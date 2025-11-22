Министерство сообщения передало на согласование законопроект, предусматривающий подписание соглашения о воздушном сообщении между Латвией и Ганой, свидетельствует информация на портале нормативных актов, сообщает LETA.

Как поясняет министерство, подписание соглашения создаст правовую основу для регулярных авиаперевозок между Латвией и Ганой.

Соглашение будет определять права авиакомпаний Латвии и Ганы, условия начала регулярных перевозок и правила деятельности, которые должны будут соблюдать авиаперевозчики обеих стран при осуществлении регулярных пассажирских и грузовых авиаперевозок между Латвией и Ганой.

Также соглашение будет включать положения о налогообложении и сборах, взаимном признании лицензий и сертификатов, урегулировании споров и другие вопросы, связанные с осуществлением регулярного воздушного сообщения.

На данный момент между Латвией и Ганой нет двустороннего соглашения о воздушном сообщении. Новые соглашения заключаются для расширения сети маршрутов регулярных авиарейсов.