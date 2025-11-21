Baltijas balss logotype
«Зеленые крестьяне» предъявят Силине ультиматум. Правительство Латвии висит на волоске 2 2863

Политика
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Зеленые крестьяне» предъявят Силине ультиматум. Правительство Латвии висит на волоске
ФОТО: LETA

Уже в понедельник "внутренняя оппозиция" озвучит свои требования премьеру. Их невыполнение может привести к распаду правительства.

Еще в четверг утром премьер Эвика Силиня ("Новое Единство") наверняка была уверена, что "обострение позади" и уж по крайней мере бюджет-2026 все коалиционные депутаты поддержат.

Первый звоночек, что это может и не случится, прозвенел вчера ближе к обеду, когда сразу два депутата от Союза зеленых и крестьян вместе с оппозицией проголосовали за отставку министра сообщений Атиса Швинки ("Прогрессивные"). И лишь чудом, с перевесом в два голоса, министр удержался на своем посту.

Однако на этом нервотрепка для премьера не закончилась - сегодня состоялось экстренное заседание правления Союза зеленых и крестьян, на котором было принято решение фактически предъявить премьеру ультиматум - или в бюджете-2026 будут выделены средства на автобусные пассажирские перевозки в провинции и из провинции в Ригу и обратно, или... правительству придет конец, то есть "зеленые крестьяне" выйдут из него или не проголосуют за бюджет, что означает автоматическое прекращение полномочий правительства.

Глава Союза зеленых и крестьян, министр земледелия Армандс Краузе сегодня же дал понять и откуда брать деньги на пассажирские перевозки - отказаться от идеи выделить на перепланировку проекта Rail Baltica 8 миллионов евро.

Если регионы не будут поддержаны, это может означать конец правительства, сказал агентству LETA председатель правления Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) Арманд Краузе, отметив, что в понедельник, 24 ноября, вопрос о региональных перевозках будет обсуждаться на совещании по сотрудничеству партий, формирующих правительство.

"В понедельник на коалиционном совете намечен разговор с премьером, и главный вопрос будет связан с региональными перевозками. Эти перевозки важны для того, чтобы люди могли попасть на работу, в больницы и школы.

Для проекта «Rail Baltica», то есть для строительства новых столбов на Даугаве, финансирование найдено. А на пассажирские перевозки в регионах - нет!

«Прогрессивные» сейчас торпедируют правительство такими предложениями и не поддерживают регионы. Если такой подход продолжится и регионы не будут поддержаны, это может означать конец правительства", - пригрозил А. Краузе.

Нельзя исключить, что уже сегодня премьер выступит с каким-то заявлением на сей счет. Можно считать, что правительственный кризис уже начался.

Читайте нас также:
#кризис #транспорт #регионы #бюджет #коалиция #оппозиция #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(2)
  • ON
    ONO NON
    21-го ноября

    Ригас домес Якутска уже 6 месяцев получает зряплату из средств налогоплательщиков и ничего на это мани Ир,а тут детей хотят лишить возможности в школу ехать

    13
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    21-го ноября

    Тот случай, когда всем сторонам желаю победить друг друга.

    38
    1

