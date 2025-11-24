Baltijas balss logotype
Браже объяснила, кто должен принять решение по мирному договору по Украине

Политика
Дата публикации: 24.11.2025
LETA
Изображение к статье: Браже объяснила, кто должен принять решение по мирному договору по Украине
ФОТО: LETA

При любом сценарии возможного соглашения Украина должна иметь возможность самостоятельно принять решение о мирном договоре, каким бы он ни был, заявила журналистам министр иностранных дел Латвии Байба Браже в понедельник, прибыв в Брюссель на заседание Совета ЕС по иностранным делам по вопросам общей торговой политики.

Латвийский политик отметила, что позиция Латвии и союзников с самого начала была ясна: предложение о прекращении огня лежит "на столе переговоров" с марта, однако между результатом на поле боя и достижением мирного договора "стоит только один человек" - российский диктатор Владимир Путин.

Министр отметила, что именно "мясник в Кремле" сейчас является препятствием между президентом США Дональдом Трампом и миром, а также любым решением, поддержанным Евросоюзом. Браже подчеркнула, что вопрос не в Украине, ЕС или союзниках, а в России, которая в настоящее время не согласна ни с какими условиями.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что его план прекращения войны в Украине из 28 пунктов, по которому Украина откажется от части территории, сократит свою армию и обязуется никогда не присоединяться к НАТО, не является окончательным предложением и что он "так или иначе" надеется, что бои будут прекращены.

Президент Украины Владимир Зеленский сдержанно отреагировал на этот план, сказав, что предложит "альтернативы".

Российский лидер Владимир Путин заявил, что готов обсуждать детали плана, а если Киев откажется от него, Москва продолжит начатое в феврале 2022 года наступление на Украину.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
2
1
2
0
1

Оставить комментарий

(4)
  • П
    Процион
    25-го ноября

    Правитeльству и Сeйму Латвии нужно подумать, на своём ли мeстe эта хyлигaнствующая особа.

    29
    1
  • П
    Процион
    25-го ноября

    «… российский диктaтор Владимир Путин». Президент РФ В.Путин избрaн прямым (одноступенчатым) тайным голосовaнием граждан России. Иностранныe наблюдатeли ООН нe выявили в ходе выборов каких-либо нарушений, о чём был составлен соответствующий акт, подписанный представителями наблюдателей. Таким образом, называть Путина диктатором нeт никаких оснований.

    25
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го ноября

    "Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник, И дело не пойдет на лад. Да и примечено стократ, Что кто за ремесло чужое браться любит, Тот завсегда других упрямей и вздорней: Он лучше дело всё погубит, И рад скорей Посмешищем стать света, Чем у честных и знающих людей Спросить иль выслушать разумного совета".

    Крылов был прав.

    31
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го ноября

    Не стоит париться из-за разной ху@ни, нужно беречь силы на неизбежный пи@дец!

    42
    5
Читать все комментарии

