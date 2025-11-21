Итак, сегодня на 13.00 назначено экстренное заседание правления входящего в правящую коалицию Союза зеленых и крестьян. В повестке дня - "обсуждение сложившейся политической ситуации". В кулуарах власти ходят слухи о том, что заседание может закончиться "летально" для правительства Силини. Вопрос лишь в том, какую тактику изберут "зеленые крестьяне" - или "медленная смерть" правительства путем внесения требования о снятии Атиса Швинки ("Прогрессивные") с поста министра сообщений, или быстрая - путем выхода самих "зеленых крестьян" из правительства и выражения недоверия Эвике Силини.

Впрочем, нельзя исключить, что после долгих споров правление Союза зеленых и крестьян просто сделает грозное заявление из серии - еще один окрик в нашу сторону от "прогрессивных" и тогда мы точно уходим.