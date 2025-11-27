О войне и перспективах переговорного процесса Diena беседует с политологом и историком Карлисом Даукштсом. По его оценке, лидер Украины сохраняет «моральный авторитет». «Зеленский украинцам все еще симпатичен».

«Насколько его поколебал весь этот коррупционный скандал и из него вытекающие внутриполитические процессы и насколько во все это вовлечена Россия, обо всем этом мне трудно судить, но в то же самое время у этого есть большое значение».

«Тут очень много сложных аспектов, которые все это делают почти невозможным, если кто-то действительно думал бы Зеленского принудить к компромиссу, – продолжает К.Даукштс, – Я сам три года служил в армии вместе с украинцами и достаточно их изучил — они не сдадутся! Даже если бы что-то произошло при каком-то невозможном соглашении, война продолжилась бы в партизанской форме». «Понимаете, эта взаимная спираль ненависти, это кровавое колесо, которое раскрутила эта война, породило проблему на десятилетия».

«Для Путина продолжение этой войны фактически необходимо, чтобы удерживать вместе российское общество, в котором это милитаризированное настроение и поддержка Путина доходит до 68%. – Переходит на обсуждение России эксперт. – Большой опыт со времен разведслужбы Путину очень многое дал, он раскусил ход мыслей Трампа, который любой ценой заключит соглашение вокруг Украины, и под соглашением Трамп понимает именно... бизнес-сделку, что полностью противоположно тому, как всю эту ситуацию понимает Путин».