Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Зеленые крестьяне» все-таки обвалят правительство? 2 453

Политика
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Зеленые крестьяне» все-таки обвалят правительство?

"Бунтовщики" во власти сегодня соберутся на внеочередное заседание.

Итак, сегодня на 13.00 назначено экстренное заседание правления входящего в правящую коалицию Союза зеленых и крестьян. В повестке дня - "обсуждение сложившейся политической ситуации". В кулуарах власти ходят слухи о том, что заседание может закончиться "летально" для правительства Силини. Вопрос лишь в том, какую тактику изберут "зеленые крестьяне" - или "медленная смерть" правительства путем внесения требования о снятии Атиса Швинки ("Прогрессивные") с поста министра сообщений, или быстрая - путем выхода самих "зеленых крестьян" из правительства и выражения недоверия Эвике Силини.

Впрочем, нельзя исключить, что после долгих споров правление Союза зеленых и крестьян просто сделает грозное заявление из серии - еще один окрик в нашу сторону от "прогрессивных" и тогда мы точно уходим.

Читайте нас также:
#власть #коалиция #правительство #политические партии #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    21-го ноября

    Мы ж це Украина,а не Грузия,поэтому даже не знаю,что тут может измениться.Если только колонизаторы забьют болт на Латвию,но кто ж отдаст дойную корову просто так?!😈Будут доить,не кормить,пока не сдохнет...((

    4
    3
  • Д
    Дед
    21-го ноября

    Какая разница, придут те же.

    14
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео