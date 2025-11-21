Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в пятницу вечером организует телефонную конференцию с европейскими коллегами, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

Об этом сообщил агентству Reuters источник во французских дипломатических кругах.

Источник отметил, что телефонная конференция в так называемом вашингтонском формате состоится с участием министров иностранных дел Германии, Польши, Великобритании, Финляндии и Италии, а также главы дипломатии Европейского Союза.

В свою очередь лидеры государств Северно-Балтийской восьмерки в пятницу уже провели совместный телефонный разговор, в котором обсудили новое мирное предложение США по завершению войны в Украине.

По завершению переговоров Силиня написала в сети Х: «Я только что говорила с лидерами стран Балтии и Северной Европы о нашей поддержке Украины. В тесном сотрудничестве мы продолжаем работать над достижением справедливого и прочного мира на Украине».

В своем комментарии Силиня не дала четкую оценку плану Трампа.

Tikko ar pārējiem Baltijas un Ziemeļvalstu līderiem sazvanījos par atbalstu Ukrainai. Cieši koordinējoties, turpinām strādāt pie taisnīga un ilgstoša miera panākšanas Ukrainā. — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) November 21, 2025

Также аккуратно обошел тему мирного плана Трампа и президент ЛР Эдгар Ринкевич. Он сегодня в сети Х написал про Украину, но не написал про Трампа: "Украина и Европа заслуживают справедливого и прочного мира. Суверенитет, территориальная целостность и экзистенциальные интересы безопасности Украины являются ключом к достижению этой цели. Путь к миру часто сложен, и все партнёры и друзья Украины должны работать вместе для достижения наилучшего возможного результата".

Впрочем, это высказывание Ринкевича заслужило одобрения президента Украины Владимира Зеленского: