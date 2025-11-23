Премьер-министр Эвика Силиня по приглашению архиепископа Риги Збигнева Станкевича в рамках Латвийского национального паломничества посещает с двухдневным рабочим визитом Ватикан, во время которого встретится с руководством Римско-католической церкви, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.

В ходе визита у Силини состоится частная аудиенция у папы Льва XIV, встреча с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином и совместная аудиенция с латвийской делегацией и паломниками.

Как сообщает Государственная канцелярия, визит и национальное паломничество проходят в контексте столетия дипломатических отношений между Латвией и Святым Престолом и в то время, когда Римско-католическая церковь во всем мире отмечает юбилейный год "Пилигримы надежды". В этом году также исполняется 100 лет с первого паломничества епископов из Латвии как независимого государства.

Цель визита - продолжить активный диалог со Святым Престолом, укрепить двусторонние отношения, подтвердить готовность Латвии совместно поддерживать Украину, выступать за мир, безопасность и уважение международного права.