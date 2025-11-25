Baltijas balss logotype
От больниц до энергетики: что вскрыли громкие ревизии Госконтроля и что будет дальше

Политика
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: От больниц до энергетики: что вскрыли громкие ревизии Госконтроля и что будет дальше
ФОТО: LETA

В интервью передаче «900 секунд» (TV3) государственный контролёр Эдгар Корчагин рассказал, как прошли проведённые в этом году ревизии Государственного контроля, как реализуются рекомендации на практике и в каком направлении следует пересмотреть политику сплочённости общества и роль Фонда интеграции общества.

Корчагин отметил, что в прошлом году Государственный контроль провёл ряд важных ревизий, выводы которых были громкими и порой тревожными. Они выявили проблемы в управлении энергетической политикой, фрагментированности сети больниц, надзоре за долями капитала авиакомпании Air Baltic, а также показали, что Фонд развития портов долгое время служил интересам отдельных чиновников.

«Результаты разные – часть рекомендаций можно внедрить быстро, на часть нужно больше времени», – пояснил Корчагин.

Положительным примером он назвал изменения в Фонде развития портов, где проблемная практика была прекращена, и теперь рассматривается новая модель работы. В то же время долгосрочные рекомендации, такие как политика сплочённости общества или управление в сфере энергетики, внедряются медленнее, и ощутимые результаты можно будет оценить в ближайшие годы.

Особенно значительный прогресс достигнут в продвижении реформы системы государственных закупок. Министерство финансов активно отреагировало на выявленные в ходе ревизии проблемы, подготовило предложения, которые правительство уже направило в Сейм. Корчагин также подчеркнул начатую Министерством здравоохранения работу по упорядочению сети больниц: «Это будет непросто, потому что приближаются выборы, но важно, что работа начата».

Говоря о влиянии Государственного контроля, Корчагин подчеркнул, что главная сила организации – в общественном весе её слова и способности выявлять проблемы. «Наш главный инструмент – это наше слово. Мы громкие, и мы об этом говорим», – сказал он, добавив, что Государственный контроль продолжает активно следить за реализацией рекомендаций.

В беседе также обсуждалась политика сплочённости общества и роль Фонда интеграции общества (ФИО). Ревизия показала, что непонятно, какие цели реализует эта политика, какие группы она затрагивает и как используются средства. Корчагин отметил: проблема не в самом фонде, а в неспособности министерств целенаправленно управлять этой политикой, в результате чего ФИО оказался в положении, когда ему приходится делать то, что не было сделано министерствами.

Говоря о запланированном функциональном аудите, Корчагин пояснил, что Государственный контроль его проводить не будет. «Сначала сами министерства должны решить, что и в каком объёме они хотят делегировать фонду», – пояснил он. Работа фонда обширна – он реализует мероприятия по сплочению общества, выделяет финансирование СМИ, организует программы продовольственных пакетов, – поэтому в каждой области необходимо определить, что оставить в ведении фонда, а что передать в зону ответственности министерств.

Корчагин подчеркнул: задача Государственного контроля – выявлять проблемы и указывать на возможные решения, а ответственность за внедрение соответствующих изменений должны нести разработчики политики.

TV3

#больницы #закупки #энергетика #реформы #министерства
Оставить комментарий

(4)
  • А
    Андрей
    25-го ноября

    Кого уже посадили за вредительство и растрату казенных средств? Нет, не посадили? тогда - зачем этот гос.контроль нужен без работы прокуратуры? Говорит, мы теперь прекратили эту плохую практику и начали новую. А она хороша? А КТО ответил за эти утверждения?

    Нужен спец-надзор за гос-контролем!

    8
    1
  • Е
    Ехидный
    25-го ноября

    ничего дальше не будет !!! Госконтроль это паровоз - весь пар в свисток уходит !!!

    26
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го ноября

    Эдгарс Корчагинс?

    9
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го ноября

    Эдгарс Корчанинс?

    0
    4
Читать все комментарии

