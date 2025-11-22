Baltijas balss logotype
«Латышскому народу угрожает русский империализм»

Политика
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»

Лидер новой националистической партии высказался по поводу мирного плана, предложенного президентом США.

Руководитель недавно созданной в Латвии партии националистического толка Austošā saule Райвис Зелтитс в социальных сетях прокомментировал мирный план Дональда Трампа: " Я считаю предложения мира, с которыми вышли Соединенные Штаты, неприемлемыми, поскольку они награждают страну-агрессора, не соблюдающую никаких соглашений, территориями, прощают непростительные преступления, требуют непропорциональных гарантий от Украины, не требуя их от страны-агрессора. Партия Austošā saule подчеркивает, что самой непосредственной угрозой существованию латвийского и латышского народа является русский империализм. Россия должна изменить свой политический и идеологический курс, вернуть оккупированные территории, признать совершенные преступления, взять на себя полную ответственность за них и прекратить любую агрессию против соседних стран. Мы должны поддержать членство Украины в НАТО.

Однако вместо гнева в адрес США я бы призвал посмотреть на действия нашего собственного правительства, чтобы понять, что этот гнев за океаном может выглядеть лицемерным. Еще в свое время как общество Austošā saule («Восходящее Солнце») протестовало против российских памятников и культурных центров в Латвии, граждан России в латвийских учреждениях, а также против торговли Латвией с Россией. Мы можем возмущаться политикой США сколько угодно, но факты таковы, что наше правительство «Европейского ценностного пространства» торгует со страной-агрессором — в Латвии за первые 9 месяцев этого года общая стоимость импортируемых из России и Белоруссии товаров составила 146 779 000 евро, а экспорт составил 828 282 000 евро (данные Центрального статистического управления). При этом объем экспорта растет - чтобы Медведеву всегда хватало шампанского."

Оставить комментарий

(20)
  • 23-го ноября

    Все политики гндоны, нету правых и левых, они все левые и там сплошная грязь, поэтому сразу скажу что никаких политических взглядов я не придерживаюсь и вообще вне политики, НО, рано или поздно война закончится, и даже если с посредством Трампа, дай бог хоть как… кто на что согласится вопрос к ним самим, и сами разберутся, и все эти недовольство политикой Трампа, Путина, да и вообще, которые звучат с каждого утюга в Латвии, Балтийских стран и других ближних соседей РФ, все эти слова- действия останутся. И если спрос придет, то далеко идти не надо будет. Это как в бытовые отношения лезть- как бы ты был не прав советом или мнению по той или иной ситуации озвученой в защиту любого из супругов, в итоге останешься крайним. Нхуя кукарекать громче всех…

    1
    1
  • VA
    Vairis Arlauskas
    23-го ноября

    Какое Медведеву аристократическое,элитное,Латвийское шампанское?Харашо Вы о нем думаите.

    0
    0
  • Лк
    Летучий корабль
    23-го ноября

    "Мы должны поддержать членство Украины в НАТО. А ещё можно поддержать свои испачканные штаны покупкой аптечных памперсов. Оптом дешевле.

    19
    1
  • Д
    Добрый
    Летучий корабль
    23-го ноября

    Поддержи штаны.Никто тебе не запрещает

    5
    7
  • Е
    Ехидный
    23-го ноября

    латышскому народу угроожают такие имбецилы как Зелтитс !!! удивляет одно - Латвия маленькая страна , а дебилов вагон и маленькая тележка !!!

    42
    2
  • Д
    Добрый
    Ехидный
    23-го ноября

    В раше z-дебилов сотни железнодорожных составов

    1
    14
  • A
    Aleks
    23-го ноября

    Zidoбольшевизм угрожает всем странам мира -не только Латвии.Да он и не только в России..Зумеру бы надо знать историю России и не только .😈👽

    1
    7
  • Д
    Дед
    23-го ноября

    Латышскому народу угрожает фашизм, а именно всемирная борьба с ним.Рано или поздно, Латвийских правителей признают фашистами, вот тогда будет угроза упразднения латышского государства.

    35
    2
  • Д
    Добрый
    Дед
    23-го ноября

    На текущий момент фашизм в раше,а не Латвии и он угрожает всем странам Европы

    1
    14
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го ноября

    При этом объем экспорта растет - чтобы Медведеву всегда хватало шампанского. -- «Лучше быть в шоке от услышанного, чем в жопе от происходящего».

    22
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го ноября

    Ну вот, на латвийском политическом поле появился ещё один дебил с устаревшими и всем давно надоевшими нравоучениями "...кто кому угрожает...". Неужели латышским политикам очень трудно понять, что если они будут продолжать в том же духе, то скоро, и очень скоро, латышам перестанут угрожать вообще кто угодно, причем по весьма банально причине.

    38
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    23-го ноября

    На смену латышскому нацисту обыкновенному приходит новый вид - "нацист открытый оголтелый". Злой на всех, включая нацистов умеренных - как же, они все при кормушках, а его, такого выдающегося в своей тупости, не подпускают! Сейчас эта мечта психиатра соберет вокруг себя таких же отморозков и займут они крайне правую нишу. Чтобы нацисты "умеренные" всегда могли показать пальцем: "Мы не нацисты, нацисты - вот они!". Ход не новый, широко используется у исламских радикалов - выставляют впереди себя какую-нибудь "Бригаду мучеников Перди-Салама", а под их прикрытием делают свои подлые делишки...

    49
    3
  • A
    Aleks
    Мимо проходил
    23-го ноября

    По данным международных организаций в секторе Газа убито за сутки 178 детей. По данным Нюрнберга в Освенциме убито 127детей за сутки... Только факты.😈🔯👽

    9
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    23-го ноября

    Немцы геноцидили евреев, чтобы те сбежали в Израль геноцидить арабов, чтобы те сбежали в Германию геноцидить немцев.

    7
    2
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    23-го ноября

    Оголтелый нацист сидит в москве

    1
    12
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    23-го ноября

    Оголтелый нацист сидит в москве

    1
    9
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    23-го ноября

    Добрый, твой нацист сидит у тебя в голове. Попроси у врача противогельминтное.

    12
    1
  • E
    Enigma
    23-го ноября

    Когда в стране серьезные экономические и социальные проблемы, то всякая шваль и нацисты вылезают из всех щелей чтобы прийти к власти. Это было ранее в проигравших ПМВ Италии и Германии, к сожалению это происходит сейчас и в Латвии. Партии правых популистов, которые ни бельмеса не понимают ни в экономике ни в социологии, по факту ничего не могут предложить своему электорату кроме громких заявлений и пустых обещаний. Этот тонкошеий со своей новой, очень "нужной" Латвии партией, не исключение, но что удивительно? За это отребье ходят некоторые недалёкие люди голосовать... уже и денег нет, и холодильник пустой, но это не беда- главное, что мэс прэт кревьем! Дебилы бл...

    61
    2
  • A
    Aleks
    23-го ноября

    Это что за прыщавый зуммер?!

    26
    3
  • VU
    Vards Uzvards
    22-го ноября

    Реклама неонацистов на ББ?

    42
    3
Читать все комментарии

