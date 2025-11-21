Уже на этой неделе комиссия Сейма по бюджету должна завершить работу над поправками в часть законопроектов, которые входят в так называемый бюджетный пакет.

Экономия должна знать меру

Так депутаты рассмотрят и наверняка одобрят во втором (окончательном) чтении поправку в Закон о финансировании политических партий, которая предусматривает… замораживание роста дотаций партиям и в следующем году. Отметим, что депутаты оппозиционного Объединенного списка предложили сразу же принять решение заморозить рост дотаций партиям аж до 2030-го года, при этом расчет дотаций делать на основании минимальной зарплаты образца 2023-го года. Однако едва ли большинство парламентариев одобрят столь радикальный шаг.

Как говорится в аннотации к правительственному варианту поправки, «заморозка» роста дотаций партиям позволит сэкономить в госказне 759 769 евро.

Примечательно, что бюджетом-2026 не предусмотрено замораживание роста окладов в госуправлении. Максимум на что решились правящие, так это на замораживание роста зарплат выборных должностных лиц, то есть премьера, министров, генпрокурора, начальника антикоррупционного бюро и др. Пока неясно, присоединяться ли к этой инициативе депутаты Сейма.

«Завалялось» 22 миллиона

Что же касается сотен предложений от депутатов, которые были поданы к проекту бюджета-2026, то вчера, когда этот материал уже был готов к печати, эти предложения рассматривало правительства. Впрочем, здесь никаких сюрпризов ждать не стоит, поскольку коалиция уже договорилась поддержать исключительно предложения… самих коалиционных депутатов. Для этого даже «случайно нашли» в бюджете «лишние» 22 миллиона, которые и распределят на несколько предложений коалиционных депутатов. А именно: на предложения «зеленых крестьян» истратят 12 миллионов – так будут выделены средства на переквалификацию учителей, на сохранение сакрального наследия, на создание пункта неотложной медицинской помощи в Индрской волости, на поддержку сельских семейных врачей...

"Новому Единству" удалось "выбить" 1,8 миллионов на поддержку жертв насилия в семье.

Не обидели и "прогрессивных" - министерству сообщений, которым руководит Атис Швинка ("Прогрессивные"), выделили 8 миллионов на перепроектирование Rail Baltica.

Найденные средства позволили «успокоить» ситуацию в коалиции и даже убедить «зеленых крестьян» отказаться от своей «опасной затеи» ликвидировать Фонд интеграции общества. Вместо этого в следующем году в данном ведомстве проведут функциональный аудит. Впрочем, понятно, что в итоге Фонд интеграции ликвидирован не будет.

Совершенно очевидно и то, что бюджет-2026 будет принят и стало быть правительство Силини удержится у власти — по крайней мере, еще какое-то время.