Глава Верховного суда Струпишс раскритиковал премьера Силиню 1 1722

Политика
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Глава Верховного суда Струпишс раскритиковал премьера Силиню
ФОТО: LETA

Председатель Верховного суда (ВС) Айгар Струпишс недоволен тем, как премьер-министр Эвика Силиня ("Новое единство") общается по вопросу о приоритетах бюджета на следующий год и отказе от включения запросов ВС в проект бюджета, пишет LETA.

В интервью передаче «Утренняя панорама» Латвийского телевидения Струпишс рассказал, что, узнав о том, что приоритеты ВС, в том числе связанные с вопросами безопасности, не были утверждены, он запросил разъяснение от Силини, однако ответа так и не получил.

Законопроект о бюджете был передан Сейму без учета приоритетов ВС, и дискуссия по этому поводу не состоялась, поскольку дополнительный бюджетный запрос суда не был включён в документы. За разъяснением к премьеру обратилось также Юридическое бюро парламента. Струпишс был удивлён тем, что Силиня ответила на письмо именно юридическому бюро.

«Мы на свой запрос, отправленный три недели назад, ответа не получили, но когда Юридическая комиссия направляет запрос — ответ приходит, и мы указаны как второй адресат. Самое странное, что мы об этом узнаём из СМИ, только после получения письма. Если это способ, как одно государственное учреждение коммуницирует с другим, то для нас это неприемлемо», — подчеркнул председатель ВС. Он ожидает, что государственные учреждения могут общаться напрямую, однако этого не происходит.

Струпишс также заявил, что в рабочем порядке он с Силиней не встречался ни разу, хотя предлагал такую возможность.

Как сообщалось ранее, ВС выразил недоумение по поводу отношения и риторики Кабинета министров, который в публичном пространстве распространяет информацию о якобы чрезмерных требованиях суда в отношении дополнительного финансирования на приоритеты, связанные с безопасностью, сообщили в суде агентству LETA.

По заявлению ВС, такую риторику распространяла премьер-министр Эвика Силиня.

ВС подчёркивает, что Кабинет министров в ответе на запрос Юридической комиссии Сейма указал, что процесс подготовки этого бюджета отличался от предыдущих лет с учётом напряжённой внешней геополитической ситуации. В то же время ВС обращает внимание, что порядок подготовки проекта бюджета закреплён в нормативных актах и не может быть изменён под конкретную ситуацию без соответствующих поправок в законы.

«ВС не живёт отдельно от государства и общества Латвии», — подчёркивается в заявлении суда. В суде добавили, что понимают и поддерживают приоритет безопасности и обороны в государственном бюджете, и выражают солидарность с другими отраслями, которым придётся сократить свою деятельность и, возможно, развитие. Поэтому суд также понимает и уважает тот факт, что ни судьи, ни работники суда, включая помощников судей, не получат дополнительного финансирования на оплату труда в 2026 году.

#Латвия #бюджет #финансирование #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го ноября

    Струпишс также заявил, что в рабочем порядке он с Силиней не встречался ни разу, хотя предлагал такую возможность. -- Ей некогда, ибо необходимо с папой, вопросы совместимости решить!

    23
    1

