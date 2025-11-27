Сейм проголосует за создание еще одной парламентской следственной комиссии — на сей раз по проблеме иммиграции.

Напомним, что пару недель назад в Сейме уже появилась очередная следственная комиссия — по расследованию обстоятельств повышения тарифов на отопление предприятием «Ригас силтумс» и сегодня в перерыве между пленарным заседанием пройдет первое заседание данной комиссии — депутаты должны выбрать руководителей следственной комиссии, то бишь председателя и секретаря.

На самом же пленарном заседании сегодня депутаты утвердят создание еще одной следственной комиссии — на сей раз по расследованию причин и последствий… наплыва в Латвию иммигрантов из третьих стран.

Инициаторы парламентского расследования отмечают, что "начиная с 2015-го года существенно возросло количество граждан третьих стран, которые находятся в Латвии с временными или постоянными видами на жительство – свыше 105 тысяч. Кроме того, в стране находятся и неопределенное число лиц, которые используют визы и путевые документы, выданные в других странах ЕС".

Это все, конечно, очень интересно, только неясно, как с этой реальностью собирается бороться парламентская следственная комиссия? У депутатов Сейма практически нет возможности повлиять на общую миграционную политику ЕС. Что же касается латвийского законодательства, то как раз сейчас в Сейме и рассматривается новый Закон об иммиграции.

Так или иначе, но подписи для создания комиссии собраны и саму комиссию, судя по всему, возглавит Янис Домбрава (Нацобъединение) – это обеспечит ему дополнительную популярность в преддверии выборов и доплату к окладу.