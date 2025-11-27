Baltijas balss logotype
Заслужила: Зеленский вручил латвийскому министру Браже украинский орден «За заслуги» 8 1421

Политика
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV

«Сегодня встретился с министерством иностранных дел Латвии Байбой Браже», – сообщили в сети Х президент Украины Владимир Зеленский.

«Отметил ее орденом «За заслуги» II степени – за весомый личный вклад в укрепление нашего сотрудничества и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», – пишет украинский президент.

Он также выразил отдельную благодарность: «Спасибо за всю помощь нашему народу, за визит, отдельно – за поездку в Чернигов. Для нас очень важно, когда партнеры лично посещают такие места, поддерживают восстановление наших школ, садиков».

По словам Зеленского, стороны обсудили латвийскую поддержку обороне Украины, о возможностях использования механизма SAFE и о перспективах совместного производства оружия.

Президент особо отметил, что Латвия является лидером коалиции дронов. В этом году она поставила около 12 тыс. беспилотников, и это важная поддержка защиты Украины.

«Наши позиции общие – следует усиливать санкционное давление на Россию и продолжать соответствующую работу с партнерами. Латвия стоит рядом с нами и будет стоять дальше», – написал Зеленский.

#оружие #Украина #санкции #Латвия #Байба Браже #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(8)
  • A
    Aleks
    28-го ноября

    Представляю,что министра иностранных дел России или США Нетаньяху награждает орденом,,За заслуги перед Израилем. Не орден За укрепление Дружбы между странами,а именно ,,За заслуги,, Представляю,что бы началось...😀 А в Латвии-в порядке вещей.Человек работает на другую страну,получая зарплату в Латвии и это в порядке вещей?😈 Это как бы наемный директор одной фирмы работает на интересы другой,а его основной шеф это приветствует и не увольняет....Мазохизм какой то...😭😀

    3
    2
  • AE
    Alex Evi
    28-го ноября

    Как обычно устроили клоунаду !!! Особенно Зелёный тарчок клоун !!

    25
    4
  • ЯО
    Яшка Одесский
    27-го ноября

    Миллионы отобранные у налогоплательщиков, а кусок сраной награды получила алкоголичка, обдирающая свой же народ! Для хохлов этот орден и ломаного гроша не стоит, а лоху и награда в радость! Уж лучше бы ей ящик водки местной впарили... Надо же выводы по фамилии делать...

    33
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    27-го ноября

    Петушка хвалит кукухА... и вешает на грудь висюльку". Почти Крылов.

    33
    1
  • A
    Aleks
    27-го ноября

    Что то у меня когнитивный диссонанс. Зеленский в открытую можно сказать заявил этой наградой,что Глава МИД Латвии все это время работала на интересы другого государства,раз орден ,,За заслуги,,?! При этом получала зарплату из бюджета Латвии.. Охренеть...

    40
    2
  • П
    Процион
    27-го ноября

    Зеленский, забери Браже к себе. По дешёвке. Даже бесплатно. Хрен с ней, скинемся сообща — Латвия тебе за неё ещё и приплатит!

    54
    1
  • lo gos
    lo gos
    27-го ноября

    Даже клоун оценил, сколько бреда эта овца намолола своим экскаватором.

    60
    2
  • VA
    Vairis Arlauskas
    27-го ноября

    Браже проста моладец!

    2
    40
Читать все комментарии

