«За 2 минуты мы расскажем в ООН всю правду!»

Политика
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «За 2 минуты мы расскажем в ООН всю правду!»

Алексей Росликов считает, что подвергся расправе.

Сегодня вечером на конференции партии "Стабильности!" ее лидер Алексей Рлсликов заявил, что "последние 4 месяца были адом" для партии и прежде всего - для него лично. "Только вдумайтесь - 5 обысков! Мою машину блокировали, отбирали телефон и говорили: "Можете ехать!" - рассказал однопартийцам лидер этой политической организации.

А. Росликов признал, что после оказанного на него и всю партию беспрецедентного давления отдельные однопартийцы не выдержали и покинули партию. "Но это только во благо - произошло очищение партийных рядов. Остались те, кто верят в наши идеалы и готовы бороться. Бороться за лучшее будущее для Латвии", - сказал политик. Он сообщил, что в ближайшие дни представители "Стабильности!" отправятся в отделение ООН в Женеве, чтобы на форуме по правам нацменьшинств рассказать о ситуации в Латвии. "Нам выделят 2 минуты, но, будьте уверены, мы успеем все рассказать", - продолжил А. Росликов. Правда, он сам в Женеву не летит, поскольку является пока "невыездным" - напомним, что Служба госбезопасности подозревает его в разжигании межнациональной розни и, полагает сам Росликов, прокуратура уже в ближайшее время предъявит ему обвинения.

"Я готов заплатить любую цену, но продолжу отстаивать свою позицию - позицию за соблюдение прав жителей Латвии, за традиционные ценности и за добрые отношения с соседями", - заключил А. Росликов.

#права человека #ООН #Латвия #конференция #политические партии #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
