 24 ноября, вопрос о региональном транспорте будет обсуждаться на совещании по сотрудничеству коалиционных партий.

В пятницу СЗК созвал внеочередное заседание правления по политической ситуации.

По словам Краузе, в понедельник на встрече коалиционных партий предусмотрен разговор с премьер-министром Эвикой Силиней, главным вопросом которого будет региональные перевозки. Этот транспорт необходим для того, чтобы люди могли добираться до работы, больниц и школ.

По словам Краузе, хотя министр транспорта Атис Швинка ("Прогрессивные") остался на своем посту благодаря голосам СЗК, он подал предложения по региональным перевозкам без реального финансирования. Однако было найдено финансирование для проекта "Rail Baltica", "чтобы построить новые столбы на Даугаве". Краузе считает, что совершенно неприемлемо сокращать региональный транспорт, в то время как деньги на такие проекты находятся.

По мнению Краузе, такая политика, а также действия "Прогрессивных", которые фактически представляют интересы Риги, дестабилизируют правительство. СЗК никогда не смирится с тем, что жители регионов останутся без общественного транспорта, подчеркнул Краузе.

По его мнению, "Прогрессивные" сейчас торпедируют правительство подобными предложениями и не поддерживают регионы. Если такой подход сохранится и регионы не получат поддержки, это может означать конец правительства, предупредил политик.

Читайте нас также:
#Латвия #транспорт #регионы #коалиция #финансирование #правительство #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
1
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    21-го ноября

    просто удивительно - наверху такая движуха , интриги , козни , заговоры !!!! только внизу , у жителей, тихое бололто , которое скоро зацветет и превратится в трясину !!!!

    21
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео