В интервью передаче «900 секунд» (TV3) государственный контролёр Эдгар Корчагин рассказал, как прошли проведённые в этом году ревизии Государственного контроля, как реализуются рекомендации на практике и в каком направлении следует пересмотреть политику сплочённости общества и роль Фонда интеграции общества.

Корчагин отметил, что в прошлом году Государственный контроль провёл ряд важных ревизий, выводы которых были громкими и порой тревожными. Они выявили проблемы в управлении энергетической политикой, фрагментированности сети больниц, надзоре за долями капитала авиакомпании Air Baltic, а также показали, что Фонд развития портов долгое время служил интересам отдельных чиновников.

«Результаты разные – часть рекомендаций можно внедрить быстро, на часть нужно больше времени», – пояснил Корчагин.

Положительным примером он назвал изменения в Фонде развития портов, где проблемная практика была прекращена, и теперь рассматривается новая модель работы. В то же время долгосрочные рекомендации, такие как политика сплочённости общества или управление в сфере энергетики, внедряются медленнее, и ощутимые результаты можно будет оценить в ближайшие годы.

Особенно значительный прогресс достигнут в продвижении реформы системы государственных закупок. Министерство финансов активно отреагировало на выявленные в ходе ревизии проблемы, подготовило предложения, которые правительство уже направило в Сейм. Корчагин также подчеркнул начатую Министерством здравоохранения работу по упорядочению сети больниц: «Это будет непросто, потому что приближаются выборы, но важно, что работа начата».

Говоря о влиянии Государственного контроля, Корчагин подчеркнул, что главная сила организации – в общественном весе её слова и способности выявлять проблемы. «Наш главный инструмент – это наше слово. Мы громкие, и мы об этом говорим», – сказал он, добавив, что Государственный контроль продолжает активно следить за реализацией рекомендаций.

В беседе также обсуждалась политика сплочённости общества и роль Фонда интеграции общества (ФИО). Ревизия показала, что непонятно, какие цели реализует эта политика, какие группы она затрагивает и как используются средства. Корчагин отметил: проблема не в самом фонде, а в неспособности министерств целенаправленно управлять этой политикой, в результате чего ФИО оказался в положении, когда ему приходится делать то, что не было сделано министерствами.

Говоря о запланированном функциональном аудите, Корчагин пояснил, что Государственный контроль его проводить не будет. «Сначала сами министерства должны решить, что и в каком объёме они хотят делегировать фонду», – пояснил он. Работа фонда обширна – он реализует мероприятия по сплочению общества, выделяет финансирование СМИ, организует программы продовольственных пакетов, – поэтому в каждой области необходимо определить, что оставить в ведении фонда, а что передать в зону ответственности министерств.

Корчагин подчеркнул: задача Государственного контроля – выявлять проблемы и указывать на возможные решения, а ответственность за внедрение соответствующих изменений должны нести разработчики политики.

TV3