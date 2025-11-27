Baltijas balss logotype
Понаехали тут! Сегодня в Латвии стартует борьба с инородцами 12 4647

Политика
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Понаехали тут! Сегодня в Латвии стартует борьба с инородцами
ФОТО: LETA

Сейм проголосует за создание еще одной парламентской следственной комиссии — на сей раз по проблеме иммиграции.

Напомним, что пару недель назад в Сейме уже появилась очередная следственная комиссия — по расследованию обстоятельств повышения тарифов на отопление предприятием «Ригас силтумс» и сегодня в перерыве между пленарным заседанием пройдет первое заседание данной комиссии — депутаты должны выбрать руководителей следственной комиссии, то бишь председателя и секретаря.

На самом же пленарном заседании сегодня депутаты утвердят создание еще одной следственной комиссии — на сей раз по расследованию причин и последствий… наплыва в Латвию иммигрантов из третьих стран.

Инициаторы парламентского расследования отмечают, что "начиная с 2015-го года существенно возросло количество граждан третьих стран, которые находятся в Латвии с временными или постоянными видами на жительство – свыше 105 тысяч. Кроме того, в стране находятся и неопределенное число лиц, которые используют визы и путевые документы, выданные в других странах ЕС".

Это все, конечно, очень интересно, только неясно, как с этой реальностью собирается бороться парламентская следственная комиссия? У депутатов Сейма практически нет возможности повлиять на общую миграционную политику ЕС. Что же касается латвийского законодательства, то как раз сейчас в Сейме и рассматривается новый Закон об иммиграции.

Так или иначе, но подписи для создания комиссии собраны и саму комиссию, судя по всему, возглавит Янис Домбрава (Нацобъединение) – это обеспечит ему дополнительную популярность в преддверии выборов и доплату к окладу.

#выборы #Латвия #парламент #14-ый сейм #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(12)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го ноября

    Не нравились русские с их христианскими ценностями, ну так получайте мусульман с их религиозными ценостями и только попробуйте заткнуть рот их муэдзину, когда он громогласно, будет 5 раз в день на весь город призывать к молитве с Центрального минарета!

    95
    5
  • БТ
    Бесс Толковый
    Mr.FGJCNJK
    27-го ноября

    Какая разница, как люди идут к единому Богу, через христианство или мусульманство? Зачем мешать людям в духовном развитии?

    6
    34
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Mr.FGJCNJK
    27-го ноября

    Большая, дурень. Христианство уже к примеру, давно отошло от забивания женщин камнями и палками и мыслью об уничтожении иноверных.

    32
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Mr.FGJCNJK
    27-го ноября

    Зачем мешать людям в духовном развитии? -- Вот и об этом, тем более рот затыкать!

    6
    4
  • П
    Процион
    27-го ноября

    «саму комиссию, судя по всему, возглавит Янис Домбрава (Нацобъединение)». Написали бы это не в конце статьи, а в начале — никто бы дальше не читал.

    68
    1
  • A
    Aleks
    27-го ноября

    Вот и я говорю.Как могут мешать приезжие мусульмане латвийской власти,если Хазарским каганатом управляли их предки и управление отточено тысячелетиями во благо иудеев?! Да и проще управлять страной,завезя инородцев ,чуждых по духу и вере,а заодно размыть и выдавить коренное население,которое хоть что то понимает. Меньше коренного населения,тем лучше . Беды местных никого не волнуют(как в Швеции,например),где мигрантская преступность превышает все допустимые нормы... 👽😈

    42
    5
  • БТ
    Бесс Толковый
    Aleks
    27-го ноября

    Сам живи и не мешай жить другим! Человек родился на планете Земля, это его дом и в этом доме он имеет право жить в любой комнате, в которой он хочет.

    20
    34
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Aleks
    27-го ноября

    "Сам живи и не мешай жить другим!" это не про бибизяньи доктрины ихнего педофильского пророка, по которым кафиры недочеловеки вроде собак, достойные лишь скорейшего умерщвления.

    14
    7
  • БТ
    Бесс Толковый
    Aleks
    27-го ноября

    Волченька Просто Волченька!

    Ты чего, создатель мира сего, что указываешь, где кому жить?

    6
    13
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Aleks
    27-го ноября

    В каком то смысле-да. Без наблюдателя не существует вселенной. Поскольку реальность это сумма восприятия разума. Но такие мысли слишком обременительны для твоей головы, по сути. Она для еды.

    9
    5
  • БТ
    Бесс Толковый
    27-го ноября

    Пусть живут, кому мешают?

    20
    25
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Бесс Толковый
    27-го ноября

    Чёт в своих странах они жить не способны. Интерестно, почему?

    36
    6
Читать все комментарии

