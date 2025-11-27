«Сегодня встретился с министерством иностранных дел Латвии Байбой Браже», – сообщили в сети Х президент Украины Владимир Зеленский.

«Отметил ее орденом «За заслуги» II степени – за весомый личный вклад в укрепление нашего сотрудничества и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», – пишет украинский президент.

Он также выразил отдельную благодарность: «Спасибо за всю помощь нашему народу, за визит, отдельно – за поездку в Чернигов. Для нас очень важно, когда партнеры лично посещают такие места, поддерживают восстановление наших школ, садиков».

По словам Зеленского, стороны обсудили латвийскую поддержку обороне Украины, о возможностях использования механизма SAFE и о перспективах совместного производства оружия.

Президент особо отметил, что Латвия является лидером коалиции дронов. В этом году она поставила около 12 тыс. беспилотников, и это важная поддержка защиты Украины.

«Наши позиции общие – следует усиливать санкционное давление на Россию и продолжать соответствующую работу с партнерами. Латвия стоит рядом с нами и будет стоять дальше», – написал Зеленский.