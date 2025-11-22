Baltijas balss logotype
Новый авиамаршрут на карте? Латвия готовит соглашение о полётах в Гану 3 303

Политика
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Новый авиамаршрут на карте? Латвия готовит соглашение о полётах в Гану
ФОТО: LETA

Министерство сообщения передало на согласование законопроект, предусматривающий подписание соглашения о воздушном сообщении между Латвией и Ганой, свидетельствует информация на портале нормативных актов, сообщает LETA.

Как поясняет министерство, подписание соглашения создаст правовую основу для регулярных авиаперевозок между Латвией и Ганой.

Соглашение будет определять права авиакомпаний Латвии и Ганы, условия начала регулярных перевозок и правила деятельности, которые должны будут соблюдать авиаперевозчики обеих стран при осуществлении регулярных пассажирских и грузовых авиаперевозок между Латвией и Ганой.

Также соглашение будет включать положения о налогообложении и сборах, взаимном признании лицензий и сертификатов, урегулировании споров и другие вопросы, связанные с осуществлением регулярного воздушного сообщения.

На данный момент между Латвией и Ганой нет двустороннего соглашения о воздушном сообщении. Новые соглашения заключаются для расширения сети маршрутов регулярных авиарейсов.

#авиация #Латвия #транспорт #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    23-го ноября

    О, самое время. Хотя б кусочек барышей урвать с потоков бибизянизации европы. Не можешь победить-возглавь.

    1
    1
  • П
    Процион
    23-го ноября

    Численность населения Ганы 35 млн. Это почти в 20 раз больше, чем в Латвии. В Аккре (столице) проживает прибл. 2 млн. 300 тыс. Годовой прирост населения ~1.9%.

    2
    1
  • полосатый конь
    полосатый конь
    Процион
    23-го ноября

    Этож сколько потребуется учебников латышского языка !!??? ))))

    0
    0
