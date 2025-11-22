Руководитель недавно созданной в Латвии партии националистического толка Austošā saule Райвис Зелтитс в социальных сетях прокомментировал мирный план Дональда Трампа: " Я считаю предложения мира, с которыми вышли Соединенные Штаты, неприемлемыми, поскольку они награждают страну-агрессора, не соблюдающую никаких соглашений, территориями, прощают непростительные преступления, требуют непропорциональных гарантий от Украины, не требуя их от страны-агрессора. Партия Austošā saule подчеркивает, что самой непосредственной угрозой существованию латвийского и латышского народа является русский империализм. Россия должна изменить свой политический и идеологический курс, вернуть оккупированные территории, признать совершенные преступления, взять на себя полную ответственность за них и прекратить любую агрессию против соседних стран. Мы должны поддержать членство Украины в НАТО.

Однако вместо гнева в адрес США я бы призвал посмотреть на действия нашего собственного правительства, чтобы понять, что этот гнев за океаном может выглядеть лицемерным. Еще в свое время как общество Austošā saule («Восходящее Солнце») протестовало против российских памятников и культурных центров в Латвии, граждан России в латвийских учреждениях, а также против торговли Латвией с Россией. Мы можем возмущаться политикой США сколько угодно, но факты таковы, что наше правительство «Европейского ценностного пространства» торгует со страной-агрессором — в Латвии за первые 9 месяцев этого года общая стоимость импортируемых из России и Белоруссии товаров составила 146 779 000 евро, а экспорт составил 828 282 000 евро (данные Центрального статистического управления). При этом объем экспорта растет - чтобы Медведеву всегда хватало шампанского."