Премьер Латвии обсудила с коллегами план Трампа по замирению РФ и Украины

Политика
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Премьер Латвии обсудила с коллегами план Трампа по замирению РФ и Украины

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в пятницу вечером организует телефонную конференцию с европейскими коллегами, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

Об этом сообщил агентству Reuters источник во французских дипломатических кругах.

Источник отметил, что телефонная конференция в так называемом вашингтонском формате состоится с участием министров иностранных дел Германии, Польши, Великобритании, Финляндии и Италии, а также главы дипломатии Европейского Союза.

В свою очередь лидеры государств Северно-Балтийской восьмерки в пятницу уже провели совместный телефонный разговор, в котором обсудили новое мирное предложение США по завершению войны в Украине.

По завершению переговоров Силиня написала в сети Х: «Я только что говорила с лидерами стран Балтии и Северной Европы о нашей поддержке Украины. В тесном сотрудничестве мы продолжаем работать над достижением справедливого и прочного мира на Украине».

В своем комментарии Силиня не дала четкую оценку плану Трампа.

Также аккуратно обошел тему мирного плана Трампа и президент ЛР Эдгар Ринкевич. Он сегодня в сети Х написал про Украину, но не написал про Трампа: "Украина и Европа заслуживают справедливого и прочного мира. Суверенитет, территориальная целостность и экзистенциальные интересы безопасности Украины являются ключом к достижению этой цели. Путь к миру часто сложен, и все партнёры и друзья Украины должны работать вместе для достижения наилучшего возможного результата".

Впрочем, это высказывание Ринкевича заслужило одобрения президента Украины Владимира Зеленского:

#США #Украина #Европа #дипломатия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(5)
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го ноября

    Голос из вашингтонской трубки: "Ож.идайте ответа... Ваше мнение очень важно для нас...".

    4
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    22-го ноября

    БиБи, с какой стати слово "ож.идайте" попало в разряд запрещенных? Сколько раз говорил - поменяйте программиста. Или поменяйтие пол программисту...

    3
    1
  • A
    Aleks
    22-го ноября

    Меня очень интересует,если вдруг подпишут мирный план,Россия уже не враг ,а так,то против кого будут вооружаться страны ЕС,обирая население?! Что нам преподнесут,аргументируя,что надо ещё больше усилить оборону и укреплять границу с Россией? ! А развитие банановой республики до ведущей дроновой страны в мире?! Против кого обороняться то будем? Против Литвы и Эстонии,чтобы их не догнать?😀 Лучшие умы Латвии думают,как сохранить лицо перед народом Латвии и снова его красиво на...бать.

    6
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го ноября

    Полное фуфло. И в Ватикан полетела, и тут же по телефону обсудила...

    18
    2
  • Д
    Добрый
    Алексей Зиновьев
    22-го ноября

    Да.Зиновьев.Подностью согласен. Жизнь в раше-полное фуфло. Соответственно,такой #жизни#-твои комментарии.

    4
    27
Читать все комментарии

