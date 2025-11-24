При любом сценарии возможного соглашения Украина должна иметь возможность самостоятельно принять решение о мирном договоре, каким бы он ни был, заявила журналистам министр иностранных дел Латвии Байба Браже в понедельник, прибыв в Брюссель на заседание Совета ЕС по иностранным делам по вопросам общей торговой политики.

Латвийский политик отметила, что позиция Латвии и союзников с самого начала была ясна: предложение о прекращении огня лежит "на столе переговоров" с марта, однако между результатом на поле боя и достижением мирного договора "стоит только один человек" - российский диктатор Владимир Путин.

Министр отметила, что именно "мясник в Кремле" сейчас является препятствием между президентом США Дональдом Трампом и миром, а также любым решением, поддержанным Евросоюзом. Браже подчеркнула, что вопрос не в Украине, ЕС или союзниках, а в России, которая в настоящее время не согласна ни с какими условиями.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что его план прекращения войны в Украине из 28 пунктов, по которому Украина откажется от части территории, сократит свою армию и обязуется никогда не присоединяться к НАТО, не является окончательным предложением и что он "так или иначе" надеется, что бои будут прекращены.

Президент Украины Владимир Зеленский сдержанно отреагировал на этот план, сказав, что предложит "альтернативы".

Российский лидер Владимир Путин заявил, что готов обсуждать детали плана, а если Киев откажется от него, Москва продолжит начатое в феврале 2022 года наступление на Украину.