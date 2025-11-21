Уже в понедельник "внутренняя оппозиция" озвучит свои требования премьеру. Их невыполнение может привести к распаду правительства.

Еще в четверг утром премьер Эвика Силиня ("Новое Единство") наверняка была уверена, что "обострение позади" и уж по крайней мере бюджет-2026 все коалиционные депутаты поддержат.

Первый звоночек, что это может и не случится, прозвенел вчера ближе к обеду, когда сразу два депутата от Союза зеленых и крестьян вместе с оппозицией проголосовали за отставку министра сообщений Атиса Швинки ("Прогрессивные"). И лишь чудом, с перевесом в два голоса, министр удержался на своем посту.

Однако на этом нервотрепка для премьера не закончилась - сегодня состоялось экстренное заседание правления Союза зеленых и крестьян, на котором было принято решение фактически предъявить премьеру ультиматум - или в бюджете-2026 будут выделены средства на автобусные пассажирские перевозки в провинции и из провинции в Ригу и обратно, или... правительству придет конец, то есть "зеленые крестьяне" выйдут из него или не проголосуют за бюджет, что означает автоматическое прекращение полномочий правительства.

Глава Союза зеленых и крестьян, министр земледелия Армандс Краузе сегодня же дал понять и откуда брать деньги на пассажирские перевозки - отказаться от идеи выделить на перепланировку проекта Rail Baltica 8 миллионов евро.

Если регионы не будут поддержаны, это может означать конец правительства, сказал агентству LETA председатель правления Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) Арманд Краузе, отметив, что в понедельник, 24 ноября, вопрос о региональных перевозках будет обсуждаться на совещании по сотрудничеству партий, формирующих правительство.

"В понедельник на коалиционном совете намечен разговор с премьером, и главный вопрос будет связан с региональными перевозками. Эти перевозки важны для того, чтобы люди могли попасть на работу, в больницы и школы.

Для проекта «Rail Baltica», то есть для строительства новых столбов на Даугаве, финансирование найдено. А на пассажирские перевозки в регионах - нет!

«Прогрессивные» сейчас торпедируют правительство такими предложениями и не поддерживают регионы. Если такой подход продолжится и регионы не будут поддержаны, это может означать конец правительства", - пригрозил А. Краузе.

Нельзя исключить, что уже сегодня премьер выступит с каким-то заявлением на сей счет. Можно считать, что правительственный кризис уже начался.