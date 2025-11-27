«Сегодня встретился с министерством иностранных дел Латвии Байбой Браже», – сообщили в сети Х президент Украины Владимир Зеленский.
«Отметил ее орденом «За заслуги» II степени – за весомый личный вклад в укрепление нашего сотрудничества и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», – пишет украинский президент.
Он также выразил отдельную благодарность: «Спасибо за всю помощь нашему народу, за визит, отдельно – за поездку в Чернигов. Для нас очень важно, когда партнеры лично посещают такие места, поддерживают восстановление наших школ, садиков».
По словам Зеленского, стороны обсудили латвийскую поддержку обороне Украины, о возможностях использования механизма SAFE и о перспективах совместного производства оружия.
Президент особо отметил, что Латвия является лидером коалиции дронов. В этом году она поставила около 12 тыс. беспилотников, и это важная поддержка защиты Украины.
«Наши позиции общие – следует усиливать санкционное давление на Россию и продолжать соответствующую работу с партнерами. Латвия стоит рядом с нами и будет стоять дальше», – написал Зеленский.
Сьогодні зустрівся з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже. Відзначив її орденом «За заслуги» II ступеня – за вагомий особистий внесок у зміцнення нашої співпраці та підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Дякую за всю допомогу нашому народу, за… pic.twitter.com/GE4T2iMPvq— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 27, 2025
Оставить комментарий(8)