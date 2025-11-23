Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского 5 1134

Политика
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
ФОТО: LETA

Премьер-министр Эвика Силиня по приглашению архиепископа Риги Збигнева Станкевича в рамках Латвийского национального паломничества посещает с двухдневным рабочим визитом Ватикан, во время которого встретится с руководством Римско-католической церкви, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.

В ходе визита у Силини состоится частная аудиенция у папы Льва XIV, встреча с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином и совместная аудиенция с латвийской делегацией и паломниками.

Как сообщает Государственная канцелярия, визит и национальное паломничество проходят в контексте столетия дипломатических отношений между Латвией и Святым Престолом и в то время, когда Римско-католическая церковь во всем мире отмечает юбилейный год "Пилигримы надежды". В этом году также исполняется 100 лет с первого паломничества епископов из Латвии как независимого государства.

Цель визита - продолжить активный диалог со Святым Престолом, укрепить двусторонние отношения, подтвердить готовность Латвии совместно поддерживать Украину, выступать за мир, безопасность и уважение международного права.

Читайте нас также:
#Латвия #Ватикан #религия #дипломатия #Папа Римский
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
2
1
0
0

Оставить комментарий

(5)
  • A
    Aleks
    23-го ноября

    Есть секретные банки Ватикана,контролируемые Ротшильдами. И зачем Силиня подалась в Ватикан перед выборами,интересно?!

    5
    2
  • Лк
    Летучий корабль
    23-го ноября

    А что Силине там делать, кроме очередного пиара? Её визит поможет Латвии? Она поцелует перстень и мы все станем жить офигенно? Ну нет, конечно. Очередной расход для финансовой статьи маленькой и бедной страны.

    16
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Летучий корабль
    23-го ноября

    Она ждёт советов по правильному исполнению непорочного зачатия. Ведь других проблем у неудавшейся "кино"актрисы нет.

    10
    1
  • A
    Aleks
    23-го ноября

    Она думает ,что Ватикан что то решает?Решает только то,что ему позволено решать😋Остальное решают дяди в кипах и шляпах другого цвета...😂👽😈,у которых Папа на побегушках...Это как Ушаков рванул просить защиты у Маккейна,а надо было в синагогу в Нью Йорке обратиться...Может и не пришлось бы сваливать в Брюссель,договор вшись на месте с ТБ 😋

    15
    6
  • Е
    Ехидный
    23-го ноября

    поехала грехи замаливать ??? не поможет - апостолы сказали в ад !!!!

    27
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В думе Юрмалы выбрали нового мэра
Изображение к статье: Работодатели призывают Сейм поддержать поправки к Трудовому закону
Изображение к статье: Странно: Вашингтон и Киев оказались не заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Латвией Эксклюзив!
Изображение к статье: Суд разблокировал арестованные в Латвии 80 миллионов евро приднестровского олигарха

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1
Изображение к статье: Что и требовалось доказать: Manabalss.lv станет «карманным»?
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Котоцид какой-то. Новая Зеландия истребит 2,5 млн одичавших бездомных кошек
В мире
1
Изображение к статье: Президент Литвы подозревает связь между мирным планом Трампа и воздушными шарами из Беларуси
В мире
1
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео