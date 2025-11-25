"На сегодняшний день выглядит так, что с 99-процентной вероятностью бюджет будет принят", – заявил в минувшую среду министр финансов Арвилс Ашераденс. То есть вероятность непринятия бюджета глава минфина "оценил" на 1 процент и... возможно, ошибся. Во всяком случае, договоренности, достигнутые в минувшую среду, уже в пятницу были поставлены под большое сомнение.

Когда один — больше 99

Напомним, что еще в четверг во время голосования в Сейме за отставку министра сообщений Атиса Швинки ("Прогрессивные"), этот демарш оппозиции поддержали два депутата от Союза зеленых и крестьян (CPR) Улдис Аугулис и Янис Вуцанс. Министр удержался на своем посту всего с "перевесом" в два голоса и то лишь потому, что несколько оппозиционных депутатов в тот день отсутствовали.

Разозлившийся на партнеров лидер фракции "Прогрессивные" Андрис Шуваевс заявил, что если вдруг оппозиция поставит вопрос об отставке министра земледелия Армандса Краузе, то он (Шуваевс), не может гарантировать, что все депутаты его фракции проголосуют против отставки.

Но нюанс в том, что оппозиция не планирует требовать отставку Краузе, которого "прогрессивные" обвиняют в незаконной поддержке за госсчет частных компаний по деревообработке. Зачем оппозиции "топить" "зеленых крестьян", если они еще надеются в этом Сейме именно с ними сформировать новое правительство – как раз, без "прогрессивных"!

Ультиматум от партнеров

Так или иначе, но уже в пятницу было срочно созвано чрезвычайное заседание правления Союза зеленых и крестьян, на котором был выдвинут своего рода ультиматум премьеру – или будут найдены деньги в бюджете-2026 на обеспечение пассажирских перевозок в провинции, или... этому правительству придет конец.

"Зеленые крестьяне" указали и откуда взять деньги на дотации пассажирских перевозок – пересмотреть уже принятое правительством решение выделить на перепланировку проекта Rail Baltica 8 миллионов евро. Это предложение "зеленых крестьян" – еще один щелчок по носу министра Швинки, который и настаивал на этих 8 миллионах для Rail Baltica.

И еще – «зеленые крестьяне» завтра вызывают в свою парламентскую фракцию министра финансов Арвила Ашераденса («Новое Единство»), чтобы обсудить с ним все поправки, которые были поданы депутатами СЗК к бюджетному пакету. То есть дискуссия по бюджету начинается по новой.

Попутно "зеленые крестьяне" обвинили "прогрессивных" в том, что те торпедируют правительство. "Прогрессивные" в долгу не остались и заявили, что, напротив, это "зеленые крестьяне" делают все, чтобы разрушить это правительство и скандал по поводу пассажирских перевозок был затеян "зелеными крестьянами" для того, чтобы отвлечь внимания от скандала в минземледелия по поводу финансовой поддержки деревообрабатывающего бизнеса.

Что же дальше? Скорее всего, премьеру и министру финансов придется выполнить и это требование "зеленых крестьян" и найти деньги на пассажирские перевозки - например, за счет уменьшения резервных средств, то есть средств на непредвиденные расходы.

Месть за конвенцию

Возможно, в итоге бюджет-2026 и будет принят, после чего ну очень велика вероятность, что правительство Силини развалится. Фактически бомбу под свое же правительство подложили "Новое Единство" и "Прогрессивные", которые буквально выкрутили "зеленым крестьянам" руки по вопросу Стамбульской конвенции.

В результате "зеленые крестьяне" сдали свою позицию – причем, уже второй раз в этом созыве Сейма, и явно разочаровали (это еще мягко сказано!) своих избирателей. "Единцы" и "прогрессивные" тогда просто торжествовали – мол, смотрите, как мы защитили конвенцию и показали ее противником их место!

Но, как говорится, ничего не проходит бесследно и победа сторонников конвенции в Сейме может оказаться пирровой - "униженные и оскорбленные" политики Союза зеленых и крестьян (СЗК) теперь через бюджет хотят получить сатисфакцию и бумеранг уже летит в сторону партнеров по правительству. Это и ассиметричный ответ "зеленых крестьян" на отказ все того же Швинки списать долги Вентпилского порта.

Вы мне верите?

Если после всего случившегося это правительство не развалится, то это действительно будет рождественским чудом. Вопрос еще и в том, у кого в этой войне нервов первым сдадут... нервы. По слухам, Эвика Силиня уже с трудом сдерживает эмоции. Нельзя исключить, что после принятия бюджета она сама поставит в Сейме вопрос о доверии ей, а значит - и всему правительству.

Трудно не согласиться с теми политологами, которые обращают внимание на отсутствие у премьера лидерства – она все время смотрит на ситуацию в своем правительстве как-бы со стороны. Когда же возникают публичные скандалы – например, вокруг все той же господдержки деревообработчикам, - Силиня бормочет нечто невнятное про то, что тогда, в конце 2023-го года, в момент принятия решения, ей не казалось, что это делается в интересах отдельных частных компаний. Согласитесь, звучит очень "убедительно".

Напомним, что недавно президент Эдгар Ринкевич, комментируя ситуацию в коалиции, резонно заметил, что если партнеры уже не в состоянии взаимодействовать, то нет смысла искусственно 10 месяцев (до выборов) держать это правительство. Все-таки жители ждут от правительства эффективной работы, а не склок и подковерных игр.

Четыре варианта новой коалиции

Если правительство Силини развалится, то никакого вакуума власти не будет – в этом Сейме можно создать по меньшей мере четыре варианта новой правящей коалиции:

коалицию, которая была при Кариньше: "Новое Единство", Национальное объединение и Объединенный список; иная комбинация – "Новое Единство", "Прогрессивные", Национальное объединение и Объединенные; такой же вариант, как предыдущий, но вместо "прогрессивных" – СЗК; и последний вариант – СЗК, Объединенный список, Национальное объединение и Латвия на первом месте.

"Зеленые крестьяне" прекрасно понимают, что бюджет-2026 не принесет никакой радости их избирателям. И вообще длительное нахождение "зеленых крестьян" в тени двух других партнеров по власти может закончиться для СЗК трагически. Рейтинги уже наглядно показывают, что СЗК начал стремительный спуск – так можно и в следующий Сейм не попасть...